Maracujá: 7 benefícios da fruta para a saúde que vão além do efeito calmante

Originário da América do Sul, o maracujá é uma fruta amplamente consumida em diferentes partes do mundo, mas é no Brasil que ele ganha maior destaque. O país lidera a produção mundial do maracujazeiro, com mais de 600 mil toneladas produzidas e rendimento médio de 15.259 kg por hectare, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021). A região Nordeste concentra cerca de 64,5% da produção nacional, reforçando a importância econômica da cultura para o país.

Além do sabor marcante, levemente cítrico, e da grande versatilidade na culinária presente em sucos, sobremesas e pratos variados , o maracujá também é valorizado pelos seus benefícios à saúde, que vão muito além do conhecido efeito calmante, incluindo ações antioxidantes, digestivas e nutritivas. Veja a seguir!

1. Combate à ansiedade e ao estresse

O maracujá é conhecido popularmente por seu efeito calmante e pode ser um aliado natural no combate ao estresse e à ansiedade. A fruta, especialmente a polpa e a casca, contém compostos bioativos como flavonoides e alcaloides que atuam no sistema nervoso central, ajudando a promover sensação de relaxamento e bem-estar. Além disso, pode contribuir para a melhora da qualidade do sono, fator importante para equilibrar as emoções e reduzir a tensão do dia a dia.

2. Previne o envelhecimento pele

Segundo pesquisa desenvolvida por especialistas da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (FEA Unicamp) e da Rubian Extratos (empresa filha da Unicamp), liderada pelo professor Julian Martínez, as sementes de maracujá são fonte de bioativos com potencial para prevenir o envelhecimento da pele.

Isso porque as propriedades das sementes estimulam a renovação celular e a produção de colágeno. Além disso, o estudo mostra que os extratos podem inibir a produção de enzimas responsáveis pela degradação do colágeno e elastina, além de estimular a proliferação de queratinócitos (células que produzem queratina e que formam a epiderme).

3. Auxilia no emagrecimento

O maracujá também pode ser um aliado no processo de emagrecimento, especialmente quando inserido em uma alimentação equilibrada. Rico em fibras, principalmente na parte branca da casca, ele ajuda a aumentar a sensação de saciedade, reduzindo a fome ao longo do dia e evitando excessos nas refeições.

No entanto, para obter esse benefício, é importante consumir a fruta in natura ou seu suco natural, evitando as versões industrializadas, que podem conter açúcares adicionados e contribuir para o ganho de peso. Vale lembrar que o maracujá, por si só, não promove emagrecimento. Seus efeitos devem ser aliados a uma alimentação equilibrada e a um estilo de vida saudável.

4. Favorece o funcionamento do intestino

O maracujá pode contribuir para o bom funcionamento do intestino devido ao seu alto teor de fibras, especialmente presentes na polpa e na parte branca da casca. Essas fibras auxiliam no aumento do volume do bolo fecal e estimulam os movimentos naturais do intestino, facilitando a evacuação e prevenindo a prisão de ventre. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

A vitamina C do maracujá ajuda a fortalecer o sistema imunológico (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock)

5. Fortalece o sistema imunológico

O maracujá contribui para o fortalecimento do sistema imunológico por ser rico em vitamina C, antioxidantes e compostos bioativos que ajudam a proteger o organismo contra infecções. A vitamina C atua estimulando a produção e a função das células de defesa, além de combater os radicais livres que podem enfraquecer o corpo.

Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), 100 g da fruta fornecem cerca de 19,8 mg de vitamina C. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil (MS), a recomendação diária de vitamina C para adultos é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres.

6. Contribui para a saúde do coração

O maracujá pode contribuir para a saúde do coração por reunir nutrientes importantes para o bom funcionamento do sistema cardiovascular. A fruta é fonte de fibras, que ajudam a reduzir a absorção de colesterol no intestino, auxiliando no controle dos níveis de colesterol no sangue. Além disso, contém potássio, mineral que participa do equilíbrio da pressão arterial e do controle dos batimentos cardíacos.

Inclusive, segundo o estudo A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

7. Ajuda no controle da glicemia

O maracujá pode ajudar no controle da glicemia principalmente por ser rico em fibras, que desaceleram a absorção dos açúcares no intestino. Esse processo evita picos rápidos de glicose no sangue após as refeições, contribuindo para níveis mais estáveis ao longo do dia.

O diabetes mellitus é uma condição que atinge mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Além disso, a Federação Internacional de Diabetes aponta que o país ocupa o 6º lugar no mundo entre as nações com mais pessoas diabéticas.

Como incluir o maracujá no dia a dia

O maracujá é versátil e pode ser consumido de diversas formas:

In natura: consuma a polpa da fruta;

consuma a polpa da fruta; Sucos e vitaminas: misture a polpa com água ou outras frutas para preparar bebidas refrescantes;

misture a polpa com água ou outras frutas para preparar bebidas refrescantes; Chás: utilize as folhas secas para preparar infusões calmantes;

utilize as folhas secas para preparar infusões calmantes; Sobremesas: incorpore a polpa em mousses, gelatinas ou sorvetes;

incorpore a polpa em mousses, gelatinas ou sorvetes; Farinha de casca: a casca desidratada pode ser transformada em farinha e adicionada a smoothies, iogurtes ou massas.

Cuidados importantes

É importante ressaltar que, mesmo contribuindo para uma alimentação equilibrada, o uso do maracujá não substitui tratamentos médicos ou o acompanhamento de um profissional de saúde. Cada organismo reage de forma diferente e, em casos de condições específicas, é fundamental buscar orientação médica para garantir que seu consumo seja seguro e adequado.