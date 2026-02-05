Por que comer banana? Veja 10 perguntas e respostas sobre os benefícios da fruta

Versátil e nutritiva, a banana é uma grande aliada da saúde, do coração ao cérebro (Imagem: itaci | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A banana, seja ela nanica, prata, ouro, maçã ou da terra, lidera a lista de frutas mais consumidas no Brasil. Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a média é de 25 quilos de banana por ano para cada brasileiro.

Para muitos, é uma identidade nacional e, no campo, ela também se destaca: o país é o maior produtor da América Latina e o quarto no mundo. Dados do IBGE apontam que temos mais de 455 mil hectares de áreas plantadas, que equivalem a cerca de 6,8 milhões de toneladas de banana. Além de serem exportadas, geram renda com artesanato feito com as folhas da planta.

Além disso, a fruta faz bem para saúde e possui vários nutrientes tanto na polpa como na casca. É rica em fibras, fonte de carboidratos e vitaminas C e B6 e provitamina A, possui minerais como potássio, magnésio, zinco e fósforo, entre outros nutrientes benéficos para o organismo.

Abaixo, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, fellow da Obesity Society – FTOS (USA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), responde às principais dúvidas sobre o consumo da banana no dia a dia. Confira!

1. Pode comer banana todos os dias? Ela aumenta o peso?

Se incluída em uma dieta equilibrada, a banana é benéfica para saúde e não engorda. Mas, como toda fruta, tem calorias: 100 g possui, em média, 95 calorias. Para não ganhar peso, basta não passar da medida. Até duas bananas por dia é uma porção recomendada.

2. Exagerar no consumo traz riscos para a saúde?

Não se deve exagerar no consumo de nenhum alimento, mas diversificar. A banana possui vários nutrientes com benefícios, como ajudar a manter o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue, devido à pectina, uma fibra solúvel, ao carboidrato resistente à digestão e seu baixo índice glicêmico.

Mas o alerta é para o excesso. Por ser rica em potássio, o seu consumo exagerado pode causar uma hipercalcemia, que é uma alta concentração do mineral no organismo, que pode gerar dificuldades na respiração, batimentos cardíacos irregulares, náuseas, sonolência e vômitos.

3. A banana faz bem para o coração?

Seus benefícios à saúde cardiovascular estão associados à expressiva quantidade de potássio e outros minerais, como o magnésio, nutrientes essenciais para o funcionamento da contração e relaxamento muscular. Desta forma, têm papel importante para a melhor regulação da contração do músculo cardíaco, além de auxiliar no controle da pressão arterial.

O consumo regular de banana contribui para a melhora da concentração, do raciocínio e da memória (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock)

4. Ajuda a saúde cerebral?

Consumir banana com regularidade pode auxiliar nas atividades cerebrais como concentração, raciocínio e até memória, além de ajudar a diminuir o risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

5. A banana ajuda a reduzir depressão e estresse?

Sim. O segredo está no triptofano, e a banana é uma importante fonte desta substância, um aminoácido essencial para a produção de serotonina, no sistema nervoso central. O chamado “hormônio da felicidade” é um neurotransmissor que regula o humor, o apetite e o sono. Por isso, o consumo da fruta é associado ao aumento da sensação de bem-estar e à redução de sintomas de depressão, estresse e ansiedade.

6. A banana melhora a insônia?

Devido seus nutrientes, a banana possui um efeito ansiolítico e relaxante, o que pode contribuir para modular o sono e evitar momentos de insônia. Daí o motivo de muitas pessoas consumirem a fruta à noite, para desfrutarem de um sono tranquilo.

7. A fruta é aliada do intestino?

A banana é importante para a flora intestinal. Se consumida em forma de biomassa, por exemplo, se agrega a vantagem de uma função prebiótica, pois as fibras não são absorvidas pelo intestino, promovem o que se denomina AGCC (ácidos graxos de cadeia curta), um nutriente essencial para produção de bactérias intestinais do “bem”, que trazem benefícios para saúde do organismo em geral.

A banana é rica em nutrientes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico (Imagem: james benjamin | Shutterstock)

8. A banana fortalece o sistema imunológico?

Sim, por ser rica em vitamina C, antioxidante de suma importância no equilíbrio sistema imunológico. É também fonte vitamina B6, responsável por estimular a síntese de novas células.

9. Contribui para ossos mais saudáveis?

Em especial as bananas-verdes, que contêm frutooligossacarídeos, que auxiliam na absorção de nutrientes essenciais como o cálcio e o magnésio, o que pode gerar um fortalecimento e melhora na densidade óssea.

10. A banana é aliada dos atletas?

Sim, por ser excelente fonte de carboidratos e fibras, além de possuir muito potássio, um importante aliado na prevenção das incômodas cãibras. Os nutrientes da fruta contribuem na contração e relaxamento muscular e aumento da capacidade antioxidante.

Por Edna Vairoletti