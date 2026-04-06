5 benefícios da estimulação cognitiva para os idosos

Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, cresce também a preocupação com a saúde cerebral de pessoas na terceira idade. Mais do que longevidade, a busca passa a ser por envelhecer com qualidade, autonomia e bem-estar. Dessa forma, a ativação cerebral tem ganhado protagonismo nesse cenário.

Uma das metodologias que vêm se destacando é o método Supera, programa brasileiro de estimulação cognitiva que combina exercícios de memória, raciocínio lógico, atenção e coordenação motora em aulas presenciais e dinâmicas. A proposta vai além do treino mental, já que inclui interação social e estímulos emocionais, fatores considerados essenciais para a saúde do idoso. Essa abordagem ganhou respaldo científico recentemente.

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Pesquisa brasileira comprova efeitos positivos do método

Um estudo conduzido por pesquisadores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), com colaboração do Departamento de Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH-USP) e do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento da Divisão de Neurologia Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, acompanhou 207 pessoas com 60 anos ou mais ao longo de até dois anos.

Os resultados apontaram ganhos relevantes, como melhora da cognição global, avanço nas funções executivas, maior fluência verbal e aumento da segurança cognitiva. Também foram observados impactos na autonomia e na realização de atividades do dia a dia, com manutenção dos benefícios por até 12 meses após o período de intervenção.

Além dos aspectos cognitivos, o estudo identificou reflexos importantes na saúde emocional, com redução de sintomas depressivos, melhora na qualidade de vida e maior engajamento social entre os participantes. Na prática, o método utiliza ferramentas como ábaco, jogos, exercícios em grupo e desafios progressivos, estimulando o cérebro por meio da chamada neuroplasticidade, ou seja, a capacidade de adaptação e reorganização neural ao longo da vida.

O auxilia na manutenção da saúde cerebral está entre os principais benefícios da estimulação cognitiva (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

Estimulação cognitiva beneficia diferentes perfis de idosos

A seguir, veja em detalhes os principais benefícios da estimulação cognitiva na prevenção de problemas e na preservação da saúde cerebral dos idosos:

Melhora e ampliação da reserva cognitiva: aumento da memória operacional, foco, atenção e agilidade de raciocínio; Saúde emocional e social: redução de sintomas de ansiedade e depressão, além de combater a solidão ao promover a convivência em grupo; Autonomia: estimula a independência e autonomia no dia a dia, capacitando o idoso para atividades diárias e tomada de decisão; Prevenção: auxilia na manutenção da saúde cerebral, retardando o declínio cognitivo e sintomas de doenças como o Alzheimer ou demência; Neuroplasticidade: estímulo do cérebro com o uso de ferramentas como ábaco, jogos de tabuleiro e apostilas de exercícios.

Os benefícios observados se aplicam a idosos saudáveis, sem diagnóstico de demência. Já nos casos de doenças neurodegenerativas, a estimulação cognitiva atua na preservação das funções ainda mantidas, explica Patrícia Lessa, neuropsicopedagoga e diretora pedagógica do Supera.

Outro diferencial está no componente social. As aulas em grupo criam uma rotina de encontros semanais que ajudam a combater o isolamento, um dos principais fatores de risco para o declínio cognitivo. Os participantes relatam melhora do humor, aumento da autoestima e sensação de pertencimento.

Em um contexto de envelhecimento acelerado da população, iniciativas que unem ciência, estímulo cognitivo e interação social tendem a ganhar ainda mais relevância. A combinação entre prática regular e evidência científica reforça a ideia de que o cérebro, assim como o corpo, também pode ser exercitado ao longo da vida, finaliza Patrícia Lessa.

Por Marcela Baptista