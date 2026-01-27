Alecrim: benefícios da planta para a saúde e como utilizá-la no dia a dia

O alecrim (Rosmarinus officinalis), nativo da região do Mediterrâneo, é uma erva aromática pertencente à família das lamiáceas. Conhecido por seu aroma marcante e sabor característico, ele é amplamente utilizado na culinária e na fitoterapia. Além de realçar o sabor dos alimentos, a planta é valorizada por seus potenciais benefícios para a saúde, como propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e digestivas. Veja abaixo!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Propriedades antioxidantes

Rico em compostos antioxidantes, o alecrim auxilia na neutralização dos radicais livres, substâncias instáveis que podem causar danos às células e contribuir para o envelhecimento precoce e diversas doenças. Para usufruir desses benefícios, ele pode ser incorporado à dieta de diversas maneiras, como tempero em pratos culinários, chás ou infusões.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

2. Anti-inflamatório natural

O alecrim tem demonstrado capacidade de ajudar a reduzir processos inflamatórios no corpo. Para usufruir desses benefícios, ele pode ser incorporado à dieta de diversas maneiras. Adicionar esta erva a pratos cozidos, saladas ou infusões pode ajudar a modular respostas inflamatórias.

Além disso, o óleo essencial de alecrim, quando aplicado topicamente por meio de massagens ou diluído em óleo transportador, proporciona alívio para inflamações localizadas, como em casos de dores musculares ou articulares.

3. Suporte digestivo

O consumo do alecrim tem sido associado à estimulação da produção de bile, um fluido essencial para a digestão de gorduras. Adicionalmente, suas propriedades antiespasmódicas ajudam a aliviar desconfortos gastrointestinais, como gases e cólicas. Para usufruir desses benefícios, utilize como tempero em carnes, peixes ou vegetais. Além disso, infusões de alecrim podem ser consumidas após as refeições para aproveitar suas propriedades digestivas.

4. Propriedades antissépticas

O alecrim, conhecido por suas propriedades antissépticas, oferece uma alternativa natural e eficaz para a promoção da saúde e higiene. Ele demonstra propriedades antimicrobianas, auxiliando na prevenção de infecções. Essas características fazem dele uma opção valiosa para o cuidado com feridas e pequenos cortes. Para usufruir de suas propriedades antissépticas, ele deve ser aplicado topicamente, seja por meio de óleo essencial diluído em óleo transportador, ou incorporado em produtos de cuidados com a pele.

O óleo de alecrim tem efeitos estimulantes e ajuda a aliviar o estresse (Imagem: Guiderom | Shutterstock)

5. Aromaterapia e relaxamento

O óleo essencial do alecrim tem efeitos estimulantes capazes de ajudar a aliviar o estresse e promover uma sensação de tranquilidade. De acordo com o estudo “Effects of inhaled rosemary oil on subjective feelings and activities of the nervous system”, publicado no Scientia Pharmaceutica, o óleo tem uma ação pronunciada no cérebro e no sistema nervoso central (SNC), sendo uma ferramenta importante para a sensação de “revigoramento”. O mesmo estudo também aponta que o óleo tem propriedades estimulantes para o cérebro, aumentando a capacidade de raciocínio e memorização.

Para desfrutar desses benefícios, ele pode ser utilizado em difusores, criando um ambiente acolhedor e revigorante em espaços residenciais ou de trabalho. Além disso, massagens com óleo essencial de alecrim, diluído em óleo carreador, proporcionam alívio para a tensão muscular e promovem o relaxamento físico e mental.

6. Banhos energéticos

Utilizados para renovar as energias e abrir caminhos, os banhos energéticos com alecrim trabalham o corpo astral. Quando as coisas não estão indo muito bem, eles são uma alternativa para limpar a negatividade e atrair vibrações positivas, proporcionando uma experiência revigorante tanto para o corpo quanto para a mente.

7. Suporte à saúde capilar

O alecrim possui propriedades que estimulam a circulação sanguínea no couro cabeludo, beneficiando a oxigenação dos folículos capilares, contribuindo para o crescimento do cabelo. Além disso, suas propriedades antimicrobianas contribuem para a redução de irritações e caspas, criando um ambiente mais saudável para o crescimento dos fios. A planta também tem propriedades anti-inflamatórias que podem aliviar inflamações no couro cabeludo e combater a seborreia.

8. Favorece a saúde do fígado

Os compostos ativos do alecrim, como o ácido rosmarínico e o ácido carnósico, estimulam a produção da bile, substância essencial para a digestão de gorduras e eliminação de substâncias nocivas. Isso contribui para o bom funcionamento do fígado e melhora o processo de desintoxicação do organismo. No entanto, em casos de doenças no fígado, o chá de alecrim não deve ser ingerido sem a recomendação de um médico.

Utilizando o alecrim com segurança

Embora o alecrim ofereça muitos benefícios, seu uso deve ser feito de forma equilibrada. Além disso, é contraindicado em alguns casos. Gestantes e lactantes, por exemplo, devem evitá-lo em grandes quantidades, pois pode estimular contrações uterinas.

Ademais, pessoas com condições de saúde preexistentes, especialmente aquelas que usam remédios para pressão arterial ou anticoagulantes, devem ter cautela com o óleo essencial de alecrim, pois ele pode interagir com esses medicamentos e afetar sua eficácia.