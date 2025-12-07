Sobrancelhas descoloridas: a tendência que apaga para destacar

Nos últimos meses, um detalhe do rosto tem chamado atenção em editoriais de moda, passarelas e feeds de influenciadores: as sobrancelhas descoloridas. O efeito, que transforma a moldura do olhar em quase invisibilidade, virou símbolo estético do futurismo minimalista, rompendo a barreira entre o artístico e o uso cotidiano. A aparência pode causar estranhamento à primeira vista, mas não há como negar, é um visual que provoca, redefine o rosto e, por isso, viraliza.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mas afinal, para quem essa trend funciona melhor? Como harmonizar a maquiagem quando os fios praticamente desaparecem? E quais cuidados são indispensáveis para quem quer testar com segurança?

A maquiadora Camila Paes, referência em maquiagem artística, explica que essa estética começou como um recurso editorial. "A sobrancelha descolorida sempre apareceu nas passarelas para criar um visual futurista e chamar a atenção para a estrutura do rosto. Quando celebridades e influenciadores adotaram a técnica em campanhas, o visual se tornou viral", detalha.

A ideia do estranhamento, somada à proposta limpa e conceitual, deixou de ser exclusiva das semanas de moda e alcançou o grande público, especialmente aqueles que buscam originalidade.

Embora popular, o visual não é universal. Segundo Milena Maia, especialista em sobrancelhas, o efeito favorece mais quem tem traços delicados, olhos marcantes e estilo ousado. Fios naturalmente claros também ajudam a suavizar o contraste.

Já em rostos com estrutura mais intensa, a ausência visual das sobrancelhas pode pesar e exigir maior equilíbrio no restante da maquiagem. A maquiadora e visagista Maiara Santos Machado acredita que a tendência valoriza rostos com boa estrutura óssea e estética mais minimalista. "Isso porque a ausência visual das sobrancelhas desloca o foco para a arquitetura facial", detalha.

Na maquiagem

Como equilibrar maquiagem com sobrancelha apagada? A dica principal é que, se as sobrancelhas desaparecem, o destaque vai para outros pontos do rosto. Milena recomenda uma pele iluminada e bem finalizada, com um contorno leve para devolver estrutura, somada a olhos mais presentes, com rímel, delineado suave ou esfumado, e boca com leve protagonismo, mesmo em tons naturais.

Camila completa com a dica de looks gráficos, delineados intensos e sombras monocromáticas que se destacam ainda mais com o efeito. Para quem prefere algo minimalista, iluminador, pele fresh e gloss já produzem impacto.

Para peles negras, a preocupação principal é evitar tons amarelados ou acinzentados nos fios. Camila indica o uso de matizador violeta para neutralizar o resultado. Em alguns casos, deixar o fio dourado,

e não totalmente branco, pode gerar contraste mais elegante e equilibrado.

Descolorir com segurança

Na hora de descolorir os fios, todo cuidados é pouco, e para preservar o desenho e a saúde dos fios, Milena Maia reforça cinco pilares, começando com um teste de mecha, que vai definir o tempo de ação do descolorante. É importante manter o controle rigoroso do tempo, a proteção da pele, com uma pomada na borda da sobrancelha, e neutralização e hidratação após o procedimento, isso tudo utilizando produtos específicos para pelos faciais.

A visagista Maiara destaca ainda a importância de descolorantes suaves e hidratação com pantenol e aminoácidos. O excesso, ela alerta, pode comprometer a elasticidade e causar danos progressivos.

A dermatologista Regina Buffman lembra que o processo envolve química e requer muito cuidado. Vermelhidão, ardor e ressecamento são efeitos possíveis. Em peles sensíveis ou com dermatite, o risco de irritação é maior. O tempo de ação nunca deve ultrapassar de 10 a 15 minutos. Para os fios, o risco é o enfraquecimento da haste, os tornando mais quebradiços e ressecados, e em casos de maior sensibilidade, pode haver inflamação dos folículos e queda temporária.

"Ardor intenso, sensação de queimadura, coceira forte, inchaço rápido ou vermelhidão pronunciada são sinais de alerta de que algo não está certo. Caso qualquer um deles apareça, o produto deve ser retirado imediatamente e a região lavada com água abundante. Se os sintomas persistirem, é necessário buscar avaliação médica", detalha Regina.

Dá para reverter?

Se ao arriscar e não gostar muito do resultado, voltar atrás é, sim, uma opção, e esse é um dos maiores atrativos da trend. Tanto Milena quanto Maiara garantem que a reversão é simples, basta tonalizar novamente com a cor natural. Em poucas semanas, conforme os fios crescem, o tom original retorna.

Para quem quer experimentar sem compromisso, Camila sugere testar com maquiagem. Ao aplicar um gel transparente nas sobrancelhas, corretivo e pó, é possível simular o efeito de descoloração. Para o dia a dia, a sobrancelha descolorida talvez continue como escolha de nicho. Mas no universo fashion, ela já se fixou.

A força da tendência está no protagonismo de artistas e ícones da moda que a adotaram como assinatura ou experimento de estilo, seja no tapete vermelho, seja em campanhas ou nas redes. Nomes como Miley Cyrus, Jenna Ortega, Julia Fox e Zendaya, entre outros, apareceram publicamente com as sobrancelhas descoloridas e ajudaram a popularizar o visual.

E, quando celebridades abraçam a trend, ela deixa de ser mera ousadia underground e ganha status de "referência de moda", inspirando quem busca um visual moderno, conceitual ou experimental.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte





