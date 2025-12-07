InícioRevista do Correio
Beleza

Sobrancelhas descoloridas: a tendência que apaga para destacar

Minimalista, futurista e controversa, a tendência das sobrancelhas descoloridas sai das passarelas, viraliza nas redes e divide opiniões, entre impacto estético, técnica e cuidado

Zandaya entrou para a tendência com muito estilo - (crédito: Reprodução/Getty Images)
Zandaya entrou para a tendência com muito estilo - (crédito: Reprodução/Getty Images)

Nos últimos meses, um detalhe do rosto tem chamado atenção em editoriais de moda, passarelas e feeds de influenciadores: as sobrancelhas descoloridas. O efeito, que transforma a moldura do olhar em quase invisibilidade, virou símbolo estético do futurismo minimalista, rompendo a barreira entre o artístico e o uso cotidiano. A aparência pode causar estranhamento à primeira vista, mas não há como negar, é um visual que provoca, redefine o rosto e, por isso, viraliza.

Mas afinal, para quem essa trend funciona melhor? Como harmonizar a maquiagem quando os fios praticamente desaparecem? E quais cuidados são indispensáveis para quem quer testar com segurança?

A maquiadora Camila Paes, referência em maquiagem artística, explica que essa estética começou como um recurso editorial. "A sobrancelha descolorida sempre apareceu nas passarelas para criar um visual futurista e chamar a atenção para a estrutura do rosto. Quando celebridades e influenciadores adotaram a técnica em campanhas, o visual se tornou viral", detalha.

A ideia do estranhamento, somada à proposta limpa e conceitual, deixou de ser exclusiva das semanas de moda e alcançou o grande público, especialmente aqueles que buscam originalidade.

Embora popular, o visual não é universal. Segundo Milena Maia, especialista em sobrancelhas, o efeito favorece mais quem tem traços delicados, olhos marcantes e estilo ousado. Fios naturalmente claros também ajudam a suavizar o contraste.

Já em rostos com estrutura mais intensa, a ausência visual das sobrancelhas pode pesar e exigir maior equilíbrio no restante da maquiagem. A maquiadora e visagista Maiara Santos Machado acredita que a tendência valoriza rostos com boa estrutura óssea e estética mais minimalista. "Isso porque a  ausência visual das sobrancelhas desloca o foco para a arquitetura facial", detalha. 

Na maquiagem 

Como equilibrar maquiagem com sobrancelha apagada? A dica principal é que, se as sobrancelhas desaparecem, o destaque vai para outros pontos do rosto. Milena recomenda uma pele iluminada e bem finalizada, com um contorno leve para devolver estrutura, somada a olhos mais presentes, com rímel, delineado suave ou esfumado, e boca com leve protagonismo, mesmo em tons naturais.

Camila completa com a dica de looks gráficos, delineados intensos e sombras monocromáticas que se destacam ainda mais com o efeito. Para quem prefere algo minimalista, iluminador, pele fresh e gloss já produzem impacto.

Para peles negras, a preocupação principal é evitar tons amarelados ou acinzentados nos fios. Camila indica o uso de matizador violeta para neutralizar o resultado. Em alguns casos, deixar o fio dourado,
e não totalmente branco, pode gerar contraste mais elegante e equilibrado.

Descolorir com segurança

Na hora de descolorir os fios, todo cuidados é pouco, e para preservar o desenho e a saúde dos fios, Milena Maia reforça cinco pilares, começando com um teste de mecha, que vai definir o tempo de ação do descolorante. É importante manter o controle rigoroso do tempo, a proteção da pele, com uma pomada na borda da sobrancelha, e neutralização e hidratação após o procedimento, isso tudo utilizando produtos específicos para pelos faciais. 

A visagista Maiara destaca ainda a importância de descolorantes suaves e hidratação com pantenol e aminoácidos. O excesso, ela alerta, pode comprometer a elasticidade e causar danos progressivos.

A dermatologista Regina Buffman lembra que o processo envolve química e requer muito cuidado. Vermelhidão, ardor e ressecamento são efeitos possíveis. Em peles sensíveis ou com dermatite, o risco de irritação é maior. O tempo de ação nunca deve ultrapassar de 10 a 15 minutos. Para os fios, o risco é o enfraquecimento da haste, os tornando mais quebradiços e ressecados, e em casos de maior sensibilidade, pode haver inflamação dos folículos e queda temporária.

"Ardor intenso, sensação de queimadura, coceira forte, inchaço rápido ou vermelhidão pronunciada são sinais de alerta de que algo não está certo. Caso qualquer um deles apareça, o produto deve ser retirado imediatamente e a região lavada com água abundante. Se os sintomas persistirem, é necessário buscar avaliação médica", detalha Regina. 

Dá para reverter? 

Se ao arriscar e não gostar muito do resultado, voltar atrás é, sim, uma opção, e esse é um dos maiores atrativos da trend. Tanto Milena quanto Maiara garantem que a reversão é simples, basta tonalizar novamente com a cor natural. Em poucas semanas, conforme os fios crescem, o tom original retorna.

Para quem quer experimentar sem compromisso, Camila sugere testar com maquiagem. Ao aplicar um gel transparente nas sobrancelhas, corretivo e pó, é possível simular o efeito de descoloração. Para o dia a dia, a sobrancelha descolorida talvez continue como escolha de nicho. Mas no universo fashion, ela já se fixou. 

A força da tendência está no protagonismo de artistas e ícones da moda que a adotaram como assinatura ou experimento de estilo, seja no tapete vermelho, seja em campanhas ou nas redes. Nomes como Miley Cyrus, Jenna Ortega, Julia Fox e Zendaya, entre outros, apareceram publicamente com as sobrancelhas descoloridas e ajudaram a popularizar o visual.

E, quando celebridades abraçam a trend, ela deixa de ser mera ousadia underground e ganha status de "referência de moda", inspirando quem busca um visual moderno, conceitual ou experimental.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte 

 

Giovanna Rodrigues

Brasiliense, moradora do Guará, estudante de Jornalismo no sétimo semestre, pela Universidade do Distrito Federal. Atuando como estagiária na Revista do Correio.

Por Giovanna Rodrigues
postado em 07/12/2025 06:00 / atualizado em 07/12/2025 06:00
