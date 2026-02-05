InícioRevista do Correio
Por que comer banana? Veja 10 perguntas e respostas sobre os benefícios da fruta

Entenda como o consumo regular desse alimento pode favorecer o bom funcionamento do organismo

Versátil e nutritiva, a banana é uma grande aliada da saúde, do coração ao cérebro (Imagem: itaci | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A banana, seja ela nanica, prata, ouro, maçã ou da terra, lidera a lista de frutas mais consumidas no Brasil. Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a média é de 25 quilos de banana por ano para cada brasileiro.

Para muitos, é uma identidade nacional e, no campo, ela também se destaca: o país é o maior produtor da América Latina e o quarto no mundo. Dados do IBGE apontam que temos mais de 455 mil hectares de áreas plantadas, que equivalem a cerca de 6,8 milhões de toneladas de banana. Além de serem exportadas, geram renda com artesanato feito com as folhas da planta.

Além disso, a fruta faz bem para saúde e possui vários nutrientes tanto na polpa como na casca. É rica em fibras, fonte de carboidratos e vitaminas C e B6 e provitamina A, possui minerais como potássio, magnésio, zinco e fósforo, entre outros nutrientes benéficos para o organismo.

Abaixo, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, fellow da Obesity Society – FTOS (USA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), responde às principais dúvidas sobre o consumo da banana no dia a dia. Confira!

1. Pode comer banana todos os dias? Ela aumenta o peso?

Se incluída em uma dieta equilibrada, a banana é benéfica para saúde e não engorda. Mas, como toda fruta, tem calorias: 100 g possui, em média, 95 calorias. Para não ganhar peso, basta não passar da medida. Até duas bananas por dia é uma porção recomendada.  

2. Exagerar no consumo traz riscos para a saúde?

Não se deve exagerar no consumo de nenhum alimento, mas diversificar. A banana possui vários nutrientes com benefícios, como ajudar a manter o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue, devido à pectina, uma fibra solúvel, ao carboidrato resistente à digestão e seu baixo índice glicêmico. 

Mas o alerta é para o excesso. Por ser rica em potássio, o seu consumo exagerado pode causar uma hipercalcemia, que é uma alta concentração do mineral no organismo, que pode gerar dificuldades na respiração, batimentos cardíacos irregulares, náuseas, sonolência e vômitos.

3. A banana faz bem para o coração?

Seus benefícios à saúde cardiovascular estão associados à expressiva quantidade de potássio e outros minerais, como o magnésio, nutrientes essenciais para o funcionamento da contração e relaxamento muscular. Desta forma, têm papel importante para a melhor regulação da contração do músculo cardíaco, além de auxiliar no controle da pressão arterial.

O consumo regular de banana contribui para a melhora da concentração, do raciocínio e da memória (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock)

4. Ajuda a saúde cerebral?

Consumir banana com regularidade pode auxiliar nas atividades cerebrais como concentração, raciocínio e até memória, além de ajudar a diminuir o risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

5. A banana ajuda a reduzir depressão e estresse?

Sim. O segredo está no triptofano, e a banana é uma importante fonte desta substância, um aminoácido essencial para a produção de serotonina, no sistema nervoso central. O chamado “hormônio da felicidade” é um neurotransmissor que regula o humor, o apetite e o sono. Por isso, o consumo da fruta é associado ao aumento da sensação de bem-estar e à redução de sintomas de depressão, estresse e ansiedade. 

6. A banana melhora a insônia?

Devido seus nutrientes, a banana possui um efeito ansiolítico e relaxante, o que pode contribuir para modular o sono e evitar momentos de insônia. Daí o motivo de muitas pessoas consumirem a fruta à noite, para desfrutarem de um sono tranquilo.

7. A fruta é aliada do intestino?

A banana é importante para a flora intestinal. Se consumida em forma de biomassa, por exemplo, se agrega a vantagem de uma função prebiótica, pois as fibras não são absorvidas pelo intestino, promovem o que se denomina AGCC (ácidos graxos de cadeia curta), um nutriente essencial para produção de bactérias intestinais do “bem”, que trazem benefícios para saúde do organismo em geral.

Vista superior de mãos femininas cortando uma banana madura em uma tábua de madeira clara. A banana está parcialmente descascada, com metade já fatiada em rodelas uniformes sobre a casca. Ao lado esquerdo, há uma tigela branca pequena contendo várias rodelas de banana já cortadas
A banana é rica em nutrientes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico (Imagem: james benjamin | Shutterstock)

8. A banana fortalece o sistema imunológico?

Sim, por ser rica em vitamina C, antioxidante de suma importância no equilíbrio sistema imunológico. É também fonte vitamina B6, responsável por estimular a síntese de novas células.

9. Contribui para ossos mais saudáveis?

Em especial as bananas-verdes, que contêm frutooligossacarídeos, que auxiliam na absorção de nutrientes essenciais como o cálcio e o magnésio, o que pode gerar um fortalecimento e melhora na densidade óssea.

10. A banana é aliada dos atletas?

Sim, por ser excelente fonte de carboidratos e fibras, além de possuir muito potássio, um importante aliado na prevenção das incômodas cãibras. Os nutrientes da fruta contribuem na contração e relaxamento muscular e aumento da capacidade antioxidante.

Por Edna Vairoletti

