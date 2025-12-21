InícioRevista do Correio
Brilho consciente: a moda no natal com sensibilidade e elegância

Em um editorial de Natal repleto de conscientização, a Revista do Correio une glamour e meio ambiente em uma das festas mais populares do ano

Foto 2 - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
A moda sustentável e o upcycling estão deixando de ser nicho para se tornarem a escolha jovem, casual e glamurosa para as festas de fim de ano. Assim, a responsabilidade ambiental pode aparecer, também, dentro da popular estética natalina, provando que peças de segunda mão são um frescor único e um custo-benefício surpreendente. E é claro, uma escolha extremamente consciente.

Em um shooting de moda recente para o editorial de Natal da Revista do Correio, o stylist Roberto Schiavinato teve o desafio de montar looks natalinos com camadas de responsabilidade e glamour. Para um editorial focado em sustentabilidade, a estratégia foi clara: primeiro, uma curadoria impecável de marcas, seguida pela incorporação de tons natalinos nas produções, e, por fim, a aplicação do upcycling para injetar um visual jovem, casual e glamuroso às peças. 

A ideia, de acordo com o profissional, é provar que a moda consciente tem lugar garantido no pódio da elegância. O grande diferencial dessa abordagem, segundo o stylist Roberto Schiavinato, reside na exclusividade das peças e na ausência de preocupações com a produção em massa. A curadoria de lojas especializadas garante que os itens sejam únicos e de alta qualidade, desmistificando a ideia de que moda sustentável é sinônimo de roupas velhas.

"As peças escolhidas são únicas, não tendo a preocupação de estoque, então o diferencial vem da proposta de cada estilo criado para este shooting," explica Schiavinato. "Os custos são super acessíveis, temos calça jeans da Levis até um um conjunto de 3 peças de alfaiataria do estilista Jô Pires."

O tema da sustentabilidade surgiu como uma necessidade urgente e foi artisticamente combinado com o cenário festivo, incluindo uma árvore de Natal feita de resíduos plásticos que seriam descartados no meio ambiente. O pinheiro foi feito pela dupla Lula Duffrayer e Flávio Carvalho e estará exposto na Praça Central do Casapark até 6 de janeiro de 2026. Assim, diante de tantos elementos unidos, a mensagem é reforçada de ponta a ponta.

Mais chances e menos impacto

A motivação por trás da escolha do tema é combater os impactos negativos da indústria do fast fashion (moda rápida) e promover um futuro mais ético para o setor têxtil. Schiavinato enfatiza que é possível consumir peças de luxo por um bom preço ao optar por itens garimpados, como estes encontrados na loja Sosten (@sostenoficial) e na Balaio Brechó (@quebalaio).

"Primeiro tentar amenizar a causa do fast fashion e que podemos ter sim peças de luxo por um bom preço, já que todas as lojas mantêm uma curadoria impecável, não parecendo que estamos comprando 'roupas velhas' e sim dar mais chances e vidas para essas roupas que foram confeccionadas," defende o stylist.

O objetivo final é claro: amenizar os impactos negativos no meio ambiente e na sociedade, visando um futuro mais ético e menos poluente para a indústria têxtil. "A moda sustentável se consolida, assim, não apenas como uma alternativa, mas como uma tendência poderosa que oferece estilo, exclusividade e responsabilidade, transformando a maneira como nos vestimos para celebrar.

Matheus veste:

Blusa listrada, da Balaio (R$67)

Calça jeans, da Balaio (R$ 67)

Óculos, da Zinc (R$189,90)

Tênis — acervo pessoal

Bruna veste:

Vestido amarelo, da Sosten (R$119,90)

Bota branca, da Balaio (R$129)

Brinco amarelo, da Zinc (R$52)

Bolsa, da Zinc (R$239)

Matheus veste:

Camiseta vermelha, da Balaio (R$45)

Colete jeans, da Balaio (R$105)

Calça jeans, da Balaio (R$82)

Bucket jeans, da Balaio (R$37)

Anéis — acervo pessoal

Bruna veste:

Mix de aneis e pompom, da Zinc (R$62 cada)

Bolsa pedraria, da Balaio (R$ 97)

Top verde, da Balaio (R$ 44)

Calça jeans, da Balaio (R$67)

Colete verde, da Balaio (R$100)

Óculos, da Balaio (R$62)

Brinco, da Zinc (89,90)

Matheus veste:

Blusa flanela, da Balaio (R$97)

Calça marrom, da Balaio (R$120)

Bruna veste:

Calçado, da Balaio (R$93)

Saia bordô, da Balaio (R$99)

Jaqueta customizada, da LoopHandmade (R$500)

Top preto, da Balaio (R$44)

Bolsa preta, da Balaio (R$60)

Matheus veste:

Camisa branca, da Balaio (R$97)

Calça, da Balaio (R$90)

Bruna veste:

Blazer rosa, da Sosten (R$119,90)

Saia rosa, da Sosten (R$89,90)

Brinco, da Zinc (R$ 49)

Tiara, da Zinc (R$110)

Pulseira, da Zinc (R$129,90)

Colar, da Balaio (R$69)

Agradecimentos

Modelos:

Bruna Travassos (@brunastravassos) e Matheus Bevilacqua (@theusbfr)

Stylist e produção:

Roberto Schiavinato (@robertoschiavinato)

Maquiagem e cabelo:

Aline Paiva (@alinepmakeup_) e Elisabete Paranhos (@ma_ju.studio)

Lojas:

Sosten (@sostenoficial), Balaio Brechó (@quebalaio), Zinc (@zincomplements) e Loop Handmade (@loopphandmade)

Fotos:

Mariana Campos (@marigrigori)

Locação:

Casapark (@casapark)

Agência:

Scouting Brasília (@scoutingbrasilia)

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 21/12/2025 06:00
