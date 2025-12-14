Cosméticos são a nova febre das confraternizações de fim de ano

O fim de ano chegou e, junto com as confraternizações, surge a dúvida clássica: o que escolher para presentear no amigo secreto? Em 2025, as principais marcas de beleza apostam em kits temáticos, embalagens personalizadas e lançamentos exclusivos para tornar a troca de presentes mais especial. Dados das marcas mostram um movimento crescente por opções que entregam significado, sofisticação e uma experiência prolongada para quem recebe.

De acordo com O Boticário, a busca por presentes de beleza cresce de forma consistente no período natalino, impulsionada por kits que combinam fragrância, autocuidado e apelo emocional. Neste ano, a marca oferece 60 opções de presentes, entre edições especiais e combos personalizáveis, confirmando a força do setor nas celebrações de fim de ano.

Uma tendência forte apontada pela marca é a personalização. O Boticário oferece kits customizáveis com pins, fitas nominais e embalagens criativas nas lojas-conceito. "O consumidor quer um presente com mais significado", explica a porta-voz Vanessa Machado. Outro diferencial que movimentou o portfólio da marca este ano são os Calendários do Advento, lançados em duas versões — 12 e 24 dias.









A Natura, por sua vez, abraça o conceito de afeto. Com kits que vão desde sabonetes e hidratantes até perfumes e acessórios, a marca oferece opções para todos os perfis e orçamentos, incluindo uma aba especial para "amigo secreto".

O portfólio reforça o que se observa no varejo de beleza: presentes que carregam intenção e cuidado emocional tendem a dominar as escolhas. Em um ano em que as confraternizações devem crescer, o setor aposta em embalagens especiais, narrativas sensoriais e itens colecionáveis para agregar valor às trocas de fim de ano.









Make para brilhar

Quem busca sofisticação também encontra novidades entre as marcas de maquiagem. A MAC Cosmetics e a Too Faced lançaram coleções especiais pensadas para surpreender diferentes perfis de presenteados — desde quem prefere itens práticos até quem adora edições limitadas. Ambas as marcas investiram em brilho, fantasia e produtos inéditos, alinhados ao espírito festivo da temporada.

Na MAC, o portfólio de fim de ano inclui opções de skincare, batons, glosses e itens colecionáveis. Entre os destaques estão a Kit Iluminador Líquido Mini Duo MAC Holiday, que entrega brilho de alta intensidade, e o Kit Gloss Duo MAC Holiday, que estreia uma nova textura de hidratação labial. O kit Hyper Real, que reúne sérum, hidratante e cleanser mini, também aparece como um presente completo para quem ama skincare.









Já a Too Faced aposta em narrativas de conto de fadas para encantar. A marca apresenta Kit Lip Oil Gloss Kissing Jelly e Blush em Pó Cloud Crush — edição limitada, paletas inéditas e os duos de Kissing Jelly, híbridos de gloss e óleo labial que chegam em tons exclusivos para a temporada. As coleções brincam com cor, brilho e fantasia, perfeitas para quem ama maquiagens marcantes.









