Dengue: vacina do Butantan mantém proteção por cinco anos e reduz casos graves

Um estudo de longo prazo sobre a vacina contra dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan indica que uma única dose do imunizante mantém proteção por pelo menos cinco anos e reduz de forma expressiva o risco de evolução para quadros graves. Os resultados foram publicados na revista científica Nature Medicine e integram a fase de acompanhamento de um ensaio clínico realizado no Brasil com voluntários.

A pesquisa acompanhou mais de 16 mil participantes entre 2 e 59 anos durante cinco anos. Ao fim do período, a eficácia geral da vacina Butantan-DV foi de 65% contra a dengue sintomática confirmada por exame laboratorial. Quando considerados os casos mais severos — classificados como dengue grave ou com sinais de alarme —, a proteção foi ainda maior, alcançando 80,5%, segundo a análise dos dados do estudo.

Os resultados também indicaram eficácia tanto em pessoas que já haviam sido infectadas anteriormente quanto naquelas sem histórico da doença. Entre participantes com exposição prévia ao vírus, a proteção chegou a 77,1%. Já entre indivíduos que nunca tiveram dengue, o índice registrado foi de 58,9%. Para especialistas, esses números apontam potencial para reduzir hospitalizações e mortes associadas à infecção.

O infectologista Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, explica que é comum as vacinas apresentarem maior eficácia contra desfechos mais graves. “A eficácia costuma ser maior quando analisamos complicações severas. O principal objetivo da vacinação é evitar hospitalizações e mortes”, afirma. Durante o acompanhamento, nenhum caso de dengue grave foi registrado entre os participantes imunizados, enquanto as ocorrências foram observadas no grupo que recebeu placebo.

A dengue é provocada por quatro sorotipos do vírus — DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 — e a vacina foi projetada para proteger contra todos. No entanto, durante o período do ensaio clínico no Brasil houve circulação predominante apenas dos tipos 1 e 2. Por esse motivo, a pesquisa não conseguiu avaliar diretamente a proteção contra os outros dois. “Estudos laboratoriais mostram produção de anticorpos contra os quatro sorotipos, mas a circulação limitada de alguns deles impediu a comprovação prática durante o estudo”, explica Kfouri.

A avaliação de segurança também foi considerada um ponto central da análise. A doença apresenta um fenômeno chamado aumento dependente de anticorpos, em que uma nova infecção pode resultar em quadros mais graves. Por isso, o acompanhamento prolongado busca identificar possíveis riscos associados à imunização. “O monitoramento ao longo de cinco anos é essencial para garantir que a vacina não aumente a gravidade de infecções futuras”, diz o especialista. No levantamento, a proporção de eventos adversos graves foi semelhante entre vacinados e participantes que receberam placebo.

Mesmo com o avanço da vacinação, especialistas ressaltam que o controle do mosquito Aedes aegypti permanece fundamental para reduzir a transmissão da doença. “Vacinação e combate ao vetor precisam ocorrer de forma simultânea. A redução de pessoas suscetíveis e a diminuição do número de mosquitos contribuem para interromper a circulação do vírus”, afirma Kfouri. Segundo ele, essa estratégia conjunta pode ampliar a proteção coletiva e reduzir o impacto da dengue na população.

