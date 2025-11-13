Chá de louro: 8 benefícios para a saúde e dicas de preparo

O chá de louro é utilizado na medicina natural desde a Antiguidade e beneficia a saúde geral do corpo (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O chá de louro, feito a partir das folhas da planta Laurus nobilis, tem uma longa história na medicina natural e na culinária, sendo utilizado desde a antiguidade pelos gregos e romanos. Originário do Mediterrâneo, o louro é conhecido pelo seu sabor aromático e por suas propriedades terapêuticas.

O seu chá é uma bebida muito popular por suas qualidades anti-inflamatórias e antioxidantes, tornando-se uma escolha comum para quem busca benefícios naturais à saúde. A seguir, confira 8 bons motivos para incluí-lo na sua rotina!

1. Melhora a digestão

O chá de louro é amplamente utilizado para aliviar problemas digestivos, como gases, inchaço e azia. Suas propriedades carminativas ajudam a reduzir a formação de gases no trato digestivo e estimulam a produção de enzimas digestivas, facilitando a quebra dos alimentos. Isso faz com que o consumo regular da bebida ajude a aliviar desconfortos estomacais, proporcionando um alívio natural após refeições pesadas. Contudo, caso os sintomas persistam, é importante consultar um médico.

2. Auxilia no controle do diabetes

Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), calcula-se que mais de 530 milhões de adultos vivem com a doença no mundo — e esse número pode atingir 640 milhões até 2030. Nesse contexto, o chá de louro pode ter efeitos positivos no controle dos níveis de glicose no sangue. Os compostos bioativos presentes nas folhas, como antioxidantes e polifenóis, podem ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, contribuindo para a regulação da glicose. Isso é favorável para pessoas com diabetes tipo 2, quando consumido regularmente e combinado com uma dieta equilibrada.

3. Possui ação anti-inflamatória

As folhas de louro contêm substâncias com propriedades anti-inflamatórias, como o eugenol. O consumo de chá pode ajudar a reduzir inflamações no corpo, sendo benéfico para pessoas que sofrem de condições como artrite e dores musculares. Esse efeito também contribui para a prevenção de doenças crônicas, melhorando a saúde geral ao combater os radicais livres.

4. Fortalece o sistema imunológico

Fonte natural de vitaminas A e C, o chá de louro contribui para o fortalecimento do sistema imune, reforçando a proteção do corpo contra vírus e bactérias. Essas vitaminas são indispensáveis para o bom desempenho das células de defesa, auxiliando na produção de anticorpos e na prevenção de infecções.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil (MS), a recomendação diária de vitamina C para adultos é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres.

5. Promove a saúde respiratória

5. Promove a saúde respiratória

O chá de louro é tradicionalmente usado para aliviar sintomas respiratórios, como congestão nasal e tosse. Seu efeito expectorante ajuda a eliminar o muco das vias respiratórias, facilitando a respiração e promovendo alívio em casos de resfriado e gripe. Além disso, os óleos essenciais presentes nas folhas têm propriedades antimicrobianas, que podem ajudar a combater infecções respiratórias leves. Contudo, o chá não deve substituir o acompanhamento de um profissional da saúde e o tratamento médico.

6. Contribui para a saúde do coração

O consumo regular de chá de louro pode ser benéfico para a saúde cardiovascular. Isso porque as folhas contêm compostos que ajudam a regular os níveis de colesterol no sangue, prevenindo o acúmulo de gordura nas artérias e reduzindo o risco de aterosclerose. Além disso, o eugenol, presente na planta, tem um leve efeito vasodilatador, ajudando a melhorar a circulação sanguínea e a controlar a pressão arterial.

Dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), mostram que cerca de 40% dos brasileiros enfrentam algum tipo de problema vascular ao longo da vida. Desse total, 45% são mulheres e 30% são homens, com a incidência aumentando conforme a idade.

7. Tem efeito calmante

O chá de louro também é conhecido por seu efeito calmante sobre o sistema nervoso. Seu consumo pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade, promovendo um relaxamento natural. Isso ocorre porque a planta contém compostos que têm leve ação sedativa, que melhoram a qualidade do sono e proporcionam uma sensação geral de bem-estar.

8. Favorece os ossos e o metabolismo

O chá de louro é uma excelente fonte de manganês, um mineral essencial para a saúde. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, 100 g de folhas de louro secas contêm 8,17 mg de manganês. Esse mineral atua como cofator para diversas enzimas antioxidantes no organismo, incluindo a superóxido dismutase, que protege as células contra os danos causados pelos radicais livres.

O manganês é fundamental para a formação e manutenção da saúde óssea, participando da síntese de colágeno e da mineralização dos ossos. Além disso, esse mineral desempenha papel importante no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, ajudando o corpo a extrair energia dos alimentos. Ele também contribui para o funcionamento adequado do sistema nervoso e para a regulação dos níveis de açúcar no sangue.

O consumo regular do chá de louro, nesse sentido, pode ajudar a complementar as necessidades diárias de manganês, especialmente quando combinado com uma dieta equilibrada. Contudo, é importante lembrar que o chá deve fazer parte de uma alimentação variada e não deve ser a única fonte desse nutriente essencial.

Dicas para preparar o chá de louro

O chá de louro pode ser preparado de forma simples e é uma ótima adição à sua rotina. Veja como fazer:

Ingredientes

5 folhas de louro secas

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de louro e tampe. Deixe descansar por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

Para incrementar a infusão, você pode servi-la da seguinte forma:

Com mel: para suavizar o sabor e potencializar os benefícios para a saúde respiratória;

para suavizar o sabor e potencializar os benefícios para a saúde respiratória; Com limão: para adicionar um toque cítrico e vitamina C extra;

para adicionar um toque cítrico e extra; Com gelo: uma alternativa refrescante para os dias quentes.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios que o chá de louro pode oferecer à saúde, é importante destacar que o consumo da bebida não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Ele pode ser um aliado na alimentação, mas não deve ser visto como solução única para problemas de saúde. Além disso, manter hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada, prática regular de exercícios físicos e visitas periódicas ao médico, continua sendo essencial para o bem-estar geral.