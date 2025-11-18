InícioRevista do Correio
Dietas da moda: veja os riscos e os benefícios de cada uma delas

Mudanças na alimentação podem ajudar no emagrecimento, mas devem ser feitas com acompanhamento profissional

As dietas da moda nem sempre dão resultado e, em alguns casos, podem afetar a saúde (Imagem: KucherAV | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Com a chegada do verão, não é apenas a procura por academias que cresce — a busca por dietas capazes de acelerar a perda de peso também costuma aumentar. Isso acontece porque, nessa estação, praias e piscinas ficam mais movimentadas, e muitas pessoas passam a desejar um corpo mais tonificado para aproveitar os dias de sol com maior confiança.

O problema é que essa corrida pelo “corpo perfeito” pode custar a saúde. “Mais do que um cardápio da moda, é preciso entender a individualidade de cada paciente, pois o que funciona para um pode agravar o quadro do outro”, alerta a nutricionista Marina Gorga, fundadora do Studio Gorga Bem-Estar.

A endocrinologista Dra. Karine Antunes, também da clínica, lembra que o emagrecimento saudável não depende apenas de calorias, mas de ajuste hormonal, qualidade do sono e controle do estresse. “Dietas muito restritivas geram perda de massa magra e efeito rebote. O mais importante é encontrar um padrão alimentar sustentável, que o paciente consiga manter fora das estações”, explica.

A seguir, especialistas explicam o que está por trás das dietas da moda, os benefícios e os riscos de fazê-las sem acompanhamento. Confira!

1. Jejum intermitente

O jejum intermitente é uma das estratégias mais comentadas nas redes sociais para o emagrecimento. Ele alterna períodos de alimentação com janelas de jejum, que podem variar de 12 a 18 horas — em alguns protocolos, até 24 horas. A proposta é reduzir a ingestão calórica e melhorar a sensibilidade à insulina.

“Quando bem feito e com supervisão, o jejum pode ajudar na organização alimentar e na percepção de saciedade. O risco está em fazer sem acompanhamento, o que pode causar fraqueza, irritabilidade e crises de compulsão”, explica Marina Gorga.

Ela alerta que o método não é indicado para quem tem histórico de transtornos alimentares, e que o ideal é adaptar o protocolo à rotina e às necessidades individuais.

2. Dieta mediterrânea

Considerada um dos padrões alimentares mais equilibrados do mundo, a dieta mediterrânea prioriza frutas, legumes, azeite, grãos integrais, peixes e oleaginosas, com consumo moderado de carnes e laticínios.

“É uma das poucas estratégias com respaldo robusto pela ciência tanto para emagrecimento quanto para longevidade”, explica Ludmila Toledo, nutricionista funcional especializada em menopausa e geriatria. “Ela reduz inflamações crônicas, melhora o perfil lipídico e ajuda a manter o intestino saudável. Além disso, é fácil de manter no longo prazo porque não exclui grupos alimentares”, acrescenta.

3. Dietas low carb e cetogênica

Reduzir carboidratos é uma prática popular, mas nem sempre bem orientada. Na dieta low carb, há uma diminuição significativa do consumo de pães, massas e açúcares, priorizando proteínas e gorduras boas. Na cetogênica, o corte é mais radical: a dieta praticamente elimina os carboidratos e aumenta drasticamente a ingestão de gorduras.

“Essas dietas podem ter efeito rápido, mas não são sustentáveis para todos. Quando o corpo perde muita glicose, o cérebro e os músculos sentem falta de energia”, alerta Letícia Canelada, especialista em saúde intestinal e emagrecimento.

Como em qualquer dieta, o acompanhamento profissional é essencial para garantir a saúde. “A dieta cetogênica pode ser uma ferramenta terapêutica em alguns casos, mas não deve ser feita por conta própria. A falta de acompanhamento pode causar queda de cabelo, constipação e fadiga”, ressalta a Dra. Karine Antunes.

bowls com alimentos veganos em cima de uma mesa
Dietas que valorizam alimentos de origem vegetal têm impacto na redução de inflamação, melhora da microbiota intestinal e prevenção de doenças crônicas (Imagem: nadianb | Shutterstock)

4. Plant-based e dieta DASH

As dietas que valorizam alimentos de origem vegetal, como a plant-based, priorizam leguminosas, cereais integrais, frutas e verduras frescas. “Essa abordagem tem grande impacto na redução de inflamações, na melhora da microbiota intestinal e na prevenção de doenças crônicas”, explica Camilla Koyama, nutricionista funcional com foco em saúde da mulher.

A dieta DASH (sigla para Dietary Approaches to Stop Hypertension) é uma das mais indicadas para quem busca saúde cardiovascular. “Ela propõe a redução do sódio adicionado no preparo dos alimentos, o consumo de frutas, vegetais e laticínios com baixo teor de gordura. É ideal para quem quer melhorar a alimentação sem grandes restrições”, completa a especialista.

5. Dietas detox e hiperproteicas

As chamadas “dietas detox” são comuns antes do verão e prometem “limpar o corpo” com líquidos e sopas. “O ‘problema’ é que o corpo já tem fígado e rins para isso. Cortar grupos alimentares ou viver só de sucos causa deficiência nutricional e perda de massa magra”, alerta Letícia Canelada.

As dietas hiperproteicas, por outro lado, ganham espaço entre quem quer ganhar massa muscular. “A proteína é essencial, mas o ideal é equilibrar os macronutrientes — proteína, gordura e carboidrato — conforme o objetivo e o histórico de cada pessoa”, orienta Camilla Koyama.

Mudanças no estilo de vida

As especialistas concordam que o sucesso de qualquer plano alimentar depende de consistência e autoconhecimento. “Mesmo sendo algo que parece simples, consumir menos do que se gasta, o emagrecimento é um processo individual e multifatorial, que envolve metabolismo, hormônios, rotina, sono e comportamento”, explica Marina Gorga.

Para a nutricionista, o “projeto verão” deve ser substituído por um projeto de saúde. “Cuidar do corpo é importante, mas ele precisa ser funcional o ano inteiro. O objetivo não é caber em um biquíni, e sim se sentir bem dentro da própria rotina. Com o corpo saudável e funcionando bem o ano inteiro, fazer pequenas mudanças no fim do ano já são o suficiente para os ajustes finos no resultado desejado, sem prejuízos à saúde e garantia de autoestima”, finaliza.

Por Paula de Paula

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 18/11/2025 17:07
