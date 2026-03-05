Cheiros que marcam: 5 perfumes para se tornar uma mulher inesquecível

Escolher o aroma certo pode transformar a maneira como você se sente e como é percebida, deixando uma marca inesquecível por onde passa - (crédito: Whisk/Google IA)

Um perfume é mais do que apenas uma fragrância; é uma assinatura pessoal, uma forma de expressar identidade e evocar emoções. Escolher o aroma certo pode transformar a maneira como você se sente e como é percebida, deixando uma marca inesquecível por onde passa. Para ajudar nessa missão, exploramos cinco famílias olfativas que são sinônimo de poder e sofisticação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Florais Modernos: A reinvenção do clássico

Longe de serem antiquados, os florais modernos combinam a delicadeza de flores como jasmim e rosas com um toque inesperado, como notas de pimenta rosa ou acordes frutados. São fragrâncias que transmitem feminilidade, romance e uma elegância contemporânea, perfeitas para quem busca um aroma versátil e marcante.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia Mais

2. Amadeiradas: força e elegância

Fragrâncias com base em sândalo, cedro e vetiver são a personificação da confiança. Os perfumes amadeirados evocam uma sensação de aconchego e poder, sendo ideais para mulheres que desejam projetar segurança e sofisticação. São aromas terrosos e robustos, que funcionam bem tanto no ambiente de trabalho quanto em eventos formais.

3. Cítricas: energia e frescor

Com notas vibrantes de limão siciliano, bergamota e laranja, os perfumes cítricos são sinônimo de energia e vitalidade. Leves e revigorantes, são a escolha perfeita para dias quentes ou para momentos em que se busca uma sensação de limpeza e otimismo. Embora sua fixação possa ser mais suave, seu impacto imediato é inconfundível.

4. Orientais (Ambaradas): mistério e sedução

Intensas e exóticas, as fragrâncias orientais, também conhecidas como ambaradas, são compostas por especiarias como canela, cravo e noz-moscada, combinadas com a doçura da baunilha e a profundidade de resinas. São perfumes quentes, opulentos e sensuais, ideais para ocasiões noturnas. Geralmente, possuem uma excelente durabilidade na pele.

5. Gourmand: doçura e conforto

A família gourmand é uma celebração dos aromas “comestíveis”. Com notas deliciosas de caramelo, chocolate, café e amêndoas, essas fragrâncias despertam uma sensação de conforto e nostalgia. São perfumes divertidos e envolventes, perfeitos para quem tem uma personalidade doce e cativante.

Como encontrar sua assinatura olfativa

A escolha do perfume é extremamente pessoal, pois a química da pele de cada pessoa reage de maneira única com a fragrância. Por isso, a dica de ouro é sempre testar o perfume na própria pele antes de comprar. Aplique no pulso e aguarde algumas horas para sentir como as notas evoluem ao longo do dia.

Lembre-se também que a durabilidade varia entre as famílias olfativas: fragrâncias orientais e amadeiradas tendem a fixar por mais tempo, enquanto as cítricas são mais voláteis. Experimente, descubra o que te agrada e escolha o cheiro que contará a sua história.

Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial para garantir a qualidade e precisão das informações.