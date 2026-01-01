Uva-passa: veja os benefícios surpreendentes para a saúde

Nas celebrações de Ano-Novo, as mesas se enchem de iguarias e símbolos tradicionais que se relacionam a diferentes culturas. Entre essas tradições, a uva-passa se destaca, carregando consigo, além de polêmica, uma história que remonta à Roma Antiga.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No período de solstício de inverno, entre 21 e 25 de dezembro, os romanos desidratavam as uvas no calor do verão para consumi-las durante o inverno. Esse hábito ancestral tinha um propósito especial: celebrar o festival do solstício de inverno, marcando um novo ciclo de fartura e prosperidade para o próximo ano.

Atualmente, a uva-passa mantém seu papel simbólico, representando prosperidade e fartura nas ceias ao redor do mundo. Na Espanha, a tradição sugere a ingestão de 12 uvas na virada do ano, cada uma representando um mês, simbolizando a chegada de um ano abundante. Mas, para além da sua utilização histórica e exotérica, elas também desempenham um papel importante na manutenção da saúde.

Benefícios de consumir uva-passa

As passas, assim como as uvas in natura, são repletas de fibras, catequinas e vitaminas antioxidantes que combatem os radicais livres, ajudando a prevenir doenças e protegendo o coração e o cérebro. Além disso, contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico.

“Em apenas 30 g de uva-passa, o equivalente a duas colheres de sopa, temos 90 calorias e 2 g de fibra. É importante consumir com moderação para desfrutar dos benefícios sem exceder a ingestão calórica”, explica a nutricionista Denise Real. Ela enfatiza que é prudente evitar o uso excessivo nas preparações, já que o sabor é marcante e não agrada a todos os paladares.

A uva-passa é fonte de fibras e nutrientes importantes (Imagem: saeed khammar | Shutterstock)

Opções igualmente nutritivas às uvas-passas

Além das uvas-passas, a nutricionista explica que é importante considerar a inclusão de outros alimentos nutritivos no cardápio. Entre as opções que podem agregar benefícios à saúde, estão:

Nozes e castanhas: fontes de ácidos graxos essenciais e antioxidantes. Elas fornecem nutrientes essenciais que desempenham um papel vital na saúde celular e na função da tireoide;

fontes de ácidos graxos essenciais e antioxidantes. Elas fornecem nutrientes essenciais que desempenham um papel vital na saúde celular e na função da tireoide; Frutas frescas: incluir outras frutas pode ser saudável e refrescante. Maçãs, peras e frutas vermelhas são ricas em fibras, vitaminas, antioxidantes e contribuem para a saúde digestiva e cardiovascular;

incluir outras frutas pode ser saudável e refrescante. Maçãs, peras e frutas vermelhas são ricas em fibras, vitaminas, antioxidantes e contribuem para a saúde digestiva e cardiovascular; Vegetais assados: optar por vegetais assados como abóbora, batata-doce e brócolis é uma maneira de incorporar fibras, vitaminas e minerais essenciais. O processo de assar preserva os nutrientes, oferecendo uma opção saudável e saborosa;

optar por vegetais assados como abóbora, e brócolis é uma maneira de incorporar fibras, vitaminas e minerais essenciais. O processo de assar preserva os nutrientes, oferecendo uma opção saudável e saborosa; Grãos integrais: substitua parte dos ingredientes refinados por opções integrais, como arroz integral ou quinoa, e adicione fibras e nutrientes ao menu. Esses grãos promovem saciedade e fornecem energia de liberação gradual.

“Avaliar outras escolhas não apenas contribui para a saúde, mas também adiciona diversidade de sabores e texturas, tornando as celebrações ainda mais prazerosas e nutritivas”, diz Denise Real. Mesmo assim, ela afirma que a consulta a um profissional de nutrição pode fornecer orientações personalizadas, levando em consideração necessidades individuais e preferências alimentares.

Por Paulla Oliveira