Saladas ricas em proteínas: 5 receitas leves e nutritivas para o almoço

Leves, práticas e saborosas, as saladas ricas em proteínas são uma excelente opção para quem busca refeições equilibradas. Ideais tanto para o almoço quanto para o jantar, elas podem ser facilmente adaptadas à rotina diária. Para turbinar o valor nutricional, inclua fontes de proteína como grão-de-bico, ovos, frango desfiado, lentilha ou queijos magros, combinando com folhas verdes, vegetais coloridos e temperos naturais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O resultado é uma refeição completa, nutritiva e cheia de sabor, que mantém a energia e promove sensação de bem-estar ao longo do dia. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de saladas ricas em proteínas para você incluir no cardápio. Confira:

1. Salada de rúcula rica em proteínas

Ingredientes

1 maço de rúcula lavada e seca

1 xícara de chá de folhas de manjericão

2 ovos

1/2 pepino fatiado

6 tomates-cereja cortado ao meio

1 pimentão vermelho sem sementes e fatiado

1/2 cebola-roxa descascada e fatiada

100 g de queijo branco cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os ovos, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo e transfira os ovos para um recipiente com água fria. Descasque os ovos, corte-os em em quatro partes e reserve. Em uma saladeira, misture os ovos cozidos, a rúcula, o manjericão, o pepino, os tomates-cereja, o pimentão vermelho, a cebola-roxa e o queijo branco. Tempere a salada com azeite de oliva, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e orégano. Misture delicadamente e sirva em seguida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

2. Salada com frango grelhado e grão-de-bico

Ingredientes

1 peito de frango

1 dente de alho descascado e amassado

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1 xícara de chá de folhas verdes

10 tomates-cereja cortados ao meio

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 2 limões

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente com tampa, coloque o peito de frango e tempere com alho, sal, pimenta-do-reino e metade suco de limão. Misture bem, tampe e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma frigideira, aqueça metade do azeite de oliva em fogo médio. Adicione o frango e grelhe até formar uma crosta dourada dos dois lados. Retire do fogo, deixe descansar por 2 minutos e corte em tiras

Em uma saladeira, coloque as folhas verdes, o grão-de-bico, e os tomates-cereja. Acrescente o frango grelhado e finalize a salada com sal, pimenta-do-reino e o restante do azeite de oliva e suco de limão. Misture delicadamente e sirva em seguida.

3. Salada proteica de lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha seca

3 xícaras de chá de água

100 g de queijo branco cortado em cubos

1/2 tomate sem sementes e picado

1 dente de alho descascado e picado

1 folha de louro

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de orégano

Sal a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave bem a lentilha e coloque em uma panela. Cubra com água e adicione o alho e a folha de louro. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Abaixe o fogo e cozinhe por mais 25 minutos. Desligue o fogo, escorra a água, descarte a folha de louro e aguarde a lentilha esfriar. Após, transfira a lentilha para uma saladeira e acrescente o tomate e o queijo branco. Misture delicadamente e finalize com azeite de oliva, orégano e sal. Sirva em seguida.

Salada com brócolis, muçarela de búfala e pepino (Imagem: siamionau pavel | Shutterstock)

4. Salada de brócolis com muçarela de búfala e pepino

Ingredientes

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 xícara de chá de alface-americana

1 pepino japonês fatiado

100 g de muçarela de búfala em bolinhas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de iogurte natural

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque cerca de dois dedos de água e leve ao fogo alto até levantar fervura. Após, encaixe uma peneira de metal sobre a panela, certificando-se de que o fundo não toque na água. Distribua os floretes de brócolis na peneira, tampe a panela e abaixe o fogo. Cozinhe por 5 minutos.

Depois, retire os floretes de brócolis do fogo e mergulhe-os rapidamente em água gelada para interromper o cozimento. Escorra e transfira para uma saladeira. Adicione as folhas verdes, o pepino e a muçarela de búfala. Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o iogurte, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até obter um molho cremoso. Regue a salada com a mistura e sirva em seguida.

5. Salada de atum com feijão-branco

Ingredientes

170 g de atum sólido (em água) escorrido e desfiado

1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cebola-roxa descascada e picada

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

2 colheres de sopa de salsinha picada

Suco de 1/2 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave o feijão-branco e disponha em um recipiente. Cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Depois, escorra a água e lave os grãos novamente em água corrente. Transfira para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e escorra.

Em uma saladeira, coloque o feijão-branco cozido, o atum, o tomate, a cebola-roxa, o pimentão vermelho e a salsinha e misture. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.