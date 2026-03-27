Açaí: entenda como a fruta pode impactar o cérebro e o humor

O açaí é muito mais do que um símbolo da culinária amazônica. Rico em antocianinas, polifenóis e antioxidantes, a fruta vem sendo estudada por pesquisadores de diferentes partes do mundo e os achados mais recentes são promissores. Em experimento realizado com animais, pesquisadores identificaram que o alimento pode influenciar a saúde mental e o funcionamento cerebral.

O estudo foi conduzido por cientistas da Universidade Federal do Pará, publicado na revista internacional Food Research International, intitulado “Nutritional consumption of phenolic compounds-rich clarified açaí juice (Euterpe oleracea) elicits anxiolytic and antidepressant effects during adolescence in rats“. Nele, identificou-se que, em ratos, os compostos bioativos presentes na fruta amazônica exerceram efeito neuroprotetor, contribuindo para a prevenção de manifestações ligadas à ansiedade e à depressão.

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Benefícios para a saúde cerebral

De acordo com os estudos experimentais realizados com animais, os antioxidantes naturais do açaí atuam na proteção de áreas do cérebro relacionadas ao controle do estresse e das emoções. Os resultados sugerem que o consumo regular da fruta, especialmente quando iniciado ainda na infância e na adolescência, pode contribuir para a manutenção da saúde cerebral ao longo da vida.

A nutricionista clínica Nicolly Lial reforça que o açaí, por sua composição nutricional, pode contribuir de forma positiva dentro de um contexto alimentar equilibrado. “Alimentos ricos em compostos antioxidantes têm um papel importante na homeostase do organismo, ou seja, no equilíbrio interno necessário para o bom funcionamento metabólico. Esses nutrientes ajudam a modular processos inflamatórios e o estresse oxidativo, fatores que também podem impactar na regulação do humor e na sensação de fadiga”, afirma.

Relação entre alimentação e saúde emocional

Nicolly Lial destaca a relação entre alimentação e saúde emocional, sem perder de vista a importância de um cuidado amplo. “A alimentação influencia diretamente o eixo intestino-cérebro, que vem sendo cada vez mais estudado por sua relação com o bem-estar emocional e a qualidade de vida. Quando o organismo está metabolicamente mais equilibrado e menos fadigado, isso tende a favorecer também aspectos psicológicos e funcionais”, explica.

Apesar dos benefícios, o açaí não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)

Limitações e contexto do consumo

É importante destacar que o açaí não substitui tratamentos médicos ou psicológicos para ansiedade e depressão. No entanto, os pesquisadores apontam que a fruta pode atuar como um complemento alimentar saudável dentro de um estilo de vida equilibrado. Os estudos ainda estão em fase pré-clínica e precisam de testes mais amplos em humanos, mas reforçam o potencial nutricional da biodiversidade amazônica.

“É importante ter cautela ao associar a melhora de ansiedade ou depressão ao consumo isolado de um alimento. A alimentação deve ser vista como parte de um conjunto de cuidados que inclui uma dieta equilibrada, além de acompanhamento nutricional, psicológico e, quando necessário, psiquiátrico”, completa a nutricionista.

Valorização do açaí natural

Para o empresário e chef Pedro Amaral, dono do restaurante Namazônia, em São Paulo, a valorização do açaí em sua forma mais natural também tem relação direta com saúde e qualidade de vida. O açaí, quando preparado de forma tradicional, sem aditivos, mantém características importantes tanto do ponto de vista nutricional quanto cultural”, afirma.

Segundo ele, o açaí está fortemente associado aos costumes da região Norte. “Em São Paulo, tem sido cada vez mais procurado por quem busca uma versão mais fiel, sem adição de açúcares ou xaropes, distante da ideia de sobremesa e mais próxima de um alimento puro e natural. Esse movimento reflete uma mudança de consumo, com mais pessoas interessadas em opções simples e autênticas no dia a dia”, finaliza.

Por Rodrigo Almeida