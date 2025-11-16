O visual das batidas: a importante revolução do hip-hop na moda

Calça baggy, blusas largas, boné, bandana e tênis esportivo. Esse visual é mais do que uma estética: é uma mensagem. Foi com esses elementos que a cultura hip-hop, movimento sociopolítico de expressão, surgiu na década de 1970, nas periferias de Nova York, especialmente no Bronx. Já no começo de 1980, o estilo chega ao Brasil e é difundido por vozes como Racionais MC's e Thaíde, que abraçaram a mensagem estética e musical de resistência, cultura negra e a luta por direitos na periferia, vestidos com óculos escuros, calças jeans, camisas e calçados nacionais.

O movimento do hip-hop, que é celebrado em 12 de novembro, abraça várias esferas culturais, unindo a música e a moda. Além da moda, é dividido em outras quatro esferas: o MC, vocalista que faz as rimas e canta o rap; o DJ, que cria as batidas e a base para a música; o breakdance, estilo de dança que segue a canção; e o grafite, expressão de arte visual urbana.

Entre os anos 2000 e 2010, o estilo se consolidou como referência em streetwear, ou "roupa de rua", em tradução literal. Rapper e pesquisador da cultura hip-hop, Roger Deff aponta que o visual foi construído lado a lado com o som das batidas, com base nas ruas e nos bailes.

"Era como os jovens no Bronx se vestiam, e eram vestimentas que traziam muito do contexto das gangues, que deram origem às primeiras crews de hip-hop", detalha. "É uma questão de identidade, é como nos colocamos no mundo, como nos identificamos na vida."

O visual cria uma conexão entre os artistas e o público, comunicando a autenticidade e a personalidade de corpos diversos. "Quando uma DJ vai se apresentar, o público, no primeiro momento, tem uma leitura da estética, da roupa, dos acessórios e calçados. Antes do verbo ser ouvido, a moda rouba a cena e chega antes", destaca a estilista Lorena Santos, pesquisadora e criadora da marca Lolita Az Avessas, que já vestiu artistas nacionais como Nil Rec, Zaika dos Santos, Totty e Neghaum.

O visual, surgido entre pessoas negras e periféricas, deixa explícita a mensagem política e social do movimento. No mercado tradicional, nomes como Kanye West, que se denomina, agora, como Ye, e Pharrell Williams levaram os elementos visuais para as passarelas. A estética, antes presente nas ruas e nos videosclipes de artistas de hip-hop, invadiram guarda-roupas de milhares pessoas ao redor do mundo.

"Os adeptos do hip-hop sempre foram criativos e autênticos na sua estética, e isso chamou muito atenção do mercado", afirma Lorena. Para ela, a aproximação entre a cultura de rua e o mainstream ainda é "superficial" e ignora elementos históricos do movimento. "As grandes marcas descobrem as tendências da periferia, fazem cópias, trazem o glamour da passarela e dos editoriais, ficam ainda mais ricos e sucateiam a origem de todo o sucesso", denuncia.

Roger concorda com a estilista, apontando que a relação entre as ruas e o mercado ainda é puramente mercadológica. "Acho que muita gente se veste com roupas que vêm dessa cultura sem nem mesmo ter noção disso", afirma. "É uma relação próxima, porque o mercado trabalha dessa forma."

Marcas no Brasil

Para além das grandes marcas, como Nike, Adidas e Off White, o Brasil é a casa da Cyclone, Lab Fantasma, Lolita Az Avessas e Real Grapixo, que são nomes já conhecidos e consagrados entre os amantes desse estilo.

Inspirações de estilo

Rihanna

O próprio apelido da cantora, Bad Girl Riri, já mostra a autenticidade e o poder. A artista, conhecida por looks transparentes, ousados e clássicos, com toques de streetwear, está entre as principais referências de estilo de várias pessoas. A diva pop conseguiu evoluir junto ao hip-hop, atualizando as peças e adaptando para a vivência dela. A gravidez não a impediu de continuar se expressando na moda: são calças baggy baixas que mostram a barriga, belly chain, tênis, blusas largas e óculos escuros. Após três gestações, a voz de Diamonds se tornou um ícone fashion maternal, revolucionando o estilo contido que, geralmente, as gestantes eram relacionadas.

Rihanna é referência em música e estilo (foto: Reprodução/Instagram)

A$AP Rocky

Marido de Rihanna, o rapper também tem um estilo único, complementando o casal fashion que eles são! Adepto da estética maximalista, A$AP não tem medo de misturar diversas peças e acessórios, aderindo até a peças comumente utilizadas pelo público feminino. Em passarelas como as do Met Gala, o casal fashionista é sinônimo de destaque. Declaradamente um amante da moda, o artista acumula parcerias com marcas como Gucci, Dior Home e Puma, com quem recentemente assinou uma parceria junto à Fórmula 1.

Rihanna e o marido A$AP Rocky (foto: Fotos: Reprodução/Instagram)

Travis Scott

O rapper norte americano tem marcado 2025 com os famosos óculos escuros Plantaris, da Oakley, que caíram nas graças da Geração Z. Conhecido como "óculos do Travis Scott", o acessório foi destaque no visual de muitos fãs em festivais, como o The Town. O artista é conhecido por misturar estampas, tênis sneakers e marcas de peso, como Supreme e Saint Laurent.

Rapper Travis Scott (foto: Reprodução @travisscott via Instagram)

Negra Li

Uma das vozes femininas pioneiras no rap nacional, a cantora ostenta durags — toucas de cetim —, correntes, joias nos dentes, cores vibrantes e tracksuits. Nos cabelos, não faltam tranças e penteados que carregam a história e a identidade negra do movimento. A cantora, que começou a carreira no grupo paulista RZO, estampou campanhas de grandes marcas, como a Redley, e afirmou ser amante de tênis no estilo skatista.

Tyler The Creator

Rapper de sucesso e criador da marca Golf le Fleur, Tyler The Creator também se tornou um queridinho do mundo da moda. Em entrevistas, ele afirma que desenha roupas desde muito cedo e faz questão de ter controle da estética utilizada nos videoclipes, fotos promocionais e shows. Cada álbum do artista é marcado por uma nova fase no seu estilo e, em menos de um ano, Tyler lançou dois álbuns com tons totalmente diferentes, refletindo na mudança constante no guarda roupas do cantor.

Tyler The Creator (foto: Reprodução @feliciathegoat via Instagram)

Ajuliacosta

Rapper brasileira, Ajuliacosta é um dos nomes revelação da cena no Brasil. Mostrando diversas facetas na música e no estilo, a jovem de 25 anos se destaca pela voz, pelas rimas e pela ousadia que vai além dos palcos. A visibilidade como artista trouxe também olhares para suas roupas e, assim, a cantora virou empresária: com sua marca de vestuário, AjuliacostaShop, repleta de minissaias, tops, vestidos colados, além de calças e jaquetas oversized. A artista ainda é destaque da campanha de lançamento mais recente da Nike, que entrega mais um modelo de Nike Shox para o público, para celebrar ao lado das vozes femininas do rap e do hip-hop.

Ajuliacosta (foto: Reprodução/Instagram)

Tasha e Tracie

De Mizuno e Kenner a Louis Vuitton e Gucci, as gêmeas mais famosas do Brasil já conquistaram seu espaço consolidado na moda. As referências ao estilo estão nos shows, nos clipes e na mensagem de crescimento e autoestima para meninas da periferia: "Vamo roletar, cheia de prata, com a minha Telfar. É que nós faz, eles falam. Não podia pagar, hoje me pagam. Tô dando orgulho pra novinha que eu fui, mas ainda me devo aquele tamanco da Lui Lui".

Tasha e Tracie (foto: Reprodução @tashaetracieog via Instagram)

















