Pilates nas férias: 3 exercícios simples com miniband e toalha

Confira atividades fáceis que podem ser realizadas para reduzir as dores e o risco de lesões

Exercícios podem ser feitos com miniband e toalha para manter o corpo ativo e prevenir dores durante as férias (Imagem: buritora | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As férias costumam trazer mudanças na rotina que aumentam o risco de dores e lesões, especialmente pela combinação de longas viagens, maior prática esportiva e atividades diferentes do habitual. A fisioterapeuta Thainá Messias, da Pure Pilates, explica que pequenas sessões de exercícios, feitas com acessórios simples como minibands e toalhas, são suficientes para manter o corpo ativo e protegido durante o período.

“Quando você mantém o corpo desperto e a musculatura ativada, mesmo com movimentos rápidos e leves, reduz tensões, melhora a postura e protege a lombar e as articulações. Isso faz muita diferença para aproveitar as férias com mais conforto”, afirma.

A seguir, Thainá Messias ensina três exercícios fáceis, que podem ser realizados no hotel, na praia ou no quarto, sem a necessidade de equipamentos complexos. Confira!

1. Ativação de glúteo com miniband

Mulher realizando elevação de quadril com miniband posicionada acima dos joelhos enquanto se apoia em um tapete de exercício
A ativação de glúteo com miniband ajuda a fortalecer o core e a estabilizar a lombar (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

Esse exercício visa fortalecer o core e a estabilizar a lombar, prevenindo dores durante longos períodos sentados.

Como fazer

Coloque a miniband acima dos joelhos, deite-se de barriga para cima com os pés apoiados no chão e afaste levemente os joelhos contra a resistência do elástico. Eleve o quadril até formar uma linha entre joelhos, quadris e ombros. Mantenha o abdômen contraído e retorne devagar. Faça de 12 a 15 movimentos em duas séries.

2. Alongamento lateral com toalha

Mulher sentada no chão fazendo alongamento lateral ao elevar uma toalha esticada acima da cabeça
Alongamentos podem ser feitos com uma toalha para aliviar tensão na coluna, na cintura e nas costelas (Imagem: Dialogue Frame | Shutterstock)

Esse exercício visa aliviar a tensão na coluna, na cintura e nas costelas, comum após viagens longas.

Como fazer

Sente-se com a coluna ereta, segure uma toalha esticada acima da cabeça e incline o tronco para um lado, mantendo os braços alongados. Volte devagar e repita para o outro lado. Foque a respiração durante o movimento. Faça 8 ciclos para cada lado.

3. Mobilidade de coluna com toalha

Esse exercício visa melhorar a flexibilidade da coluna e reduzir a sensação de rigidez.

Como fazer

Sente-se com as pernas cruzadas, segure a toalha com as mãos afastadas. Leve os braços à frente, empurrando a toalha como se quisesse afastá-la, arredondando a coluna. Em seguida, puxe a toalha em direção ao peito, abrindo o peito e alinhando a coluna. Faça 10 movimentos completos.

“Esses exercícios ativam músculos essenciais para estabilizar o tronco, aliviar tensões e manter a harmonia do movimento. São simples, rápidos e cabem em qualquer rotina, até mesmo durante as férias”, finaliza Thainá Messias.

