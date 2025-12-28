Saiba como adaptar a maquiagem do réveillon no dia a dia

E se a maquiagem do ano-novo não ficasse restrita a uma única noite? Assim como as roupas escolhidas para o réveillon ganham novas combinações ao longo do ano, a beleza também pode ser reinventada. Brilhos, batons marcantes e pele iluminada podem aparecer no dia a dia de forma mais leve e funcional, adaptando a produção festiva para a rotina sem perder estilo ou identidade.

Para a maquiadora Jade Sifre (@studiomarja_), a mudança começa redirecionando esses destaques. "Uma boa opção é diminuir o brilho nos olhos e transferir esse glow para uma pele bem iluminada", explica. Nos lábios, a dica é apostar em tons neutros ou lip tint, mantendo o aspecto natural, sem descartar o vermelho para quem gosta de ousar.

Na escolha dos produtos do editorial, Jade optou por elementos que conversem com a rotina. Segundo a especialista, foram utilizados itens líquidos e em pó de média cobertura na pele, para além de sombras, glitter em gel e máscara de cílios nos olhos. "A seleção de cosméticos foi baseada no tipo e na textura da pele, na qualidade e, principalmente, na estética proposta para o editorial", afirma.

Quando o assunto é brilho, o segredo está no equilíbrio. Para evitar exageros, a maquiadora sugere aplicar sombra cintilante apenas no canto interno dos olhos, avançando suavemente até o centro da pálpebra. "O côncavo pode receber tons de marrom claro, com cores mais escuras no canto externo, criando um degradê elegante", orienta.

Já na pele, produtos líquidos e cremosos ajudam a alcançar um acabamento mais luminoso. Uma cobertura iluminada, aliás, vai muito além da maquiagem. De acordo com a maquiadora, o efeito glow começa na rotina de cuidados. "Higienização adequada, boa hidratação, ingestão de água, proteção solar e alimentação equilibrada fazem toda a diferença", destaca. Na finalização, bases leves, iluminadores aplicados em pontos estratégicos e blush cintilante garantem um brilho saudável.

Pensando em diferentes tons, a recomendação é observar a intensidade e o subtom dos produtos. Iluminadores e bases devem realçar e não mascarar a beleza natural. "O ideal é que o brilho acompanhe a pele, sem criar contraste artificial", pontua a especialista.

O passo a passo da maquiagem segue a lógica clássica e funcional: começa pela higienização e hidratação, passa pela correção das sobrancelhas e construção do degradê dos olhos, aplicação de glitter e máscara de cílios. Em seguida, entram base, corretivo, contorno, blush e iluminador, finalizando com lápis labial e gloss.

Para quem está acostumado a uma pele mais leve e sem exageros no cotidiano, mas ainda busca algo diferente para a data, Jade dá dicas para inovar na make: "apostar no uso de sombras cintilantes, glitter, lápis de olho e bastante máscara de cílios é um diferencial, sem esquecer também do lápis labial, que causa um efeito matte, mas que dá espaço para incrementar com o gloss."

Apesar das semelhanças, há algumas diferenças entre a maquiagem do réveillon e a do dia a dia. "Para o ano-novo, é algo mais trabalhado, rico em detalhes e pensado para maior durabilidade", explica. Brilhos intensos, cílios postiços e delineados marcantes costumam fazer parte da produção.

Já na rotina, a proposta é a leveza, praticidade e naturalidade. Logo, com o exercício da criatividade e pequenas adaptações, é possível transformar produções marcantes em versões funcionais, provando que o glamour do réveillon pode, sim, ir muito além da virada de ano.

Com criatividade e pequenas adaptações, é possível transformar produções marcantes em versões funcionais (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

*Estagiárias sob supervisão de José Carlos Vieira