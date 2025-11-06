As sementes de girassol são uma poderosa fonte de nutrientes que contribuem para a saúde (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O girassol, além de ser uma das plantas mais fascinantes pela sua capacidade de acompanhar o movimento do sol, também produz sementes que são verdadeiras joias nutricionais. Estas têm sido apreciadas desde a Antiguidade por suas propriedades únicas, sendo uma das maiores fontes vegetais de gorduras boas e antioxidantes.

Elas oferecem vantagens que vão muito além da sua simplicidade, tornando-se aliadas indispensáveis para quem busca uma alimentação balanceada. Nesse sentido, descubra, abaixo, 6 benefícios das sementes de girassol para a saúde e como usá-las!

1. Ajuda na regulação dos níveis de colesterol

O Ministério da Saúde (MS) aponta que quase 40% da população adulta no Brasil têm colesterol elevado. Sem o tratamento correto, essa condição silenciosa pode desencadear problemas graves de saúde, como doenças cardiovasculares.

Por sua vez, as sementes de girassol são uma excelente fonte de fitosteróis, compostos naturais que competem com o colesterol na absorção intestinal, diminuindo sua concentração no sangue. Assim sendo, ingerir regularmente ajuda a manter a saúde cardiovascular em dia.

2. Fortifica a proteção da pele

Ricas em ácidos graxos essenciais, como o ácido linoleico, elas auxiliam na formação da barreira lipídica da pele, preservando a hidratação e protegendo contra o envelhecimento precoce. A vitamina E, presente na semente de girassol, também ajuda a proteger a pele contra os danos causados pelos raios UV – contudo, não substitui o uso do protetor solar.

3. Aumenta a imunidade

Zinco e selênio são micronutrientes cruciais para o fortalecimento do sistema imunológico, e as sementes de girassol fornecem doses expressivas desses elementos. Ambos atuam na produção de células de defesa, ajudando a prevenir infecções e gripes.

4. É fonte de energia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos consumam no mínimo 0,8 g de proteína para cada quilo de peso corporal. Para uma pessoa com 70 kg, isso significa ingerir cerca de 56 gramas de proteína por dia. Essa quantidade é fundamental para manter as funções corporais em equilíbrio, especialmente para a recuperação muscular, manutenção da massa magra e suporte ao sistema imunológico.

As sementes de girassol podem ser uma ótima aliada para ajudar a alcançar essa meta diária de proteína. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), 100 gramas delas torradas oferecem cerca de 17,2 gramas de proteína, representando uma quantidade significativa. Além disso, os benefícios do alimento se estendem aos aspectos nutricionais, como a presença de gorduras saudáveis e vitaminas, que ajudam a manter os níveis de energia estáveis ao longo do dia.

5. Promove saúde capilar

Os nutrientes presentes nas sementes de girassol, como vitamina B6, zinco e ácido pantotênico, fortalecem os folículos capilares e melhoram a circulação sanguínea no couro cabeludo, o que ajuda no crescimento saudável dos fios e na prevenção de queda de cabelo.

6. Contribui para saciedade

Conforme a TBCA, 100 gramas de sementes de girassol torradas fornecem cerca de 11,5 gramas de fibras. Essa quantidade, aliada a uma dieta equilibrada, ajuda a manter a saciedade e favorece o funcionamento do intestino. Segundo dados da OMS, o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

Outro benefício é que a semente é fonte de gorduras saudáveis, como poli-insaturadas e mono-insaturadas, que contribuem para a saúde do coração. Mas atenção: o consumo deve ser moderado, pois o excesso pode causar desequilíbrio no organismo.

Formas de usar as sementes de girassol no dia a dia

Abaixo, veja algumas maneiras criativas de incorporar sementes de girassol nas refeições de forma simples e eficaz: