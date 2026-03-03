Pesquisa revela os meses em que nascem os filhos mais inteligentes

É fundamental ressaltar que esses dados representam uma tendência estatística e não determinam o futuro de uma criança - (crédito: Whisk/Google IA)

O mês de nascimento do seu filho pode ter uma relação direta com o seu desenvolvimento. Pesquisas publicadas pelo National Bureau of Economic Research no campo da psicologia identificou que crianças nascidas em setembro tendem a apresentar melhores resultados acadêmicos e cognitivos ao longo da vida.

Além de setembro, os meses de outubro e novembro também se destacaram positivamente no levantamento. A principal explicação para esse fenômeno não está ligada à astrologia, mas a fatores ambientais e, principalmente, à estrutura do sistema educacional.

Por que o mês de nascimento importa?

A principal teoria está relacionada à idade relativa da criança ao ingressar na escola. Na maioria dos países do Hemisfério Norte, onde muitos desses estudos são conduzidos, o ano letivo começa em setembro. Assim, os nascidos neste mês são geralmente os mais velhos de suas turmas.

Essa pequena diferença de idade, especialmente nos primeiros anos escolares, pode se traduzir em uma vantagem de maturidade. Crianças mais velhas tendem a ter um desenvolvimento motor e cognitivo ligeiramente mais avançado, o que facilita o aprendizado da leitura, da escrita e de conceitos complexos em comparação com os colegas mais novos.

Fatores ambientais também influenciam

Outro ponto levantado é a exposição a fatores sazonais durante a gestação e os primeiros meses de vida. Mães que passam o último trimestre da gravidez durante o verão podem ter maior exposição à luz solar, o que aumenta os níveis de vitamina D, essencial para o desenvolvimento cerebral do feto.

A alimentação da mãe e do bebê também pode variar conforme as estações, impactando a nutrição e, consequentemente, o desenvolvimento cognitivo inicial. Esses elementos, somados, criam um ambiente propício para que os bebês nascidos no início do outono larguem na frente.

Por outro lado, a pesquisa observou que crianças nascidas nos meses que antecedem a data de corte escolar, como junho e julho, podem enfrentar mais desafios. Elas costumam ser as mais novas da turma, o que pode gerar uma desvantagem temporária no ambiente competitivo da sala de aula.

É fundamental ressaltar que esses dados representam uma tendência estatística e não determinam o futuro de uma criança. Fatores como o estímulo familiar, a qualidade da educação e o acesso a oportunidades são muito mais decisivos para o desenvolvimento da inteligência.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.