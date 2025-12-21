Brilho consciente: a moda no natal com sensibilidade e elegância

A moda sustentável e o upcycling estão deixando de ser nicho para se tornarem a escolha jovem, casual e glamurosa para as festas de fim de ano. Assim, a responsabilidade ambiental pode aparecer, também, dentro da popular estética natalina, provando que peças de segunda mão são um frescor único e um custo-benefício surpreendente. E é claro, uma escolha extremamente consciente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em um shooting de moda recente para o editorial de Natal da Revista do Correio, o stylist Roberto Schiavinato teve o desafio de montar looks natalinos com camadas de responsabilidade e glamour. Para um editorial focado em sustentabilidade, a estratégia foi clara: primeiro, uma curadoria impecável de marcas, seguida pela incorporação de tons natalinos nas produções, e, por fim, a aplicação do upcycling para injetar um visual jovem, casual e glamuroso às peças.

A ideia, de acordo com o profissional, é provar que a moda consciente tem lugar garantido no pódio da elegância. O grande diferencial dessa abordagem, segundo o stylist Roberto Schiavinato, reside na exclusividade das peças e na ausência de preocupações com a produção em massa. A curadoria de lojas especializadas garante que os itens sejam únicos e de alta qualidade, desmistificando a ideia de que moda sustentável é sinônimo de roupas velhas.

"As peças escolhidas são únicas, não tendo a preocupação de estoque, então o diferencial vem da proposta de cada estilo criado para este shooting," explica Schiavinato. "Os custos são super acessíveis, temos calça jeans da Levis até um um conjunto de 3 peças de alfaiataria do estilista Jô Pires."

O tema da sustentabilidade surgiu como uma necessidade urgente e foi artisticamente combinado com o cenário festivo, incluindo uma árvore de Natal feita de resíduos plásticos que seriam descartados no meio ambiente. O pinheiro foi feito pela dupla Lula Duffrayer e Flávio Carvalho e estará exposto na Praça Central do Casapark até 6 de janeiro de 2026. Assim, diante de tantos elementos unidos, a mensagem é reforçada de ponta a ponta.

Mais chances e menos impacto

A motivação por trás da escolha do tema é combater os impactos negativos da indústria do fast fashion (moda rápida) e promover um futuro mais ético para o setor têxtil. Schiavinato enfatiza que é possível consumir peças de luxo por um bom preço ao optar por itens garimpados, como estes encontrados na loja Sosten (@sostenoficial) e na Balaio Brechó (@quebalaio).

"Primeiro tentar amenizar a causa do fast fashion e que podemos ter sim peças de luxo por um bom preço, já que todas as lojas mantêm uma curadoria impecável, não parecendo que estamos comprando 'roupas velhas' e sim dar mais chances e vidas para essas roupas que foram confeccionadas," defende o stylist.

O objetivo final é claro: amenizar os impactos negativos no meio ambiente e na sociedade, visando um futuro mais ético e menos poluente para a indústria têxtil. "A moda sustentável se consolida, assim, não apenas como uma alternativa, mas como uma tendência poderosa que oferece estilo, exclusividade e responsabilidade, transformando a maneira como nos vestimos para celebrar.

Foto 1 (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Matheus veste:

Blusa listrada, da Balaio (R$67)

Calça jeans, da Balaio (R$ 67)

Óculos, da Zinc (R$189,90)

Tênis — acervo pessoal

Bruna veste:

Vestido amarelo, da Sosten (R$119,90)

Bota branca, da Balaio (R$129)

Brinco amarelo, da Zinc (R$52)

Bolsa, da Zinc (R$239)

Foto 2 (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Matheus veste:

Camiseta vermelha, da Balaio (R$45)

Colete jeans, da Balaio (R$105)

Calça jeans, da Balaio (R$82)

Bucket jeans, da Balaio (R$37)

Anéis — acervo pessoal

Bruna veste:

Mix de aneis e pompom, da Zinc (R$62 cada)

Bolsa pedraria, da Balaio (R$ 97)

Top verde, da Balaio (R$ 44)

Calça jeans, da Balaio (R$67)

Colete verde, da Balaio (R$100)

Óculos, da Balaio (R$62)

Brinco, da Zinc (89,90)



Foto 3 (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Matheus veste:

Blusa flanela, da Balaio (R$97)

Calça marrom, da Balaio (R$120)

Bruna veste:

Calçado, da Balaio (R$93)

Saia bordô, da Balaio (R$99)

Jaqueta customizada, da LoopHandmade (R$500)

Top preto, da Balaio (R$44)

Bolsa preta, da Balaio (R$60)

Foto 4 (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Matheus veste:

Camisa branca, da Balaio (R$97)

Calça, da Balaio (R$90)

Bruna veste:

Blazer rosa, da Sosten (R$119,90)

Saia rosa, da Sosten (R$89,90)

Brinco, da Zinc (R$ 49)

Tiara, da Zinc (R$110)

Pulseira, da Zinc (R$129,90)

Colar, da Balaio (R$69)

Agradecimentos

Modelos:

Bruna Travassos (@brunastravassos) e Matheus Bevilacqua (@theusbfr)

Stylist e produção:

Roberto Schiavinato (@robertoschiavinato)

Maquiagem e cabelo:

Aline Paiva (@alinepmakeup_) e Elisabete Paranhos (@ma_ju.studio)

Lojas:

Sosten (@sostenoficial), Balaio Brechó (@quebalaio), Zinc (@zincomplements) e Loop Handmade (@loopphandmade)

Fotos:

Mariana Campos (@marigrigori)

Locação:

Casapark (@casapark)

Agência:

Scouting Brasília (@scoutingbrasilia)







