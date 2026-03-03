Ex-atriz da Globo fala sobre diagnóstico de HPV após traições do ex-namorado - (crédito: Youtube/Canal Tati Bernardi)

A atriz Mel Lisboa foi a convidada do podcast “Você não sabe o que eu sofri”, apresentado por Tati Bernardi, em episódio disponibilizado nesta segunda-feira (2).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a conversa, ela revisitou um dos períodos mais delicados da adolescência, quando recebeu o diagnóstico de HPV (papilomavírus humano) aos 15 anos, em meio a um relacionamento que definiu como o primeiro "relacionamento sério", e também "abusivo".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a artista, a descoberta aconteceu após sucessivas traições do então namorado.

"Como ele me traía e me expunha, um dia eu fui numa consulta ginecológica e descobri que estava com HPV muito avançado. Sabe quando você não entende nada? E aí, a médica me perguntou e eu respondi que tinha um namorado. E ela falou: 'Acho que você tem que conversar com ele. Você sai e transa com outras pessoas?'. E eu disse 'não'. [Ela respondeu]: Então você vai ter que conversar com ele, porque foi ele que te passou. E ele vai ter que se tratar também", relembrou Mel.

Ela contou que chegou a procurar o parceiro, que tinha cerca de 19 anos na época, para que ambos iniciassem o tratamento.

A reação, no entanto, foi defensiva. No dia seguinte à conversa, ele saiu escondido para um show, repetindo um comportamento que já havia ocorrido antes.

Desta vez, porém, a atriz decidiu colocar um ponto final na relação.

Na época, Mel acreditava que a saída às escondidas havia sido determinante para o término.

Com o passar dos anos, percebeu que o impacto do diagnóstico foi, na verdade, o que a fez romper definitivamente com a situação.

"Um tempo depois, caiu a minha ficha. Obviamente não foi o show. Foi ter visto a minha vida em risco. Poderia ter sido muito pior. Felizmente foi uma IST que consegui curar muito fácil. Mas, assim, ela pode causar câncer. E, assim, eu tinha 15 anos. E muito tempo depois eu entendi".

Durante o relato, a atriz também revelou que o ex-namorado morreu cerca de um ano após o fim do relacionamento. Ela descreveu o comportamento dele como agressivo e envolvido em situações de risco.

"Ele era um cara violento, que se metia em brigas. Até hoje não sei o que aconteceu, também não quis ir atrás disso. [...] Ele se metia em brigas de gangues no Rio. Sabe, assim, de moleques violentos em festas? E também tinha o lance de drogas que ele consumia".

A notícia da morte chegou de forma abrupta. "Não sei exatamente qual foi o rolê, sei que um dia, já tinha mais ou menos 1 ano que tínhamos terminado, estava tudo certo na minha vida. Acordei com a minha mãe colocando o telefone na minha orelha, no meio da madrugada. E, quando atendi, era uma pessoa falando: 'Mel, ele morreu. Levou três tiros'".