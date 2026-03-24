Manga: 5 benefícios da fruta para a saúde que vão te surpreender

A manga é uma fruta tropical deliciosa e repleta de nutrientes, sendo uma excelente escolha para pessoas de todas as idades. Versátil, ela pode ser consumida de diversas formas e se destaca pelo sabor adocicado e polpa suculenta. Como faz parte da base de uma alimentação saudável, pode ser incluída livremente na dieta.

Segundo Camilla Cordova, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, a manga pode ser consumida diariamente, desde que não haja restrições alimentares. Os benefícios da manga para a saúde são diversos. Ela melhora o funcionamento intestinal, fortalece o sistema imunológico, combate os radicais livres, possui ação antioxidante e anti-inflamatória, e traz benefícios à visão e à pele. No entanto, é importante lembrar que a manga faz parte de uma alimentação saudável em conjunto com outros alimentos in natura de outros grupos alimentares, ressalta.

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Abaixo, confira detalhes sobre os benefícios da manga para a saúde!

1. Fortalece o sistema imunológico

Segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, a manga contém cerca de 17,4 mg de vitamina C a cada 100 g. Esse poderoso antioxidante ajuda a fortalecer o sistema imunológico, protegendo o organismo contra infecções e doenças. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil, a recomendação diária do nutriente para adultos é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres.

2. Protege a visão

Dados do portal do Ministério da Saúde indicam que, para manter uma boa visão, as vitaminas A, E e C são fundamentais, que estão presentes principalmente em alimentos de cores roxa, vermelha, alaranjada e amarela. A manga, além de ser rica em vitamina A, também é fonte de carotenoides, dois nutrientes que ajudam a prevenir problemas como a degeneração macular e a catarata.

3. Fornece energia ao corpo

Fonte de carboidratos naturais, 16,7 g a cada 100 g, conforme a TBCA, a manga é uma ótima opção para aumentar a energia no dia a dia, sendo ideal para consumir entre as refeições ou antes de atividades físicas.

A manga ajuda a combater o envelhecimento precoce da pele (Imagem: Elizaveta Galitckaia | Shutterstock)

4. Melhora a saúde da pele

Os antioxidantes presentes na manga, como a vitamina C e os polifenóis, ajudam a combater os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele. Ao neutralizar essas moléculas instáveis, esses compostos contribuem para a proteção das células, favorecendo a manutenção da elasticidade, da firmeza e de um aspecto mais saudável e luminoso da pele ao longo do tempo.

5. Regula o intestino

A manga é rica em fibras, que auxiliam no bom funcionamento do intestino, ajudando a prevenir a constipação e promovendo a saúde digestiva. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

Como incluir a manga na dieta

A manga é uma fruta versátil que pode ser consumida de diversas formas. Ela pode ser apreciada in natura, em saladas de frutas, sucos, smoothies, sobremesas e até mesmo em pratos salgados, como molhos e acompanhamentos.

Por Nicholas Montini Pereira e Redação EdiCase