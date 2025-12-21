Brilho consciente: a moda no natal com sensibilidade e elegância

A moda sustentável e o upcycling estão deixando de ser nicho para se tornarem a escolha jovem, casual e glamurosa para as festas de fim de ano. Assim, a responsabilidade ambiental pode aparecer, também, dentro da popular estética natalina, provando que peças de segunda mão são um frescor único e um custo-benefício surpreendente. E é claro, uma escolha extremamente consciente.
Em um shooting de moda recente para o editorial de Natal da Revista do Correio, o stylist Roberto Schiavinato teve o desafio de montar looks natalinos com camadas de responsabilidade e glamour. Para um editorial focado em sustentabilidade, a estratégia foi clara: primeiro, uma curadoria impecável de marcas, seguida pela incorporação de tons natalinos nas produções, e, por fim, a aplicação do upcycling para injetar um visual jovem, casual e glamuroso às peças.
A ideia, de acordo com o profissional, é provar que a moda consciente tem lugar garantido no pódio da elegância. O grande diferencial dessa abordagem, segundo o stylist Roberto Schiavinato, reside na exclusividade das peças e na ausência de preocupações com a produção em massa. A curadoria de lojas especializadas garante que os itens sejam únicos e de alta qualidade, desmistificando a ideia de que moda sustentável é sinônimo de roupas velhas.
"As peças escolhidas são únicas, não tendo a preocupação de estoque, então o diferencial vem da proposta de cada estilo criado para este shooting," explica Schiavinato. "Os custos são super acessíveis, temos calça jeans da Levis até um um conjunto de 3 peças de alfaiataria do estilista Jô Pires."
O tema da sustentabilidade surgiu como uma necessidade urgente e foi artisticamente combinado com o cenário festivo, incluindo uma árvore de Natal feita de resíduos plásticos que seriam descartados no meio ambiente. O pinheiro foi feito pela dupla Lula Duffrayer e Flávio Carvalho e estará exposto na Praça Central do Casapark até 6 de janeiro de 2026. Assim, diante de tantos elementos unidos, a mensagem é reforçada de ponta a ponta.
Mais chances e menos impacto
A motivação por trás da escolha do tema é combater os impactos negativos da indústria do fast fashion (moda rápida) e promover um futuro mais ético para o setor têxtil. Schiavinato enfatiza que é possível consumir peças de luxo por um bom preço ao optar por itens garimpados, como estes encontrados na loja Sosten (@sostenoficial) e na Balaio Brechó (@quebalaio).
"Primeiro tentar amenizar a causa do fast fashion e que podemos ter sim peças de luxo por um bom preço, já que todas as lojas mantêm uma curadoria impecável, não parecendo que estamos comprando 'roupas velhas' e sim dar mais chances e vidas para essas roupas que foram confeccionadas," defende o stylist.
O objetivo final é claro: amenizar os impactos negativos no meio ambiente e na sociedade, visando um futuro mais ético e menos poluente para a indústria têxtil. "A moda sustentável se consolida, assim, não apenas como uma alternativa, mas como uma tendência poderosa que oferece estilo, exclusividade e responsabilidade, transformando a maneira como nos vestimos para celebrar.
Matheus veste:
Blusa listrada, da Balaio (R$67)
Calça jeans, da Balaio (R$ 67)
Óculos, da Zinc (R$189,90)
Tênis — acervo pessoal
Bruna veste:
Vestido amarelo, da Sosten (R$119,90)
Bota branca, da Balaio (R$129)
Brinco amarelo, da Zinc (R$52)
Bolsa, da Zinc (R$239)
Matheus veste:
Camiseta vermelha, da Balaio (R$45)
Colete jeans, da Balaio (R$105)
Calça jeans, da Balaio (R$82)
Bucket jeans, da Balaio (R$37)
Anéis — acervo pessoal
Bruna veste:
Mix de aneis e pompom, da Zinc (R$62 cada)
Bolsa pedraria, da Balaio (R$ 97)
Top verde, da Balaio (R$ 44)
Calça jeans, da Balaio (R$67)
Colete verde, da Balaio (R$100)
Óculos, da Balaio (R$62)
Brinco, da Zinc (89,90)
Matheus veste:
Blusa flanela, da Balaio (R$97)
Calça marrom, da Balaio (R$120)
Bruna veste:
Calçado, da Balaio (R$93)
Saia bordô, da Balaio (R$99)
Jaqueta customizada, da LoopHandmade (R$500)
Top preto, da Balaio (R$44)
Bolsa preta, da Balaio (R$60)
Matheus veste:
Camisa branca, da Balaio (R$97)
Calça, da Balaio (R$90)
Bruna veste:
Blazer rosa, da Sosten (R$119,90)
Saia rosa, da Sosten (R$89,90)
Brinco, da Zinc (R$ 49)
Tiara, da Zinc (R$110)
Pulseira, da Zinc (R$129,90)
Colar, da Balaio (R$69)
Agradecimentos
Modelos:
Bruna Travassos (@brunastravassos) e Matheus Bevilacqua (@theusbfr)
Stylist e produção:
Roberto Schiavinato (@robertoschiavinato)
Maquiagem e cabelo:
Aline Paiva (@alinepmakeup_) e Elisabete Paranhos (@ma_ju.studio)
Lojas:
Sosten (@sostenoficial), Balaio Brechó (@quebalaio), Zinc (@zincomplements) e Loop Handmade (@loopphandmade)
Fotos:
Mariana Campos (@marigrigori)
Locação:
Casapark (@casapark)
Agência:
Scouting Brasília (@scoutingbrasilia)