Camomila faz bem? 8 benefícios da planta para a saúde e como consumir

A Matricaria recutita L., mais conhecida como camomila, é uma das plantas medicinais mais populares, utilizada há séculos tanto na medicina tradicional quanto em fitoterápicos modernos. Sua origem remonta às regiões da Europa e da Ásia Ocidental, onde foi usada por civilizações antigas, como os egípcios e romanos, que já aproveitavam seus benefícios terapêuticos e relaxantes. Inclusive, suas propriedades abrangem diversas áreas da saúde, desde o alívio de problemas digestivos até o combate à ansiedade.

Confira, abaixo, 8 benefícios da erva para a saúde e como usá-la!

1. Tem efeito calmante e reduz a ansiedade

A camomila é amplamente reconhecida por sua capacidade de ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar o sono, segundo o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo em sua cartilha “Plantas Medicinais e Fitoterápicos”, de 2019. A presença do flavonoide apigenina é responsável por esse efeito relaxante, agindo diretamente nos receptores do sistema nervoso, promovendo tranquilidade.

2. Apresenta ação anti-inflamatória

A camomila possui ação anti-inflamatória devido à presença de compostos bioativos. Essa propriedade ajuda a reduzir inflamações internas e externas, aliviando sintomas de doenças inflamatórias, como gastrite, artrite e dermatites.

Conforme a pesquisa “Fitocompostos da camomila (Matricaria recutita, L.) para o tratamento da Dermatite Atópica“, publicada na revista Research, society and Development, a planta pode ser tão eficaz quanto um medicamento anti-inflamatório esteroidal, pois apresenta mecanismos de ação similares. Contudo, lembre-se que o seu uso não deve substituir o tratamento recomendado por um médico.

3. Alivia cólicas

A camomila é conhecida por sua eficácia no alívio de cólicas, tanto em adultos quanto em bebês, devido às suas propriedades antiespasmódicas e relaxantes musculares. Seus compostos ativos, como flavonoides e cumarinas, ajudam a relaxar os músculos do trato gastrointestinal, aliviando as contrações involuntárias responsáveis pelas dores. Além disso, seu efeito calmante reduz a tensão nervosa, o que pode diminuir desconfortos relacionados ao sistema digestivo.

4. Alivia dores de cabeça

Como citado, a camomila contém apigenina, um flavonoide com potente ação analgésica e anti-inflamatória que atua diretamente no sistema nervoso central. Esse composto bioativo bloqueia a liberação de substâncias responsáveis pela transmissão da dor, reduzindo a percepção de desconforto. Além disso, a apigenina promove o relaxamento dos vasos sanguíneos cerebrais, aliviando a pressão que frequentemente causa dores de cabeça tensionais.

O efeito calmante da camomila também age sobre os músculos do pescoço e da região cervical, áreas comumente tensionadas que contribuem para dores de cabeça. Quando consumida aos primeiros sinais de desconforto, a infusão pode prevenir o agravamento da crise. A combinação da apigenina com outros compostos presentes na planta, como os óleos essenciais, potencializa a ação relaxante muscular e vascular.

5. Tem propriedades antibacterianas

A camomila também apresenta propriedades antibacterianas, graças à presença de compostos como os flavonoides, terpenoides e óleos essenciais, especialmente o bisabolol e a camazulena. Esses componentes ajudam a combater o crescimento de bactérias nocivas, promovendo a prevenção de infecções e acelerando a recuperação de feridas.

6. Ajuda no controle glicêmico

Segundo o estudo “Chamomile (Matricaria recutita L.) and diabetes mellitus, current knowledge and the way forward: A systematic review“, publicado pela revista Complementary Therapies in Medicine, o consumo de chá de camomila pode contribuir significativamente para o controle glicêmico.

A revisão sistemática conduzida por pesquisadores da Tabriz University of Medical Sciences, no Irã, chegou à conclusão de que, dos 15 estudos incluídos na revisão, todos os 12 que examinaram o impacto da suplementação de camomila no controle glicêmico indicaram essa característica benéfica.

Além disso, quatro dos cinco estudos que avaliaram o impacto da camomila nos perfis lipídicos mostraram que ela melhorou a dislipidemia. Além disso, seis estudos demonstraram que a camomila diminuiu acentuadamente o estresse oxidativo.

“Esses achados ampliam as novas funções da camomila na melhora dos perfis glicêmico e lipídico e indicadores de estresse oxidativo no diabetes mellitus e complicações relacionadas”, concluíram os pesquisadores.

7. Tem ação antioxidante

A presença de compostos antioxidantes, como apigenina e quercetina, é outro ponto de destaque da camomila. Esses flavonoides ajudam a proteger as células do corpo contra danos oxidativos. A longo prazo, o consumo regular da planta pode contribuir para a prevenção de doenças cardiovasculares e neurodegenerativas.

8. Favorece a pele

A camomila é uma aliada poderosa para a saúde da pele devido às suas propriedades anti-inflamatórias, calmantes e antioxidantes. Ela ajuda a reduzir irritações, vermelhidão e coceiras causadas por condições como dermatite, eczema e acne. Além disso, seus compostos, como o bisabolol e a apigenina, promovem a regeneração celular e aceleram a cicatrização de feridas e queimaduras leves.

Como consumir a camomila

Veja abaixo as principais formas de utilizar a planta para potencializar seus benefícios no cuidado com a saúde:

Infusão (chá): utilize 1 a 2 colheres de sopa de flores secas para cada xícara de água quente. Deixe em infusão por 5-10 minutos e coe antes de beber. O chá é ideal para reduzir ansiedade, melhorar o sono e aliviar problemas digestivos;

utilize 1 a 2 colheres de sopa de flores secas para cada xícara de água quente. Deixe em infusão por 5-10 minutos e coe antes de beber. O chá é ideal para reduzir ansiedade, melhorar o sono e aliviar problemas digestivos; Compressas: aplique uma gaze embebida na infusão de camomila sobre áreas inflamadas ou irritadas da pele para acelerar a cicatrização;

aplique uma gaze embebida na infusão de camomila sobre áreas inflamadas ou irritadas da pele para acelerar a cicatrização; Bochechos e gargarejos: use a infusão para bochechar em casos de gengivite ou inflamações na garganta;

use a para bochechar em casos de gengivite ou inflamações na garganta; Cremes e pomadas: produtos tópicos à base de camomila são recomendados para queimaduras leves e irritações cutâneas;

produtos tópicos à base de camomila são recomendados para queimaduras leves e irritações cutâneas; Tinturas: administradas oralmente para tratar espasmos intestinais e melhorar a digestão, sob orientação profissional.

Embora a camomila seja amplamente reconhecida por seus benefícios à saúde, é essencial consultar um profissional de saúde antes de iniciar seu uso, especialmente para crianças, gestantes, lactantes e pessoas com condições médicas preexistentes.