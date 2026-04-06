Saúde mental em expansão: há preparo suficiente para atender?

A busca por apoio emocional cresce e transforma a relação com a saúde mental (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Saúde mental envolve a forma como uma pessoa percebe, sente e responde às próprias emoções, além da capacidade de lidar com desafios, construir relações e tomar decisões no dia a dia. Mais do que a ausência de transtornos, trata-se de um estado que influencia diretamente a qualidade de vida, o desempenho profissional e a forma como cada indivíduo se relaciona com o mundo ao seu redor.

Tatiana Pacher, terapeuta, empresária e fundadora da Nova Escola de Terapeutas, com formação em Terapia Sistêmica e em Ciências Mentais, atua na formação de profissionais voltados ao desenvolvimento humano e à prática terapêutica com responsabilidade. Sua experiência acompanha de perto uma mudança significativa no comportamento da população, marcada pelo aumento da procura por apoio emocional.

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Avanço da busca por apoio emocional

Esse movimento é sustentado por dados consistentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), transtornos como ansiedade e depressão figuram entre as principais causas de incapacidade no mundo, afetando milhões de pessoas e ampliando a necessidade de cuidado emocional qualificado.

A busca por acompanhamento terapêutico passou a fazer parte da rotina de diferentes perfis da população. Sobrecarga emocional, conflitos familiares, insegurança profissional e dificuldades de adaptação estão entre os fatores que levam cada vez mais pessoas a procurar apoio especializado. Esse aumento da demanda amplia o espaço de atuação dos terapeutas e reforça a necessidade de preparo técnico e emocional.

Abordagens que ampliam a compreensão emocional

Nesse contexto, a terapia sistêmica se apresenta como uma abordagem que amplia a compreensão sobre os desafios individuais. Em vez de olhar apenas para o sintoma, considera o indivíduo dentro dos sistemas aos quais pertence, como família, trabalho e relações sociais. Essa perspectiva permite identificar padrões de comportamento e dinâmicas que influenciam diretamente o estado emocional, contribuindo para intervenções mais consistentes.

Tatiana Pacher destaca que o cuidado com a saúde mental exige responsabilidade e preparo. “A terapia é uma prática que impacta diretamente a vida das pessoas. O profissional precisa ter clareza do seu papel e conduzir os processos com consciência, ética e responsabilidade”, afirma.

A formação adequada faz diferença na qualidade do atendimento terapêutico (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Preparação é essencial no cuidado emocional

A qualificação dos profissionais se torna um ponto central diante desse cenário. A formação em saúde mental demanda não apenas o domínio de técnicas, mas também desenvolvimento de escuta qualificada, entendimento das relações humanas e clareza de limites na atuação. A ausência desses elementos pode comprometer a condução dos atendimentos e os resultados obtidos.

Outro aspecto relevante é a forma como o cuidado emocional vem sendo integrado à vida cotidiana. A terapia deixa de ser vista como um recurso emergencial e passa a ser incorporada como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, prevenção e equilíbrio nas relações.

O crescimento do interesse por saúde mental indica uma mudança na forma como as pessoas se relacionam com suas emoções e com os próprios desafios. Ao mesmo tempo, reforça a importância de formar profissionais preparados para acompanhar essa demanda com responsabilidade. Quando conduzido com preparo, o cuidado emocional contribui para relações mais saudáveis, decisões mais conscientes e uma vida com maior equilíbrio.

Por Eluan Carlos