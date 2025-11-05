5 exercícios essenciais para entrar em forma antes do verão

Alguns exercícios podem ajudar a "turbinar" o corpo até o verão (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a temporada de verão se aproximando, cresce também a procura por academias e treinos intensivos. No Brasil, por exemplo, a quantidade de unidades foi de 30 mil para 57 mil, segundo o relatório Panorama Setorial Fitness Brasil 2024, da EY. Com isso, o número de pessoas matriculadas em academias também saltou significativamente.

Nesse cenário, o educador físico Breno Daniel destaca cinco exercícios que compõem um plano eficaz para “turbinar” o corpo até o verão. Confira!

1. Agachamento com barra

O agachamento com barra contribui para a queima calórica e para o fortalecimento corporal (Imagem: YAKOBCHUK VIACHESLAV | Shutterstock)

O agachamento com barra trabalha intensamente os músculos dos membros inferiores (quadríceps, glúteos, posteriores) e ativa o metabolismo, contribuindo para queima calórica e fortalecimento corporal. Para realizar o exercício, posicione-se com os pés afastados na largura dos ombros, segure uma barra apoiada na parte superior das costas, mantenha o tronco ereto, desça flexionando os joelhos e quadril até que as coxas fiquem aproximadamente paralelas ao chão, e retorne à posição inicial.

2. Supino reto com halteres

O supino reto desenvolve os músculos do peitoral e do tríceps (Imagem: Slatan | Shutterstock)

De acordo com o educador físico, o supino reto é um excelente exercício para desenvolver os músculos do peitoral deltoide anterior e tríceps, melhorando a estética de tronco e a postura. O ideal é deitar-se em um banco reto, pegar um halter em cada mão, posicioná-los ao lado do peito com cotovelos flexionados, e empurrar os halteres para cima até os braços ficarem quase estendidos e retornar controladamente.

3. Remada curvada

A remada curvada ajuda a promover uma postura ereta (Imagem: lunamarina | Shutterstock)

O educador físico Breno Daniel explica que a remada curvada foca o latíssimo, o trapézio, os romboides e todos músculos das costas, além de promover a postura ereta e o equilíbrio entre musculatura anterior e posterior do corpo.

Para fazê-lo, com a barra ou dois halteres, incline-se levemente para frente, mantendo a coluna neutra, puxe o peso em direção ao abdômen, contraindo as escápulas para trás, depois desça controladamente.

4. Prancha abdominal

A prancha fortalece os músculos abdominais, lombares e estabilizadores (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)



Apesar de carregar uma má fama, a prancha abdominal é um excelente exercício que fortalece os músculos abdominais, lombares e estabilizadores, que são fundamentais para sustentação postural, prevenção de lesões e definição da cintura.

Para fazê-lo, apoie os antebraços e dedos dos pés no solo, mantenha o corpo alinhado dos calcanhares à cabeça, contraia o abdômen e mantenha a posição por pelo menos 30 segundos.

5. Burpee completo

O burpee é uma atividade de alta intensidade que junta agachamento, salto, flexão e ativação muscular geral (Imagem: Media_Photos | Shutterstock)

Este é mais um dos exercícios odiados pela maioria. No entanto, o burpee é uma atividade de alta intensidade que une agachamento, salto, flexão e ativação muscular geral, ótimo para condicionamento cardiovascular, queima calórica e resistência geral. Resumindo, é perfeito para dar aquele gás no pré-verão.

Ele começa na posição em pé, em seguida, agache e coloque as mãos no chão, chute os pés para trás até a posição de prancha, faça uma flexão (se possível), volte os pés ao agachamento, salte e estenda os braços para cima.

Segundo Breno Daniel, mais importante do que “quantidade” é a qualidade somada à regularidade dos treinos. “Se você já treina, evolua. Se está voltando, comece com cargas leves e aumente com segurança”. Além disso, ele lembra que alimentação equilibrada, descanso adequado e hidratação são pilares para que os resultados sejam consistentes até o verão.

Por Yasmin Santos