O 'discurso performático' também existe no trabalho; saiba identificar

No ambiente de trabalho, tem se tornado comum observar o chamado “discurso performático”: uma prática na qual profissionais adotam jargões da moda sobre liderança, inovação e colaboração, mas cujas ações diárias não correspondem às palavras que usam. O termo descreve essa crescente desconexão entre o que é dito e o que é efetivamente feito.
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Essa postura é frequentemente observada no mundo corporativo. Profissionais repetem conceitos como “cultura de feedback”, “mindset ágil” e “segurança psicológica” em reuniões e redes sociais. Na prática, porém, muitos resistem a críticas, centralizam decisões e não oferecem suporte real às suas equipes.
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A atitude é vista como uma estratégia para construir uma imagem de competência e alinhamento com as tendências do mercado. O objetivo é parecer um líder moderno ou um colaborador inovador, sem o esforço de implementar mudanças reais nos processos ou no tratamento com os colegas.
Como identificar o discurso performático
A desconexão entre fala e ação é o principal sinal de alerta. Observar o comportamento do profissional no dia a dia é a forma mais eficaz de identificar essa característica. Alguns padrões são bastante comuns:
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Jargões sem ação: o profissional utiliza termos modernos em suas falas, mas os projetos continuam sendo executados de maneira tradicional e sem resultados práticos.
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Incoerência entre fala e prática: defende publicamente a importância do equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, mas costuma enviar mensagens e demandas fora do horário comercial.
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Foco na autopromoção: a preocupação principal é parecer inovador em redes sociais ou em reuniões com a diretoria, em vez de resolver problemas reais da equipe.
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Falta de resultados concretos: as ideias são sempre grandiosas e alinhadas às últimas tendências de gestão, mas raramente se transformam em entregas ou melhorias mensuráveis.
Essa falta de autenticidade pode minar a confiança dentro de uma equipe. Colegas e subordinados percebem a incoerência, o que gera desmotivação e um ambiente de trabalho cético, onde novas iniciativas são recebidas com desconfiança.
O comportamento também afeta a produtividade, pois o tempo que poderia ser usado para resolver problemas é gasto na manutenção de uma fachada. A longo prazo, a credibilidade do profissional fica comprometida, impactando sua carreira e a moral do time.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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