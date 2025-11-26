PatBo celebra expansão do ParkShopping em bate-papo com clientes

O PKS Experience realizou mais uma edição dedicada à moda e ao comportamento para celebrar a 10ª expansão do ParkShopping. Convidados participaram de um bate-papo especial com a estilista e empresária Patricia Bonaldi, fundadora da PatBo, uma das primeiras marcas confirmadas para a nova ala do shopping. A loja, que funciona temporariamente no espaço atual, integrará oficialmente a expansão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a conversa, mediada pela consultora de estilo do ParkShopping, Clariana Gonzaga, Patricia revisitou o início de sua trajetória, um percurso marcado por viradas inesperadas até a moda. Antes de se tornar estilista, passou pela patologia clínica e pelo curso de direito.

“Eu comecei muito cedo. Achava que queria ser médica, até fazer estágio e perceber que aquilo não era para mim. A moda entrou como algo para me distrair, eu nunca imaginei que seria minha profissão”, relembrou. Ela contou que, nesse meio tempo, dedicou-se ao direito e, no quarto ano de curso, saiu da faculdade para abrir a primeira loja.

Segundo a estilista, essa trajetória reforça a importância de se permitir mudar. “Acho legal falar isso, a gente sempre tem tempo pra mudar. Nada é tão definido assim. Eu fui da patologia clínica à estilista, e ainda tenho na minha cabeça que posso fazer outra coisa quando quiser”, afirmou.

Questionada sobre a identidade da PatBo, Patrícia destacou que a marca nasceu de um olhar profundo para o feminino, mas longe de fragilidade. “Eu sempre tive isso como bandeira. Ser feminino, para mim, não é ser fraco. Ser feminino é ser forte”, disse. “Quando a mulher veste PatBo, ela se sente poderosa.”

As peças, conhecidas pelo trabalho manual e pelos detalhes marcantes, carregam esse propósito. “É uma roupa que não passa despercebida. Alguém sempre vai comentar”, celebrou.

Do Brasil para o mundo

Hoje presente internacionalmente e única marca brasileira no New York Fashion Week, a PatBo foi conquistando espaço aos poucos. O ponto de virada veio com seu primeiro cliente internacional, mas a expansão exige estratégia constante. “Nada acontece da noite para o dia. Os Estados Unidos são um mercado competitivo, e precisei de um plano para entrar lá. Mas é muito gratificante ver a marca ganhar o mundo.”

Ela também lembra que a validação internacional só funciona quando o produto tem vida real. “Vestir grandes nomes é incrível, mas quem faz tudo girar são as clientes de verdade. É para elas que eu penso cada peça. Nada funciona se não funcionar na loja”, reforçou.

Patricia falou sobre algumas das celebridades que já vestiram a marca, como Beyoncé, Jennifer Lopez e Camila Cabello, e destacou a parceria longa e afetiva com a influenciadora Camila Coelho. “A gente foi acontecendo juntas, há mais de 15 anos. É muito genuíno. Ela apostou na PatBo quando a marca estava começando, e seguimos criando projetos incríveis”, contou.

Sapatos na marca

A estilista também celebrou a entrada recente da PatBo no segmento de calçados, um desejo antigo. “O sapato sempre foi meu sonho, mas é muito mais técnico que a roupa. Eu precisava aprender a fazer sapato”, explicou.

Produzidos no Sul do Brasil, os modelos carregam o “saber fazer” herdado da tradição italiana. “O Sul exporta para o mundo inteiro. É um know-how impressionante. Nosso sapato tem qualidade de exportação”, afirmou.

A flor de lótus, símbolo pessoal para Patricia, foi escolhida como elemento central da primeira coleção. “Tem a ver com a minha espiritualidade. Eu estou muito feliz, e mais ainda porque está vendendo, que é o mais importante”, brincou.

Ao fim do bate-papo, as participantes aproveitaram um jantar no restaurante Pobre Juan. A noite também trouxe um spoiler da expansão do ParkShopping, que hoje conta com 280 marcas e ganhará outras 60 em breve.



