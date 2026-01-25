InícioRevista do Correio
Casa

Cores, texturas e imaginação: o lar lúdico é a nova tendência na decoração

Muito além de um quarto com brinquedos, o conceito de lar lúdico foca em experiências sensoriais e espaços multifuncionais que estimulam a imaginação de todas as gerações

O lar lúdico permite que a imaginação atraia diversos objetos - (crédito: Reprodução/ Instagram (@casadevalentina))
O lar lúdico permite que a imaginação atraia diversos objetos - (crédito: Reprodução/ Instagram (@casadevalentina))

Bem mais que um lugar para descansar, a casa é a extensão da personalidade de quem nela mora. Individualidades, originalidade e, também, aquela pitada de criatividade, fundamentais para garantir uma espécie de conexão com o espaço em que se vive. Nessa onda, o lar lúdico aparece como ideia contemporânea que une o melhor de vários mundos: infância, vida adulta e sensações entre diferentes idades. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Dessa forma, o lúdico deve ser entendido como aquilo que desperta prazer e curiosidade, indo muito além do universo infantil e beirando características cada vez mais inovadoras e inesperadas. "É mais sobre experiências e provocar sentimentos, podendo ser associado com arte, arquitetura e outras áreas de conhecimento", explica o profissional. De acordo com ele, enquanto para as crianças isso se traduz em passagens secretas e bibliotecas temáticas, para os adultos o conceito se manifesta em salas de cinema imersivas, adegas para apreciadores ou ateliês integrados a áreas de spa.

Um dos maiores desafios de quem deseja uma casa interativa é manter a harmonia estética sem sobrecarregar os sentidos, já que o lúdico, por muitas vezes, pode se confundir com certos excessos. Paredes listradas, abajures e objetos um tanto quando diferentes, a estratégia de Hudson, na tentativa de equilibrar o desenvolvimento cognitivo infantil com o conforto visual dos adultos, reside no uso inteligente de camadas e as associações usadas como alternativa nesses contextos.

"Buscamos criar uma base mais neutra que permita a adição das texturas e cores conforme a necessidade. Uma forma de organizar o projeto seria selecionar para as maiores superfícies, como pisos e tetos, cores leves. Deixamos os elementos pontuais, como móveis, tapeçaria e decoração, para informações mais vibrantes", ensina o arquiteto. Essa abordagem garante uma base segura que pode ser alterada facilmente com o passar dos anos, sem a necessidade de grandes reformas.

Entre interesses e conexões

Para que o projeto seja bem-sucedido, os desejos de todos os moradores precisam estar representados. Isso, de certa maneira, contribui para que todos se sintam pertencentes do mesmo ambiente. Rick Hudson destaca que a descoberta de hobbies em comum — como o amor por livros ou filmes — serve como o ponto de partida para a criação de áreas de convivência. "Na área dos adultos, privilegiamos acabamentos naturais e confortáveis para o pós trabalho; nos espaços dos adolescentes, trazemos tecnologia; e para as crianças, elementos coloridos que estimulam o brincar", diz.

Com isso, a integração também passa pela funcionalidade do dia a dia. Cozinhas abertas, por exemplo, permitem que o adulto cozinhe enquanto mantém contato visual com a criança. O segredo para assegurar a organização, segundo o arquiteto, é o investimento em "zonas lúdicas" estrategicamente posicionadas e de fácil arrumação. "É importante ter armazenamento prático, como cestos e gavetões de rápido acesso, visíveis a partir de pontos de rotina do adulto, como o home office", sugere.

Na mesma linha de pensamento, o arquiteto Diego Aquino enxerga que os universos infantil e adulto devam conversar bem, com a dose certa de equilíbrio. "Incluir a criança nas atividades da casa garante que esses espaços sejam fluidos. A cozinha aberta garante linhas de visão, e o adulto consegue cozinhar enquanto supervisiona", detalha. Além disso, armazenar os itens em gavetas e nichos permite uma interação mais fácil entre os moradores.

Zona lúdica

Outro ponto crucial, uma vez que o ambiente também envolve crianças, é pensar na segurança e na praticidade dos pequenos. "Sempre é importante entender quem é o usuário, como estamos falando da criança. Mobiliários modulares, superfícies resistentes, peitoris e bancos largos, nichos acessíveis, paredes interativas garantem maior segurança ao público infantil", acrescenta.

Dessa maneira, o profissional acredita que criar uma "zona lúdica" dentro de casa, algo que seja visível a partir de um ponto de rotina do adulto (home office, sala), com armazenamento prático, algo de fácil acesso, portas fechadas e de rápida arrumação, como cestos e gavetas, seja fundamental para facilitar essa interação dentro do espaço, sobretudo pensando no cotidiano de cada um.

A premissa do lar lúdico parte, também, de certos excessos que chegam a ser confundidos com bagunça. Na visão do arquiteto Rick Hudson, nos projetos de decoração, todas as decisões são pensadas para transformar as características do cliente em algo estético e prático para a rotina. Se o morador costuma ser uma pessoa mais "bagunceira", as soluções criadas são para que esse cenário pareça organizado e proposital. 

"Se temos um cliente mais metódico e com tudo extremamente organizado, as soluções são pensadas para que essa organização seja acolhedora. A ideia da casa de revista é uma construção que a gente pode fazer com o estilo de qualquer cliente, seja ele adulto, seja criança, desde que a gente entenda essa característica e faça com que ela seja valorizada", finaliza.

Saiba Mais

  • O lar lúdico permite que a imaginação atraia diversos objetos
    O lar lúdico permite que a imaginação atraia diversos objetos Foto: Reprodução/ Instagram (@casadevalentina)
  • Espelhos, texturas e móveis também fazem parte desse universo
    Espelhos, texturas e móveis também fazem parte desse universo Foto: Reprodução/ Instagram (@queenofdi)
  • Quadros e outros itens podem ser uma alternativa para o maximalismo do lar lúdico
    Quadros e outros itens podem ser uma alternativa para o maximalismo do lar lúdico Foto: Reprodução/ Pinterest
  • A interação entre o universo infantil e adulto são complementares
    A interação entre o universo infantil e adulto são complementares Foto: Reprodução/ Instagram (@analopes.arq)
  • Nos espaços para os pequenos, é essencial que as crianças se sintam inseridas
    Nos espaços para os pequenos, é essencial que as crianças se sintam inseridas Foto: Reprodução/ Instagram (@serena_wraithmore)
  • Google Discover Icon

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 25/01/2026 06:00
SIGA
x