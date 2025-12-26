Romã: 8 benefícios para a saúde e ideias para usar a fruta no dia a dia

A romã é uma fruta nutritiva e versátil, conhecida por seus benefícios à saúde e sabor refrescante (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A romã é uma fruta rica em nutrientes e amplamente reconhecida por suas propriedades medicinais. Originária do Oriente Médio, ela tem sido utilizada há séculos por diferentes culturas por concentrar antioxidantes, vitaminas e minerais que contribuem para a saúde cardiovascular, digestiva e diversas outras funções do organismo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, confira 8 benefícios da romã para a saúde e ideias para usar a fruta no dia a dia!

1. Rica em antioxidantes

A romã é rica em polifenóis, compostos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres no corpo. Isso pode ajudar a proteger as células contra danos oxidativos, reduzindo o risco de doenças crônicas.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

2. Ajuda a reduzir os níveis de colesterol

O consumo regular de romã está associado à melhora da saúde cardíaca. A fruta ajuda a diminuir os níveis de colesterol LDL (colesterol ruim) e a pressão arterial, promovendo uma melhor circulação sanguínea e reduzindo o risco de doenças cardíacas.

3. Fortalece o sistema imunológico

Rica em vitamina C, a romã pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, promovendo uma maior resistência a infecções. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, acrescenta a farmacêutica Luciana Rocha.

4. Ajuda a combater a anemia

Fonte de ferro, vitamina C e K, a romã ajuda a combater a anemia, fortalecendo o sistema imunológico e promovendo a saúde geral. Isso ocorre porque a vitamina C aumenta a absorção do ferro enquanto os antioxidantes (incluindo as vitaminas C e K) reduzem o estresse oxidativo no organismo.

A romã ajuda na regulação dos níveis de açúcar no sangue (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)

5. Auxilia no controle do diabetes

A romã pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, o que é benéfico para pessoas com diabetes tipo 2. O estudo “The Glycemic Effects of Pomegranate Juice”, publicado na revista científica Current Developments in Nutrition, por exemplo, revelou que o suco desta fruta é capaz de alterar os níveis de açúcar no sangue de forma positiva em apenas 15 minutos. Contudo, é importante lembrar que a bebida não deve substituir o tratamento médico e o acompanhamento de um especialista.

6. Ação antibacteriana e antiviral

Os compostos da romã têm propriedades antibacterianas e antivirais que podem ajudar a combater infecções e promover uma melhor saúde oral. Isso pode reduzir o risco de doenças bucais, como gengivite e periodontite.

7. Melhora da saúde da pele

A romã é rica em vitamina C e antioxidantes que ajudam a manter a pele saudável. Além disso, os extratos da fruta podem ajudar a combater sinais de envelhecimento, reduzir manchas e melhorar a elasticidade da pele.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

8. Ajuda a reduzir a pressão alta

O consumo de romã pode ajudar a reduzir a pressão arterial devido aos seus antioxidantes, como polifenóis e punicalaginas, que melhoram a função dos vasos sanguíneos e reduzem a inflamação. A fruta também contém potássio e nitratos, que ajudam a equilibrar os níveis de sódio e relaxar os vasos sanguíneos, contribuindo para uma pressão arterial mais saudável. Contudo, ela não deve substituir o tratamento médico e o acompanhamento de um especialista.

Como usar a romã no dia a dia

A romã pode ser inserida na dieta de diversas maneiras. Veja: