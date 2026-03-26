A juventude de hoje tem se saído melhor que a das gerações passadas

O teste do marshmallow, estudado entre crianças desde a década de 1970, mostra resultados com menos impulsividade hoje do que foi há 50 anos - (crédito: Freepik)

A Scientific American, periódico do grupo editorial da Nature, publicou este mês uma análise preciosa do conjunto de evidências que mostra que crianças e adolescentes estão melhores hoje do que em décadas passadas. Estamos falando de uma mente mais aberta e inclusiva, menos narcísica e com mais empatia. Eles estão mais pacientes, apresentam maior QI e menores índices de consumo de drogas e incidentes por bullying, além de menos gravidezes indesejadas.



Alguns já devem estar descrentes ao lerem que as crianças estão mais pacientes. O teste do marshmallow, estudado entre crianças desde a década de 1970, mostra resultados com menos impulsividade hoje do que foi há 50 anos. O teste faz a pergunta para a criança: você prefere um marshmallow agora ou dois em um segundo momento?

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Como explicar essa realidade de que os jovens de hoje são menos complicados do que os de antigamente, apesar da crença comum dizer o contrário? Isso pode ser atribuído à ocorrência de um diálogo entre pais e filhos mais reflexivo e voltado às emoções; ao fato de muitas escolas terem na grade curricular espaço reservado para o estímulo de inclusão, empatia e controle emocional; ao maior vocabulário emocional entre os jovens de hoje que pode favorecer o diagnóstico de transtornos mentais, o que no passado ficava "debaixo do tapete"; e, finalmente, ao fenômeno das redes sociais, que, apesar dos riscos que oferecem, promovem empatia e mais encontros pessoais entre os jovens, ajudando a formar cidadãos conscientes.

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"Meu caro amigo, as coisas estão melhorando." Esta é uma frase de Chico Buarque em entrevista que discorria a respeito da situação geral do país. Cinco anos depois, em 2015, afirma que a música que faz sucesso no Brasil não é mais a imposta pela minoria rica, como foi a Bossa Nova. Isso explicaria um sentimento saudosista comum de que já não se faz música hoje como a que era feita nas décadas de 1960 e 1970. Você já ouviu muitas vezes, hoje não se tem mais Chicos, Caetanos, etc. Pode ser que o saudosismo de que crianças crianças de outrora eram melhores seja um viés do pensamento daqueles que são excepcionais e projetam para toda uma geração anterior as mesmas habilidades.



Ricardo Afonso Teixeira é dourado em neurologia pela Unicamp e neurologista do Instituto do Cérebro de Brasília