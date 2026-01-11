Férias que ensinam: ideias criativas para aprender brincando durante o recesso escolar

Durante as férias, Maria Isadora tem a casa abastecida com materiais de desenho, pintura e artesanato - (crédito: Arquivo pessoal)

Para as crianças, um período de diversão. Para os pais, um grande desafio. As férias escolares começaram e prometem agitar as casas daqueles que convivem com crianças e adolescentes. Para manter os pequenos entretidos, é necessário criatividade, paciência e muito amor envolvido. Por isso, especialistas e uma responsável experiente no assunto reúnem ideias e sugestões de atividades lúdicas e educativas para todas as idades.

A psicopedagoga Camila Gomes explica que as férias são fundamentais porque permitem que a criança desacelere. Segundo ela, esse tempo de pausa ajuda na organização emocional, na redução do estresse e na consolidação do que foi aprendido ao longo do ano. "Cognitivamente, o cérebro também precisa de descanso para reorganizar informações, o que favorece futuras aprendizagens. Férias não são tempo perdido, são tempo de desenvolvimento", assegura.

De acordo com a especialista, para entreter uma criança fora da sala de aula e manter o aprendizado em dia, não é preciso muito. "O aprendizado pode estar presente em pequenas experiências do dia a dia, como ler uma história, cozinhar juntos, brincar de mercado, desenhar ou conversar. Quando a criança aprende brincando e vivendo situações reais, ela aprende sem sentir que está 'estudando'. Isso preserva o prazer das férias", explica.

As atividades lúdicas propostas pelos pais durante o período de descanso têm um papel importante no desenvolvimento, no aprendizado e na coordenação motora. "Quando bem estimuladas pelos responsáveis, ações como jogos de tabuleiro, leitura de histórias, livros de pintura, atividades com adesivos, brincadeiras simbólicas e experiências criativas estimulam habilidades importantes, como linguagem, atenção, coordenação motora, imaginação, autonomia, habilidades sociais e resolução de problemas", afirma

Além disso, a psicopedagoga chama atenção para uma questão atual e importante: o excesso de telas durante as férias. Para Camila, o uso exagerado prejudica principalmente a atenção, o sono e a regulação emocional. "Não se trata de proibir, mas de equilibrar." Segundo ela, os pais podem combinar horários para o uso de telas e oferecer alternativas atrativas, como brincadeiras, leitura e atividades criativas. "Quando a criança tem opções interessantes, a tela deixa de ser a única escolha", afirma.

O desafio de quem cuida

Camila Maluf, mãe de Maria Isadora, de 7 anos, conta que o período da filha afastada da escola é uma aventura constante. De acordo com ela, conciliar a rotina de cuidados com a casa, o trabalho e a atenção à criança por mais tempo que o habitual é cansativo e exaustivo. "A Maria Isadora é filha única, então brinca um pouco sozinha e logo já pede a minha companhia, mas nem sempre consigo atendê-la no mesmo momento", relata.

Por isso, ela explica que a chave para tornar os dias de férias mais divertidos começa ao encarar o período com tranquilidade. "Criança em casa é sinônimo de mais barulho e mais bagunça, mas também é tempo de aproveitar a companhia uns dos outros, conversar mais, entrar no mundo da imaginação da criança e ter a consciência de que esses dias passam rápido e logo a rotina volta ao normal", destaca.

Reforçando a vivência materna, Juliana Gebrim, psicóloga clínica e neuropsicóloga, lembra da importância de ter expectativas realistas e compreender que nem todos os dias de férias serão perfeitos e cheios de atividades. "As famílias devem criar uma rotina flexível, dividir responsabilidades e alternar momentos de brincadeiras com descanso, o que ajuda a reduzir a tensão." Ela ainda afirma que a pressão para que as férias sejam "sem defeitos" ou sempre agradáveis, pode gerar cansaço, irritação e culpa para os responsáveis.

Durante o período de recesso, Maria Isadora tem a casa abastecida com materiais de desenho, pintura e artesanato. "Ela ama e fica superentretida com lápis, canetinhas e papéis", conta a mãe. Além disso, os brinquedos preferidos e os livros de histórias infantis ficam sempre à vista. "Também fazemos sessões de cinema em casa e passamos tempo juntas na cozinha, preparando receitas de lanches e aprendendo coisas novas", comenta.

Como algo essencial na rotina de férias de uma criança, Camila Maluf assegura que planejar as tarefas do dia e a alimentação da família com antecedência é importante. "Assim, além das brincadeiras e atividades diárias, sobra mais um tempinho para passeios em família, todos juntos."

A psicóloga finaliza destacando que ter uma rede de responsáveis parceiros é importante e pode ser uma "mão na roda". "Contar com parcerias entre pais também é uma boa estratégia que pode ser incluída na rotina desse período. Combinar passeios em grupo, como idas ao cinema ou ao parque, um clube no final de semana, são atividades que possibilitam o revezamento da supervisão e aliviam a sobrecarga", conclui.

10 ideias legais para fazer nas férias com as crianças

1 – Oficina de artesanato

Estimular a criatividade é essencial em todas as fases da vida e, nas férias escolares, esse estímulo se torna um aliado poderoso na rotina infantil. Separe materiais como cola, tesoura, papéis, adesivos, massinha de modelar, glitter, papelão, giz de cera e tintas. Materiais recicláveis, como garrafas plásticas e caixas de papelão, também podem virar brinquedos e obras de arte.

2 – Caça ao tesouro

Esconder brinquedos ou pequenos prêmios pelo quintal ou dentro de casa é uma forma divertida de estimular a curiosidade. Crie pistas com mapas, charadas ou desafios e, se quiser, adote um tema específico, como piratas ou princesas. Para tornar a atividade mais educativa, inclua perguntas simples que levem à próxima pista.

3 – Piquenique

Escolha um local ao ar livre, prepare uma cesta com os alimentos preferidos das crianças e aproveite o momento em família. Jogos como bola, corda ou bolhas de sabão ajudam a tornar a experiência ainda mais divertida. Se o clima não permitir sair, o piquenique pode ser montado na varanda ou na sala.

4 – Cinema em casa

Com direito a pipoca e até ingressos simbólicos, o cinema em casa promove união e momentos de conversa sobre o filme escolhido. Transforme a sala em um espaço aconchegante com almofadas e cobertores e escolha filmes ou animações inéditos para as crianças ou clássicos infantis.

5 – Jogos de tabuleiro e quebra-cabeças

Longe das telas, jogos como dama, xadrez, Uno e quebra-cabeças ajudam a desenvolver o raciocínio lógico, a paciência e o trabalho em equipe. A atividade pode envolver toda a família, seja em uma competição saudável, seja na resolução conjunta dos desafios.

6 – Acampamento na sala

Monte uma barraca com lençóis e cobertores, use lanternas e conte histórias ao redor de uma "fogueira" improvisada de papel. A experiência de dormir em um ambiente diferente costuma encantar as crianças. Lanches típicos de acampamento, como sanduíches e marshmallows, deixam o momento ainda mais especial.

7 – Brincadeiras com água

Em dias quentes, atividades com água são ótimas opções. Baldes, bacias, mangueira ou até uma piscina inflável garantem diversão e ajudam a refrescar. Jogos simples, como corrida de copos ou guerra de esponjas, tornam a brincadeira ainda mais animada.

8 – Hora da leitura

Reserve um momento do dia para a leitura, seja individual, seja em conjunto. Livros ilustrados, histórias curtas ou gibis estimulam a imaginação e o hábito de ler, sem a pressão do ambiente escolar.

9 – Cientistas por um dia

Experimentos simples, como misturar cores, criar um vulcão com bicarbonato e vinagre ou observar plantas, despertam a curiosidade científica. Além de divertidos, ajudam a desenvolver o pensamento crítico e o interesse pelo conhecimento.

10 – Karaokê

Cantar músicas infantis ou sucessos que a família goste é uma forma leve de estimular a expressão, a memória e a confiança. Vale improvisar microfones e montar um pequeno palco em casa.

