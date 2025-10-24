8 benefícios da arruda para a saúde e como usá-la

A arruda é repleta de compostos bioativos e uma aliada natural em diversos tratamentos (Imagem: Skyprayer2005 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A arruda (Ruta graveolens) carrega consigo séculos de história e tradição. Desde a Antiguidade, era utilizada como um poderoso amuleto contra o mal e para purificar ambientes. Mas, além dessas crenças, ela possui incríveis efeitos positivos para a saúde.

Essa planta medicinal, repleta de compostos bioativos, continua sendo uma aliada natural em diversos tratamentos. Inclusive, ela está na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS), uma lista com 71 espécies vegetais com potencial para o desenvolvimento de produtos fitoterápicos para o Sistema Único de Saúde.

A seguir, conheça os 8 principais benefícios da arruda e descubra como incorporá-la na sua rotina!

1. Efeito calmante e ansiolítico

É possível recorrer à arruda para aliviar o estresse e a ansiedade. Seus componentes aromáticos atuam diretamente no sistema nervoso central, promovendo uma sensação de calma e bem-estar. Este efeito relaxante é particularmente útil para quem sofre de insônia ou de tensão nervosa. A planta pode ser usada em forma de chá ou, até mesmo, como óleo essencial em aromaterapia, ajudando a criar um ambiente de tranquilidade.

2. Ajuda no combate a bactérias e fungos

A capacidade da arruda de combater bactérias e fungos não passa despercebida. Seus óleos essenciais possuem atividade antimicrobiana, sendo eficazes em ajudar na prevenção e tratamento de infecções tópicas e internas. Em feridas superficiais, a aplicação de infusões ou compressas com a planta pode prevenir infecções e acelerar o processo de cicatrização. Além disso, gargarejos com chá de arruda são uma prática tradicional para tratar infecções na garganta.

3. Auxilia na regulação do ciclo menstrual

Historicamente, a arruda tem sido usada para ajudar a regularizar o ciclo menstrual. Suas propriedades emenagogas promovem a circulação sanguínea na região pélvica, o que pode auxiliar na indução da menstruação e no alívio das dores menstruais. Mulheres que enfrentam ciclos irregulares ou dolorosos podem encontrar na planta um aliado natural. No entanto, é fundamental que o uso seja moderado e acompanhado por um profissional, especialmente em casos de gravidez.

4. Ajuda a aliviar gases intestinais

A capacidade da arruda de prevenir e aliviar gases intestinais faz dela uma excelente escolha para quem sofre de distúrbios digestivos. Ela ajuda a reduzir a formação de gases e alivia o desconforto associado à flatulência. A ingestão de pequenas quantidades do chá pode ser uma solução eficaz para esses problemas.

5. Alivia dores

A arruda é tradicionalmente usada para aliviar dores, isso se deve às suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Compostos como flavonoides, alcaloides e cumarinas ajudam a reduzir inflamações e interferem nos sinais de dor enviados ao sistema nervoso, promovendo alívio. Além disso, seu óleo essencial pode relaxar músculos e melhorar a circulação, contribuindo para o conforto e bem-estar.

Inclusive, o estudo científico “Anti-inflammatory effect of Ruta graveolens L. in murine macrophage cells“, publicado no Journal of Ethnopharmacology, revelou que o extrato da arruda pode ter forte ação anti-inflamatória. Os pesquisadores testaram a planta em células de defesa (macrófagos) submetidas a uma substância que causa inflamação e observaram uma redução significativa na produção de óxido nítrico e prostaglandinas, ambos mediadores inflamatórios.

O chá de arruda costuma ser usado para aliviar sintomas da bronquite, proporcionando alívio e facilitando a respiração (Imagem: Patty Orly | Shutterstock)

6. Atenua sintomas de bronquite

Com propriedades expectorantes, a arruda pode ajudar a aliviar os sintomas da bronquite. Suas substâncias ativas facilitam a expulsão do muco acumulado nas vias respiratórias, aliviando a tosse persistente. O chá da planta, nesse caso, é tradicionalmente utilizado para proporcionar alívio e facilitar a respiração.

7. Diminui a retenção de líquido

Utilizada em práticas populares como diurético natural, a arruda pode ajudar a reduzir a retenção de líquidos devido à presença de quercetina, que estimula a eliminação de água e sais pelo organismo. No entanto, vale ressaltar que a planta não substitui tratamento médico e deve ser usada com cautela, especialmente por pessoas com problemas renais, cardíacos ou pressão baixa.

8. Favorece a imunidade

A arruda ajuda a fortalecer a imunidade graças à presença de compostos antioxidantes e flavonoides, como a rutina e a quercetina. Essas substâncias auxiliam na proteção das células contra os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo e favorecendo o bom funcionamento do sistema imunológico.

Além disso, a planta contém pequenas quantidades de vitamina C, nutriente essencial para a defesa do organismo, pois estimula a produção de glóbulos brancos e melhora a resposta do corpo contra vírus, bactérias e outros agentes infecciosos.

Como usar a arruda com segurança

Embora a arruda seja uma planta medicinal com uma ampla gama de benefícios, é essencial utilizá-la de forma segura e consciente, dada a sua potência e os possíveis efeitos colaterais. Veja algumas formas:

Chá de arruda: para prepará-lo, utilize 1 colher de chá de folhas secas de arruda para cada litro de água. Ferva a água, desligue o fogo e adicione as folhas, deixando em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe e consuma com moderação, limitando-se a uma xícara por dia; Óleo essencial: o óleo essencial de arruda é utilizado principalmente em aromaterapia ou como componente de pomadas e cremes. É importante o diluir em um óleo carreador antes de aplicá-lo na pele para evitar irritações. Em aromaterapia, utilize apenas algumas gotas em um difusor para criar um ambiente relaxante; Compressas e cataplasmas: são indicadas para tratar feridas superficiais e aliviar dores musculares. Para preparar, macere as folhas frescas da planta até formar uma pasta e aplique diretamente sobre a área afetada, cobrindo com um pano limpo; Spray repelente natural: para afastar insetos, você pode preparar um spray natural utilizando uma infusão concentrada de arruda. Ferva uma quantidade maior de folhas (cerca de 2 a 3 colheres de sopa para meio litro de água), deixe esfriar, coe e coloque em um frasco com borrifador. Aplique nas áreas expostas do corpo ou em ambientes para manter os insetos à distância.

Em gestantes e lactantes o seu consumo deve ser totalmente evitado, pois pode induzir contrações uterinas e possui potencial abortivo. Crianças também não devem fazer uso da planta devido ao alto risco de toxicidade. Ainda, pessoas com problemas renais devem afastar-se da arruda, já que a planta tende a irritar os rins e agravar condições existentes.

Ademais, o uso prolongado ou em doses elevadas provoca sérios efeitos adversos, como náuseas, vômitos, dores abdominais, tontura e até convulsões. Além disso, após a aplicação tópica, é fundamental evitar a exposição ao sol, pois há risco de dermatite de contato ou queimaduras.

Antes de incluir a arruda em qualquer tratamento, a consulta com um profissional de saúde se mostra indispensável para garantir um uso seguro e eficaz, especialmente em casos de condições de saúde preexistentes ou uso de medicamentos.