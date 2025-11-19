Plantas medicinais: 15 opções para utilizar em chás

O consumo de chás com plantas medicinais oferece diversos benefícios à saúde (Imagem: Mironmax Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Algumas plantas medicinais são amplamente utilizadas para auxiliar no tratamento de diferentes doenças, especialmente quando preparadas na forma de chá. Elas costumam ser escolhidas por oferecerem propriedades naturais capazes de aliviar dor de garganta, reduzir problemas intestinais, amenizar o mal-estar e até contribuir para processos de emagrecimento.

Segundo o farmacêutico homeopata Jamar Tejada Dziedzinski, os chás também?estimulam a hidratação do organismo,?auxiliam no funcionamento intestinal, produzem enzimas digestivas?e equilibram o sistema hídrico das?células.

A seguir, com ajuda de Jamar Tejada Dziedzinski e Felipe Monnerat, nutricionista e professor de Educação Física, listamos algumas plantas para utilizar em chás e suas propriedades. Confira!

1. Chá verde

O chá verde acelera o metabolismo, aumentando a perda de calorias, e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce.

2. Hibisco

Além de saboroso, o chá de hibisco é diurético e ajuda a regularizar o intestino.

3. Espinheira-santa

A espinheira-santa ajuda a eliminar toxinas do corpo, melhora o funcionamento intestinal e ajuda a acelerar o metabolismo.

4. Gengibre

O gengibre é antioxidante e anti-inflamatório. Também é indicado para problemas na garganta e gripes.

5. Oliveira

A oliveira ajuda na queima de gordura, na digestão e melhora o funcionamento do intestino.

A camomila age contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock)

6. Camomila

A camomila age contra a ansiedade e a insônia, tem efeito calmante, ameniza as inflamações das vias urinárias, cólicas menstruais, náuseas e problemas estomacais.

7. Cáscara sagrada

Potente laxante, a cáscara sagrada ajuda a normalizar as funções do intestino.

8. Carqueja

A carqueja atua sobre fígado e intestinos. Tem ação diurética e ajuda a combater problemas digestivos.

9. Centella asiática

A centella asiática tem ação tonificante e possui propriedades rejuvenescedoras.

10. Sene

O sene é uma planta com ação laxativa e purgativa.

11. Erva-de-bugre

A erva-de-bugre tem ação diurética e ajuda a reduzir o colesterol ruim. Também contribui para diminuir o inchaço das pernas, pois ajuda a estimular a circulação sanguínea.

O chá de canela acelera o metabolismo (imagem: NewFabrika | Shutterstock)

12. Canela

A canela é termogênica e ajuda a estimular o metabolismo e a queimar gordura.

13. Erva-cidreira

A erva-cidreira tem ação calmante e sedativa, o que ajuda a dormir melhor e a relaxar os músculos. Também é digestiva.

14. Alecrim

O alecrim estimula a circulação, o que pode beneficiar a saúde cardiovascular, e alivia dores reumáticas por sua ação anti-inflamatória.

15. Boldo

O boldo atua diretamente no fígado, auxiliando na desintoxicação hepática e no alívio de problemas digestivos.

Consuma chás com cautela

Apesar dos benefícios listados, os chás de plantas devem ser tomados com cautela. Nunca substitua a água por eles, por exemplo. Além disso, devem ser consumidos moderadamente e nas doses indicadas, pois também podem oferecer riscos à saúde.