Moda brasileira ganha espaço no tapete vermelho do Oscar 2026

O tapete vermelho do Oscar costuma ser dominado por grandes casas internacionais de moda, mas a edição de 2026 também abriu espaço para criações brasileiras. A marca amazônica Normando e a label do estilista paulista Reinaldo Lourenço marcaram presença no tapete vermelho da cerimônia.

A atriz Alice Carvalho foi uma das responsáveis por levar a moda do país ao evento. Ela surgiu no tapete vermelho vestindo um look da Normando, etiqueta criada pelos estilistas Marco Normando e Emídio Contente, ambos de Belém do Pará. A marca tem como ponto de partida a Amazônia, de onde surgem muitas das referências estéticas e materiais utilizados nas coleções.

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Alice Carvalho comparece ao 98º Oscar no Dolby Theatre, em Hollywood, Califórnia (foto: AFP)

Fundada pelo diretor criativo Marco Normando, formado em Moda pela Universidade da Amazônia, a grife desenvolve roupas, acessórios e peças sob medida. Antes de lançar sua própria marca, o estilista trabalhou na equipe de estilo de Alexandre Herchcovitch, experiência que ajudou a consolidar sua formação em técnicas de alfaiataria e acabamento.

Ao lado de Marco está Emídio Contente, artista visual e publicitário que participa do processo criativo desde a pesquisa conceitual até a apresentação das coleções. A dupla busca transformar vivências da região amazônica em linguagem de moda, incorporando também materiais sustentáveis da floresta. Entre eles estão o látex amazônico, utilizado como alternativa ao couro animal, e a jarina, uma semente esculpida que substitui o marfim.

Outra presença brasileira no tapete vermelho veio da produtora Emilie Lesclaux, que escolheu um vestido do estilista Reinaldo Lourenço. Com carreira consolidada na moda nacional, o designer fundou sua marca em 1984 e se tornou conhecido pela precisão da alfaiataria, característica que lhe rendeu o apelido de “rei da alfaiataria” entre críticos e clientes.

Kleber Mendonça Filho e a produtora francesa Emilie Lesclaux comparecem ao 98º Oscar (foto: AFP)

Para Reinaldo Lourenço, a moda deve valorizar a individualidade mais do que seguir tendências passageiras. Em suas criações, elegância e funcionalidade caminham juntas, com peças pensadas para oferecer praticidade, conforto e, sempre que possível, soluções mais sustentáveis.





