Pele à mostra: a volta da transparência nas passarelas e nas ruas

Nas passarelas e nas ruas, a moda parece ter perdido o medo de mostrar. Tecidos translúcidos, tule, organza e rendas vaporosas tomaram conta das últimas semanas de moda, com estéticas que vão desde as mais ousadas até as mais femininas. De Paris a São Paulo, os estilistas apresentaram coleções, com tops, calças, vestidos e até mesmo sapatos que brincam com o ver e o não ver. Mais do que transparências, as peças falam sobre o corpo e a forma como as pessoas se relacionam com ele.

Segundo a designer de moda e consultora de imagem Niágara Tavares, a transparência é um elemento recorrente na história da moda, e seu retorno está profundamente ligado ao contexto social. "Assim como muitas tendências, a moda é cíclica. Há registros de roupas transparentes desde a Grécia Antiga, feitas com linho fino que já transmitiam leveza e fluidez", explica. "Hoje, essa estética volta como reflexo do período pós-pandemia, em que redescobrimos a liberdade de sair e de nos expressar mais abertamente."

Essa liberdade, segundo ela, tem sido traduzida em tecidos leves e reveladores, que simbolizam uma espécie de renovação coletiva. "Depois de um tempo de confinamento e restrições, a moda voltou a ser vista além das telas. Voltamos a brincar com a transparência, no sentido literal e no figurado, e a usar toda a leveza, movimento e fluidez que ela representa", diz Niágara Tavares.

Transformação pós-pandemia

A designer lembra que os momentos de crise sempre provocam transformações no comportamento e, consequentemente, nas roupas. "Podemos traçar paralelos com o pós-guerra, quando a moda também buscou liberdade e renovação com tecidos soltos e reveladores. Nos anos 1960, as mulheres fizeram o mesmo em busca de independência. Agora, depois da pandemia, vivemos uma nova versão desse movimento."

Para a consultora de imagem e estilo Rafaela Marques, a transparência também reflete essa vontade de reaparecer para o mundo. "Ela sempre volta em épocas de primavera e verão, porque são períodos mais quentes e, naturalmente, mais livres. Mas o que impulsiona essa tendência é o desejo das pessoas de se mostrarem, de se apresentarem novamente após tanto tempo dentro de casa. É como se o corpo dissesse: estou de volta."

Rafaela destaca que a transparência é um clássico que nunca desaparece totalmente. "Ela vai e volta com o tempo, mas sempre traz consigo essa dualidade entre sensualidade e elegância. É sobre mostrar o corpo de uma forma humana, natural, uma exposição intuitiva, não forçada."

Nas passarelas, os tecidos que protagonizam essa estética são variados. "Tule, renda, musseline, chiffon e até o nylon aparecem com efeitos translúcidos", enumera Rafaela. Já Niágara destaca que cada material imprime uma leitura diferente à tendência: "A renda traz delicadeza; a musseline adiciona movimento; o tule e a organza, mais estruturados, criam uma atmosfera sofisticada e misteriosa, com toques de brilho e profundidade visual."

Desafio no dia a dia

No entanto, o desafio está em traduzir a tendência para o cotidiano. De acordo com Rafaela, o segredo é o equilíbrio. "Se há transparência em uma parte do corpo, o restante deve ser mais discreto. Se o vestido é translúcido em cima, precisa ser mais comprido e solto embaixo. Mostrar tudo ao mesmo tempo tira o refinamento. A transparência já é pele à mostra — e isso basta."

Ela explica que o uso correto das proporções é o que garante a elegância. "Uma peça transparente pede outra que dê suporte visual: um jeans pesado, uma camisa de alfaiataria, uma regata básica. É um jogo de contraste e harmonia que faz toda a diferença."

As transparências também podem ser adaptadas a diferentes contextos, mas pedem atenção ao ambiente. "Em eventos formais, transparências excessivas não são bem-vistas. Elas funcionam melhor em produções mais casuais ou sofisticadas sem tanta formalidade. O importante é respeitar o espaço e o tipo de ocasião", orienta Rafaela.

Mais do que uma tendência estética, a transparência traz um discurso sobre autenticidade e liberdade. Para Niágara, o corpo à mostra hoje carrega um significado de autoaceitação. "A pele exposta não é mais símbolo de vulgaridade, e sim de celebração da liberdade corporal. A transparência convida o olhar a enxergar a delicadeza, o toque, o movimento, é um diálogo entre o revelar e o esconder."

No contexto atual, a moda translúcida se torna não apenas sensual, mas poética. A designer de moda acrescenta que a transparência não é mais apenas um detalhe provocativo, mas parte integrante da composição estética e da construção de uma identidade visual mais ousada e livre.











