6 benefícios da planta jurubeba para a saúde

A jurubeba (Solanum paniculatum), nativa do Brasil, é uma daquelas plantas que surpreendem pelo potencial. Comumente usada para aliviar problemas no fígado e melhorar a digestão, ela é uma alternativa para quem aposta em soluções naturais.

Além disso, seu perfil medicinal abrange outras propriedades importantes ao organismo. Sendo assim, para saber como incluir a jurubeba nos seus cuidados diários e aproveitar o melhor que ela tem a oferecer, acompanhe, a seguir, seus principais benefícios!

1. Auxilia na digestão

Conforme dados da Organização Mundial de Gastroenterologia, divulgados pelo Ministério da Saúde, cerca de 20% da população mundial apresenta algum problema no sistema digestivo. Nesse contexto, a jurubeba é amplamente conhecida por favorecer o processo digestivo, especialmente após refeições mais pesadas.

Seus compostos amargos estimulam a produção de enzimas digestivas e da bile, facilitando a quebra dos alimentos e reduzindo desconfortos como estufamento e má digestão. Por esse motivo, o chá da planta costuma ser usado para aliviar sensações de peso no estômago.

2. Contribui para o bom funcionamento do fígado

Um dos usos mais tradicionais da jurubeba está relacionado ao cuidado com o fígado. A planta possui ação hepatoprotetora, ajudando a reduzir a inflamação e a proteger as células hepáticas contra danos causados por toxinas. Além disso, ela estimula a produção de bile, importante para metabolizar gorduras e auxiliar na limpeza natural do organismo.

Conforme estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), chamado “Burden of liver disease in Brazil, 1996–2022: a retrospective descriptive study of the epidemiology and impact on public healthcare” e publicado no periódico The Lancet Regional Health – Americas, uma em cada 33 mortes no Brasil ocorre em consequência de doenças hepáticas.

3. Possui ação antioxidante

A planta é rica em compostos antioxidantes, que ajudam a combater radicais livres, moléculas instáveis que podem causar danos celulares. Essa proteção é importante para desacelerar processos de envelhecimento e fortalecer o organismo contra agressões externas. Os antioxidantes presentes na jurubeba também colaboram para diminuir o desgaste causado por hábitos alimentares inadequados e exposição à poluição.

4. Melhora da saúde geral após ressaca

A jurubeba é amplamente reconhecida por sua eficácia em aliviar os sintomas desagradáveis da ressaca. Suas propriedades tônicas e regeneradoras ajudam o organismo a se recuperar de estados de fadiga, náusea e desconforto causados pelo consumo excessivo de álcool. Ao atuar no sistema digestivo e no fígado, ela auxilia na eliminação de toxinas, promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz.

Tradicionalmente utilizada como um “fortificante” natural, a jurubeba é preparada em forma de chás ou consumida em compostos que favorecem o equilíbrio corporal após excessos. Seu uso frequente não apenas alivia os sintomas imediatos da ressaca, mas também reforça a sensação de bem-estar geral.

5. Contribui para o equilíbrio do colesterol

Segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares associadas ao colesterol alto estão entre as principais causas de mortes no mundo. Ainda conforme o órgão, anualmente, cerca de 360 mil brasileiros morrem em decorrência dessas condições.

Compostos presentes na jurubeba podem ajudar a regular os níveis de colesterol no sangue. A planta atua na metabolização das gorduras, especialmente devido ao estímulo da bile, contribuindo para evitar o acúmulo de lipídios nocivos nas artérias. Ao favorecer esse equilíbrio, a jurubeba pode colaborar com a saúde cardiovascular. No entanto, esse uso deve sempre ser acompanhado pelo aconselhamento de um profissional de saúde.

6. Favorece a circulação sanguínea

A jurubeba também pode ajudar a melhorar a circulação, contribuindo para que o sangue flua com mais facilidade pelo organismo. Alguns compostos da planta atuam na dilatação dos vasos, o que ajuda a reduzir a pressão sobre as paredes das artérias e veias. Esse efeito beneficia especialmente quem sente pernas pesadas ou inchaço no final do dia. Além disso, uma circulação mais eficiente colabora para levar oxigênio e nutrientes aos tecidos, favorecendo o bem-estar geral.

Como usar a jurubeba

A jurubeba pode ser utilizada de diferentes maneiras, dependendo da necessidade, sempre seguindo as orientações recomendadas:

Uso interno: a decocção das folhas ou raízes pode ser preparada com 20 g da planta para 1 litro de água. Deve-se consumir uma xícara da bebida após as refeições, podendo chegar a um máximo de cinco xícaras por dia. Este uso é indicado para tratar distúrbios digestivos e fortalecer o organismo;

a decocção das folhas ou raízes pode ser preparada com 20 g da planta para 1 litro de água. Deve-se consumir uma xícara da bebida após as refeições, podendo chegar a um máximo de cinco xícaras por dia. Este uso é indicado para tratar distúrbios digestivos e fortalecer o organismo; Uso externo: a infusão de uma colher de sopa de folhas cortadas em uma xícara de água fervente deve ser aplicada diretamente na pele, utilizando gaze como cataplasma. Essa aplicação é útil para tratar feridas, contusões, pruridos e até úlceras;

a infusão de uma colher de sopa de folhas cortadas em uma xícara de água fervente deve ser aplicada diretamente na pele, utilizando gaze como cataplasma. Essa aplicação é útil para tratar feridas, contusões, pruridos e até úlceras; Gargarejo: a infusão das folhas pode ser usada em gargarejos para aliviar desconfortos na garganta, respeitando a proporção e o método de preparo recomendados.

Cuidados com o uso da jurubeba

Apesar dos benefícios, a jurubeba deve ser usada com cautela, conforme apontado no e-book “Plantas Medicinais de Uso Popular no Rio Grande do Sul”, elaborado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O uso em doses excessivas ou por períodos prolongados pode causar intoxicação devido à presença de alcaloides e esteroides na planta. Os sintomas incluem náuseas, vômitos, diarreias, cólicas abdominais e dores de cabeça.

Para evitar efeitos adversos, é essencial respeitar as doses recomendadas e não utilizar a planta de forma contínua sem orientação médica. Gestantes, lactantes e pessoas com condições de saúde específicas devem evitar o uso ou buscar orientação profissional antes de incluí-la em sua rotina. O cuidado no preparo e consumo é fundamental para aproveitar seus benefícios com segurança.