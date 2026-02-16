Espinheira-santa: 8 benefícios para a saúde e como usá-la

A espinheira-santa se destaca como um poderoso remédio natural para diversas condições de saúde (Imagem: CELINE NAEGELEN | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A espinheira-santa é uma planta nativa das regiões sul e sudeste do Brasil, amplamente reconhecida na medicina tradicional por suas potentes propriedades terapêuticas. Utilizada há séculos, especialmente por comunidades indígenas e rurais, ela se destaca como um poderoso remédio natural para diversas condições de saúde.

A seguir, veja 8 benefícios surpreendentes da espinheira-santa e como utilizá-la para promover o bem-estar de forma natural e eficaz!

1. Ação anti-inflamatória

A espinheira-santa é valorizada por sua ação anti-inflamatória, devido à presença de compostos como flavonoides, saponinas e taninos. Esses componentes ajudam a reduzir a inflamação ao inibir a produção de mediadores inflamatórios, diminuir a atividade de enzimas inflamatórias e proteger a mucosa gástrica. Esse efeito pode aliviar sintomas de condições como artrite, doenças do trato gastrointestinal e problemas de pele.

2. Auxilia na digestão

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da planta pode ser usada em casos de dispepsia (distúrbios da digestão), azia e gastrite. Isso porque suas propriedades adstringentes e cicatrizantes ajudam a proteger e a regenerar a mucosa do estômago.

3. Efeito calmante

A espinheira-santa possui efeito calmante graças aos seus compostos bioativos que ajudam a reduzir o estresse e promover o relaxamento. Seus flavonoides e taninos têm propriedades que podem aliviar a ansiedade e melhorar a qualidade do sono, tornando a planta uma opção natural para promover a tranquilidade.

4. Melhora a saúde da pele

A espinheira-santa pode auxiliar na saúde da pele devido às suas propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias. Ela pode ser usada topicamente em infusões ou cremes para ajudar a tratar irritações, feridas e condições inflamatórias da pele, como dermatites. A dermatite atópica, por exemplo, ocorre por quedas no sistema imune e principalmente em momentos de mudança brusca de temperatura.

5. Controla o colesterol

A espinheira-santa pode ter efeitos positivos na regulação dos níveis de colesterol. Seus compostos podem ajudar a reduzir o colesterol LDL e aumentar o colesterol HDL. No Brasil, cerca de 4 em cada 10 adultos apresentam níveis alterados de colesterol, segundo alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O elevado nível de LDL aumenta significativamente o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), doenças que vitimaram juntas 20.184 brasileiros em todo o país apenas no primeiro semestre de 2025, conforme registro do Departamento de Informação e Informática do SUS (DataSUS).

As propriedades digestivas e diuréticas da espinheira-santa auxiliam na perda de peso (Imagem: Ahmet Misirligul | Shutterstock)

6. Reduz o inchaço

A espinheira-santa pode auxiliar na perda de peso devido às suas propriedades digestivas e diuréticas. Ao melhorar a digestão e aliviar problemas como inchaço e má digestão, a planta ajuda a otimizar o processo de metabolização dos alimentos, o que pode contribuir para o controle do peso. Além disso, seu efeito diurético natural ajuda a eliminar o excesso de líquidos do corpo, reduzindo a retenção e promovendo uma sensação de leveza.

7. Rica em propriedades antioxidantes

A espinheira-santa é uma planta conhecida por ser rica em antioxidantes, substâncias que ajudam a combater os radicais livres — moléculas instáveis que, em excesso, podem acelerar o envelhecimento e causar danos às células do corpo. Ao atuar nessa proteção contra o estresse oxidativo, os compostos antioxidantes presentes na planta podem contribuir para a manutenção da saúde e para a redução do risco de doenças crônicas.

8. Fortalece o sistema imunológico

Os compostos bioativos da espinheira-santa, como os taninos e flavonoides, conferem à planta uma leve ação antimicrobiana. Esses componentes ajudam a inibir o crescimento de bactérias e fungos, fortalecendo as defesas naturais do organismo e tornando-o mais resistente a doenças, como infecções urinárias e gastrointestinais.

Como usar a espinheira-santa

Veja, a seguir, as formas mais comuns de usar a espinheira-santa no dia a dia:

Chá: prepare uma infusão com 1 colher de sopa de folhas secas em 1 xícara de água fervente. Deixe descansar por 10 minutos e beba de 2 a 3 vezes ao dia;

prepare uma infusão com 1 colher de sopa de folhas secas em 1 xícara de água fervente. Deixe descansar por 10 minutos e beba de 2 a 3 vezes ao dia; Suplementos: utilize cápsulas ou extratos de espinheira-santa conforme a orientação de um profissional de saúde. Siga a dosagem recomendada;

utilize cápsulas ou extratos de espinheira-santa conforme a orientação de um profissional de saúde. Siga a dosagem recomendada; Uso tópico: aplique uma infusão concentrada de espinheira-santa sobre a pele para tratar irritações e condições inflamatórias;

aplique uma infusão concentrada de espinheira-santa sobre a pele para tratar irritações e condições inflamatórias; Compressas: use a infusão morna de espinheira-santa em compressas para aliviar dores e inflamações localizadas.

Embora a espinheira-santa seja geralmente segura, deve ser consumida de forma adequada para evitar possíveis efeitos colaterais. Além disso, não substitui tratamentos médicos convencionais e deve ser usada apenas como complemento terapêutico quando adequadamente indicada.