O alho é muito utilizado como tempero em diversas culinárias ao redor do mundo. Seu sabor picante o torna um ingrediente marcante em pratos como molhos, sopas, carnes e marinadas. Além de seu uso culinário, é valorizado por suas propriedades medicinais. Isso porque seu consumo regular está associado a vários benefícios para a saúde. Inclusive, recomenda-se o consumo de 1 a 2 alhos crus por dia.

Abaixo, confira 8 benefícios do alho para saúde e formas criativas de usá-lo!

1. Favorece o sistema imunológico

O consumo do alho pode auxiliar na recuperação de gripes e resfriados devido às suas propriedades que fortalecem o sistema imunológico. Rico em compostos sulfurados, como a alicina, o alimento possui ação antimicrobiana, antiviral e anti-inflamatória, que ajuda o organismo a combater agentes infecciosos. Além disso, ele estimula a produção de células de defesa e melhora a circulação, o que favorece a resposta imunológica do corpo.

2. Promove a saúde cardiovascular

A alicina presente no alho ajuda a inibir a síntese do colesterol no fígado e a melhorar o metabolismo lipídico. Juntamente a suas propriedades vasodilatadoras, que auxiliam o fluxo sanguíneo, esses efeitos contribuem não só para a saúde do coração de forma geral, mas também para a diminuição da pressão arterial e a redução da sobrecarga nos vasos sanguíneos. A pressão alta é uma das condições de saúde mais comuns no Brasil, atingindo aproximadamente um em cada quatro adultos, segundo a pesquisa Vigitel 2023, do Ministério da Saúde.

3. Ajuda a desintoxicar o fígado

O alho contém enxofre, que auxilia na ativação das enzimas responsáveis pela desintoxicação do fígado. Isso ajuda a eliminar toxinas e metais pesados do corpo, promovendo uma função hepática saudável. “Esse [alho] é um excelente antioxidante e anti-inflamatório natural, também é associado à desintoxicação devido a compostos, como a alicina, que contribui para estimular enzimas hepáticas que auxiliam no processo de ‘limpeza do fígado’”, explica o cardiologista Dr. Roberto Yano.

4. Auxilia no equilíbrio hormonal

O alho contém fitoestrogênios, compostos vegetais com propriedades semelhantes ao estrogênio, que podem contribuir para o aumento dos níveis hormonais nas mulheres. Durante a menopausa e a pós-menopausa, os níveis de estrogênio diminuem, frequentemente causando osteoporose e outros sintomas. Nesse cenário, os fitoestrogênios do alimento ajudam a estimular a atividade das células formadoras de osso, auxiliando na prevenção da perda óssea.

O alho pode ajudar a melhorar a saúde da pele (Imagem: Marian Weyo | Shutterstock)

5. Ajuda a saúde da pele

O alho contém poderosos antioxidantes, como a alicina, que favorecem a neutralização da ação dos radicais livres no organismo. Além disso, suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias auxiliam no alívio dos sintomas de acne, rosácea e outras irritações da pele, contribuindo para a redução da vermelhidão e do inchaço. Juntos, esses elementos ajudam a manter a pele saudável.

6. Melhoria nos níveis de colesterol

O alho pode ajudar a diminuir os níveis de colesterol LDL (ruim) enquanto aumenta o colesterol HDL (bom). Isso é importante para a saúde cardiovascular, pois níveis elevados de LDL estão associados ao risco de doenças cardíacas. Segundo o Ministério da Saúde, 30% das mortes que acontecem no Brasil anualmente são decorrentes de doenças ligadas a altos índices de colesterol, o que representa mais de 400 mil óbitos.

7. Auxilia na digestão

O alho promove a saúde digestiva ao estimular a produção de enzimas que facilitam a absorção dos nutrientes. A ação antimicrobiana deste alimento também contribui para a saúde geral do trato gastrointestinal, reduzindo o risco de desconfortos digestivos e promovendo uma digestão mais eficiente.

8. Ação anti-inflamatória

O alho possui uma poderosa ação anti-inflamatória natural, graças à presença de compostos sulfurados, como a alicina e o enxofre. Essas substâncias ajudam a reduzir a produção de citocinas inflamatórias no organismo, que estão associadas a dores, inchaços e doenças crônicas. Por isso, o consumo regular do alimento pode aliviar sintomas de inflamações nas articulações, nos músculos e até em condições como artrite e problemas respiratórios.

Conforme o estudo “Allium sativum (garlic) suppresses leukocyte inflammatory cytokine production in vitro: potential therapeutic use in the treatment of inflammatory bowel disease“, publicado na revista Cytometry, o alho tem potencial imunomodulador — não apenas como alimento, mas como fonte de compostos que interferem na produção de citocinas inflamatórias. Dessa maneira, pode ter efeitos anti-inflamatórios úteis, especialmente no contexto de doenças inflamatórias intestinais.

Forma criativas de incluir o alho na dieta

O alho é um ingrediente comum nas cozinhas brasileiras e pode ser usado de várias maneiras. Veja!

Chá: ajuda a aliviar sintomas de gripes e resfriados;

ajuda a aliviar sintomas de gripes e resfriados; Molho para saladas: o alho pode ser misturado ao iogurte grego, suco de limão e azeite para temperar saladas e vegetais crus;

o alho pode ser misturado ao iogurte grego, suco de limão e azeite para temperar saladas e vegetais crus; Confit: assar os dentes de alhos com azeite de oliva até ficaram dourados e caramelizados pode ser um ótimo acompanhamento para pães, pizzas, carnes e vegetais;

assar os dentes de alhos com azeite de oliva até ficaram dourados e caramelizados pode ser um ótimo acompanhamento para pães, pizzas, carnes e vegetais; Assado: o alho assado tem um sabor suave e adocicado e pode ser usado como o acompanhamento de torradas e adicionados em molhos, sopas e purês;

o alho assado tem um sabor suave e adocicado e pode ser usado como o acompanhamento de torradas e adicionados em molhos, sopas e purês; Chips: fatias finas de alho fritas que podem ser servidas com sopas, saladas, carnes e arroz.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios que o alho pode oferecer à saúde, é importante destacar que o consumo não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Ele pode ser uma aliada na alimentação, mas não deve ser vista como solução única para problemas de saúde. Além disso, manter hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada, prática regular de exercícios físicos e visitas periódicas ao médico, continua sendo essencial para o bem-estar geral.