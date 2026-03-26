Graviola: 7 benefícios da fruta para a saúde e dicas de consumo

A graviola é uma fruta tropical de casca verde espinhosa e polpa branca suculenta, apreciada por seu sabor doce e levemente ácido. Originária das regiões tropicais das Américas, é consumida in natura e utilizada no preparo de sucos, doces e chás. Além de seu sabor agradável, oferece diversos benefícios à saúde, tornando-se uma aliada valiosa na alimentação.

Veja, abaixo, 7 benefícios da graviola para a saúde e como incluí-la na sua alimentação!

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1. Fortalece o sistema imunológico

Por ser rica em vitamina C e outros antioxidantes, a graviola desempenha um papel importante no fortalecimento do sistema imunológico. Esses nutrientes ajudam a estimular a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo contra agentes infecciosos, como vírus e bactérias.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil, a recomendação diária de vitamina C para adultos é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, 100 g da fruta fornecem 19,1 mg do nutriente.

Dessa forma, o consumo regular da graviola contribui para a prevenção de doenças sazonais, como gripes e resfriados, além de auxiliar na recuperação do corpo em casos de infecções.

2. Auxilia no emagrecimento

Com baixo teor calórico e rica em fibras, a graviola auxilia no funcionamento intestinal e promove a sensação de saciedade, tornando-se uma aliada em dietas de emagrecimento. As fibras presentes na fruta retardam a digestão e prolongam a liberação de energia, ajudando a controlar o apetite e reduzir a vontade de comer em excesso.

3. Ação anti-inflamatória

Conforme o estudo Investigation of the chemical structure and analgesic and anti-inflammatory properties of polysaccharides that constitute the dietary fibers of soursop (Annona muricata) fruit, publicado na Food Research International, os polissacarídeos presentes na polpa da graviola apresentam efeitos analgésicos e anti-inflamatórios, ajudando a aliviar dores e inflamações, apoiando o uso da fruta na medicina popular. Isso é benéfico para aliviar sintomas de doenças inflamatórias, como artrite e reumatismo, promovendo maior conforto e qualidade de vida.

4. Hidratação do corpo

Composta por aproximadamente 81% de água, a graviola contribui para a reposição de líquidos, auxiliando na manutenção da hidratação, especialmente em dias quentes ou após atividades físicas. Além disso, a fruta contém eletrólitos como potássio, que ajudam a equilibrar os fluidos no organismo.

A graviola ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue (Imagem: Francisco Rodriguez Herna | Shutterstock)

5. Controle da glicemia

As fibras e antioxidantes presentes na graviola auxiliam no controle dos níveis de glicose no sangue. Esse efeito é benéfico para prevenir a resistência à insulina e o desenvolvimento do diabetes tipo 2. O diabetes mellitus é uma condição que atinge mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Além disso, a Federação Internacional de Diabetes aponta que o país ocupa o 6º lugar no mundo entre as nações com mais pessoas diabéticas. Contudo, é importante lembrar que o consumo da graviola não substitui o tratamento e o acompanhamento médico.

6. Promove a digestão

A graviola tem um alto teor de fibras, que ajudam a regular o sistema digestivo. As fibras insolúveis aumentam o volume fecal, facilitando a passagem e prevenindo a constipação. As fibras solúveis, por outro lado, colaboram com a digestão, alimentando as bactérias benéficas do intestino e promovendo um ambiente saudável para o processo digestivo. Segundo dados da OMS, o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

7. Redução da pressão arterial

A presença de potássio na graviola contribui para a eliminação do excesso de sódio do organismo, ajudando a relaxar os vasos sanguíneos e a controlar a pressão arterial. Esse efeito é importante para a saúde cardiovascular e para a prevenção de doenças como hipertensão.

Segundo o estudo A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

A hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta, afeta 27,9% da população brasileira, segundo o Ministério da Saúde. A doença é silenciosa e perigosa: quando não tratada, pode levar a complicações sérias como infarto, AVC (acidente vascular cerebral) e insuficiência renal.

Como consumir a graviola

Veja formas de consumir a graviola, aproveitando seu sabor e propriedades nutricionais:

Suco natural: bata a polpa da graviola com água no liquidificador, coe se preferir e adoce a gosto. É uma das formas mais comuns de consumo, refrescante e rica em vitamina C.

bata a polpa da graviola com água no liquidificador, coe se preferir e adoce a gosto. É uma das formas mais comuns de consumo, refrescante e rica em vitamina C. Vitamina: misture a polpa da fruta com leite ou bebida vegetal e, se quiser, acrescente outras frutas como banana. Fica cremosa, nutritiva e ideal para o café da manhã ou lanche.

misture a polpa da fruta com leite ou bebida vegetal e, se quiser, acrescente outras frutas como banana. Fica cremosa, nutritiva e ideal para o café da manhã ou lanche. In natura: a graviola pode ser consumida ao natural, retirando as sementes. Dessa forma, você aproveita ao máximo suas fibras e nutrientes.

a graviola pode ser consumida ao natural, retirando as sementes. Dessa forma, você aproveita ao máximo suas fibras e nutrientes. Sorvete ou gelado de graviola: a polpa pode ser usada para preparar sorvetes caseiros ou congelada para fazer um tipo de geladinho natural, sendo uma opção saudável de sobremesa.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios da graviola para a saúde, é importante lembrar que seu consumo não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. A fruta não possui capacidade de tratar ou curar doenças por si só. Para garantir a saúde e o bem-estar, é fundamental seguir orientações médicas adequadas, realizar exames periódicos e adotar uma alimentação equilibrada como parte de um estilo de vida saudável.