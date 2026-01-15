16 plantas para cultivar em casa e fazer chás saudáveis

As plantas trazem a natureza para dentro de casa e são excelentes para a preparação de chás saudáveis (Imagem: SpotLuda | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Cultivar plantas é uma excelente forma de trazer a natureza para dentro de casa, tornando os ambientes mais acolhedores e agradáveis. Além de contribuir para a decoração e o bem-estar, algumas espécies possuem propriedades que podem ser aproveitadas na preparação de chás, proporcionando benefícios para a saúde.

A seguir, com a ajuda de Elizeu de Almeida, florista da Esalflores, preparamos uma lista com algumas sugestões de plantas fáceis de cultivar em casa e ideais para o preparo de chás. Veja!

1. Hortelã

Pode ser cultivada em pequenos vasos. A hortelã melhora a digestão e alivia dor e náusea. Além disso, pode minimizar coceiras e sintomas de gripe, sendo eficiente também para a melhora da saúde bucal.

2. Menta

A menta possui efeito analgésico, reduz enjoo, diminui os efeitos de tosses e de dores de garganta e ajuda a reduzir o estresse. É indicada, também, para auxiliar em dietas de emagrecimento.

3. Erva-cidreira

Bastante comum em todas as regiões do Brasil, a erva-cidreira tem propriedades tranquilizantes que colaboram com a melhora na qualidade do sono, o alívio da dor de cabeça, além de combater gases e ser muito benéfica para o sistema digestivo.

4. Boldo

É uma das principais ervas medicinais para o tratamento de problemas estomacais. Ajuda na digestão, melhora o funcionamento do fígado, reduz azia e auxilia na minimização dos efeitos da gastrite.

A camomila é um calmante natural (Imagem: Avocado_studio | Shutterstock)

5. Camomila

Muito usada como um calmante natural, também traz benefícios para a digestão, diminui cólicas e alivia enjoos.

6. Losna

Com ação anti-inflamatória, a losna é benéfica para o fígado e melhora a digestão, além de ser indicada para combater vermes.

7. Malva

É recomendada para ajudar no alívio de dor de garganta, faringite e gastrite. Auxilia no tratamento de infecções e prisão de ventre, além de possuir efeitos contra aftas.

8. Sálvia

É eficaz na diminuição de azia e cólicas menstruais e no tratamento de tosse e garganta inflamada. Pode colaborar, também, com redução da insônia e da perda de memória.

9. Melissa

Com propriedades desintoxicantes, é indicada para ajudar a baixar a febre, além de auxiliar na redução dos efeitos do estresse e da depressão.

A erva-doce ajuda a fortalecer a imunidade (Imagem: NANCY AYUMI KUNIHIRO | Shutterstock)

10. Erva-doce

Ajuda no combate a problemas estomacais, reduz gases e diminui inchaço, bem como fortalece a imunidade.

11. Cavalinha

É benéfica para o funcionamento dos rins, diminui retenção de líquido e ajuda no combate às doloridas aftas. Pode auxiliar, também, no controle da oleosidade da pele.

12. Manjericão

Alivia dores, combate o mau hálito e é bom para o tratamento de problemas estomacais e respiratórios.

13. Capim-limão

O capim-limão é uma ótima opção para jardins pequenos ou varandas. O seu chá é conhecido por suas propriedades calmantes, que ajudam a aliviar o estresse e a ansiedade. Ele também reduz dores de cólica e melhora o funcionamento do sistema digestivo.

O chá de alecrim é ótimo para melhorar a memória e a concentração (Imagem: PawelKacperek | Shutterstock)

14. Alecrim

O alecrim pode ser cultivado em vasos, o que o torna uma excelente opção para quem tem pouco espaço. O seu chá é ótimo para melhorar a memória e a concentração. Além disso, tem propriedades antioxidantes que auxiliam na circulação sanguínea e no fortalecimento do sistema imunológico.

15. Carqueja

O chá de carqueja ajuda a melhorar a digestão, combatendo gases e cólicas intestinais. Além disso, tem efeito desintoxicante, auxilia na saúde do fígado e contribui para o alívio de dores de cabeça e problemas gástricos.

16. Sene

O sene é ideal para cultivar em vasos de cerâmica, desde que tenha condições semelhantes ao seu habitat natural, ou seja, muita luz solar, temperatura quente e solo bem drenado. O seu chá funciona como um laxante natural para aliviar a prisão de ventre ocasional, facilitando a evacuação de fezes e gases. No entanto, deve ser utilizado com moderação e com recomendação médica.

Por Caroline Rodrigues e Redação EdiCase