NEAT: método simples de queimar calorias e cuidar da saúde

A queima de calorias está relacionada, na cabeça de muitas pessoas, a exercícios intensos realizados em academias, com aparelhos especializados e acompanhamento de profissionais da saúde. O que poucos sabem é que o gasto calórico diário também pode ser resultado de atividades cotidianas, como limpar a casa, subir escadas e até mesmo passear com os cachorros. Conhecido como NEAT (Termogênese por Atividade sem Exercício), o conceito tem ganhado força entre especialistas pelos diversos benefícios para o corpo e para o coração.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em geral, a proposta refere-se à energia gasta em atividades do dia a dia que não são consideradas exercícios formais, como caminhar, realizar tarefas domésticas, permanecer em pé ou se movimentar ao longo da rotina. Essas ações, quando somadas, aumentam o gasto energético diário de forma natural e adaptada ao estilo de vida de cada pessoa. A proposta é incorporar mais movimento à rotina para estimular a queima de calorias, mesmo sem a prática de treinos estruturados.

Segundo Matheus Glauber, personal trainer, as atividades cotidianas se complementam com os exercícios tradicionais e podem funcionar, em alguns casos, como uma forma completa de atividade física para pessoas que não costumam manter movimento contínuo ou que possuem alguma limitação. "O corpo foi feito para se movimentar. Para quem não pratica atividades físicas, esse conjunto de movimentos é uma boa opção para evitar que fique sempre em frente às telas e em constante estado de imobilidade", comenta.

Entre os benefícios, o NEAT se destaca como uma estratégia simples e acessível, que melhora a circulação, ajuda a regular os níveis de açúcar e gordura no sangue, contribui para a redução da rotina sedentária e auxilia na perda de peso. O personal trainer orienta que a incorporação dessas atividades ocorra de forma gradual, a partir de uma mudança de pensamento. "O primeiro passo é o indivíduo entender o quão importante é o movimento para o corpo, mesmo que seja apenas subir escadas ou fazer uma caminhada simples em casa. Depois desse entendimento, fica mais fácil se exercitar aos poucos", explica.

O coração agradece

Do ponto de vista cardiovascular, as atividades impactam positivamente a saúde do coração a longo prazo. De acordo com o cardiologista Ruiter Arantes, esse tipo de movimento ajuda a romper, de forma inicial, um estilo de vida sedentário, associado ao ganho de peso, à piora dos padrões glicêmicos, ao aumento do colesterol, à alteração do perfil lipídico e a desfechos cardiovasculares negativos.

"Quando a gente fala do NEAT e consegue romper essa barreira, nós estamos ganhando saúde pelo simples fato de sair da zona de conforto. Esse é um primeiro passo importante e um ponto inicial para, depois, iniciar uma atividade física mais estruturada e com maiores ganhos do ponto de vista cardiovascular", afirma.

Segundo o profissional, essas atividades são essenciais na prevenção de doenças como hipertensão, diabetes e outros problemas cardíacos. "Há redução dos níveis tensionais, melhora do perfil lipídico e os níveis de glicose já começam a ficar mais controlados. Tudo isso gera mais disposição e motivação para pessoas que, até então, não faziam nenhuma atividade e viam a saúde se deteriorar. Ao perceberem mudanças, elas se sentem encorajadas a continuar", explica. Ruiter lembra ainda que iniciar esses movimentos cotidianos pode facilitar a busca pelos 150 minutos semanais de atividade física recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Apesar dos benefícios, o cardiologista reforça que o NEAT deve ser visto como um ponto de partida. "É claro que precisamos ter em mente que ele é um início dessa caminhada para continuarmos evoluindo e melhorando a saúde. Mas o NEAT vale a pena ser enfatizado e valorizado, principalmente para pessoas completamente sedentárias ou que não dispõem de 30 ou 40 minutos para um exercício formal", destaca.

Como exemplo, o médico sugere pequenas mudanças na rotina, como estacionar o carro mais longe do destino ou descer um ou dois pontos antes do local de trabalho para caminhar. "Isso é extremamente importante. São atitudes que precisam ser valorizadas como o marco inicial para a mudança dos hábitos de vida", conclui.

Benefícios na rotina

Focada na prática regular de exercícios, a estudante de nutrição e especializanda em Harvard na mesma área, Stéphanie Hernandez, de 26 anos, busca incorporar hábitos simples ao dia a dia, como caminhar mais sempre que possível, evitar longos períodos sentada, subir escadas, fazer pequenas caminhadas após as refeições e manter uma rotina mais ativa mesmo fora do treino. "Essas escolhas parecem pequenas, mas fazem diferença tanto no gasto energético quanto no meu bem-estar físico e mental. Percebo melhora na disposição, na concentração e até na qualidade do sono quando me mantenho mais ativa ao longo do dia", relata.

Para ela, o NEAT é de extrema importância por representar o gasto energético e o estímulo metabólico que acontecem fora do treino formal, que é limitado a um período específico do dia. "Esses hábitos ajudam a manter o metabolismo mais ativo, funcionando como uma forma extra de queima calórica ao longo da rotina. Ele complementa os meus treinos e pode potencializar os resultados, tanto do ponto de vista metabólico quanto da composição corporal", explica.

Como estudante de nutrição, Stéphanie destaca que o corpo responde não apenas ao exercício estruturado, mas ao conjunto de estímulos diários. "Manter-se ativa ao longo do dia contribui para uma melhor sensibilidade à insulina, maior gasto energético basal, melhora da circulação e até da saúde hormonal. Além disso, o movimento frequente ajuda a regular o apetite, o humor e os níveis de energia. O metabolismo não 'liga' apenas durante o treino, ele é influenciado constantemente pelo nosso nível geral de atividade", conclui.

*Estagiária sob supervisão de José Carlos Vieira