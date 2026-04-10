5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais

Desde tempos antigos, os chás de ervas são empregados como remédios alternativos para uma variedade de condições do organismo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece essa prática como uma forma complementar de cuidados de saúde desde 1979.

No contexto da saúde feminina, pesquisas ressaltam os efeitos benéficos dos chás naturais no alívio de sintomas comuns do ciclo menstrual, como irregularidades, cólicas, inflamações e náuseas. O estudo “Mexican traditional medicines for womens reproductive health” feito por pesquisadores do Instituto Tecnológico de Monterrey, no México, em colaboração com a OMS, aponta que os chás são opções eficazes e de baixo custo para mulheres que sofrem de desordens do sistema reprodutivo.

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A pesquisa avaliou mais de 180 espécies de ervas. Entre elas, as mais utilizadas para amenizar os sintomas do ciclo menstrual foram a camomila, a canela e o gengibre. As opções naturais serviram para casos de dismenorreia (cólica menstrual), sangramento intenso durante a menstruação, enjoos e outros sintomas.

Grandes aliados da saúde feminina

Por pertencerem à medicina natural, os chás se tornaram a escolha de muitas pessoas que preferem evitar químicos e efeitos colaterais a longo prazo. Além disso, costumam ser mais baratos e dispensam prescrição médica, conforme elucida Paula Molari Abdo, farmacêutica pela Universidade de São Paulo (USP) e diretora técnica da Formularium.

Segundo ela, há uma grande variedade de ervas e chás tradicionalmente utilizados para tratar problemas menstruais. “Além de ajudar na regulação menstrual, alguns chás também podem aliviar sintomas associados, como cólicas e inchaços. Adicionalmente, muitos chás oferecem outros benefícios à saúde, como propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias”, destaca.

Chás para tornar o período menstrual mais saudável

Os chás de ervas podem ajudar a regular os níveis hormonais e a reduzir a inflamação, ao mesmo tempo em que fornecem vitaminas e minerais essenciais para a saúde feminina. Confira algumas opções!

1. Chá de camomila

A camomila, uma das plantas medicinais mais utilizadas em todo o mundo, está listada na farmacopeia de pelo menos 26 países. Tradicionalmente, ela é utilizada para reduzir a ansiedade (comum na tensão pré-menstrual), bem como no tratamento das cólicas crônicas e do sangramento menstrual excessivo.

“A camomila possui camazuleno, apigenina e flavonoides, propriedades com ações anti-inflamatórias, analgésicas e antioxidantes, que ajudam no alívio de sintomas como cólicas, ansiedade e irritabilidade, além de conter o fluxo menstrual intenso”, explica Paula Molari Abdo.

2. Chá de gengibre

Segundo a farmacêutica, a raiz de gengibre contém compostos como o gingerol e a ginger diona, que possuem propriedades anti-inflamatórias e antiespasmódicas. Historicamente, ele tem sido usado no tratamento de dor e inflamações.

Segundo a revisão de estudos “Bioactive Compounds and Bioactivities of Ginger (Zingiber officinale Roscoe)“, o gengibre é rico em diversos compostos bioativos, especialmente fenólicos como gingeróis e zingerona, com importantes propriedades eficazes na proteção contra o estresse oxidativo, que pode intensificar processos inflamatórios cíclicos e afetar a saúde reprodutiva.

O chá de canela diminui a dor associada à menstruação e controla o fluxo menstrual intenso (Imagem: NewFabrika | Shutterstock)

3. Chá de canela

Resultados de várias pesquisas demonstram que o consumo de chá natural de canela diminui a dor associada à menstruação e controla o fluxo menstrual intenso. “A canela tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antidiabéticas, antifúngicas e antibacterianas, além de melhorar náuseas e diarreia”, completa Paula Molari Abdo.

De acordo com a pesquisa “Preliminary evidence that cinnamon improves menstrual cyclicity in women with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial”, publicada no American Journal of Obstetrics & Gynecology, a canela pode ser uma opção de tratamento eficaz para algumas mulheres com Síndrome do Ovário Policístico (SOP), que tem como sintomas cólicas, ausência de menstruação ou amenorreia e menstruação anormal ou oligomenorreia.

4. Chá de vitex

Segundo a farmacêutica, o extrato de Vitex agnus-castus, ou “árvore da castidade”, contém iridoides e flavonoides, que podem ajudar na modulação hormonal, especialmente na regulação da secreção de prolactina, um hormônio capaz de equilibrar o ciclo menstrual.

5. Chá de dong quai

Tradicional da medicina chinesa, mas popular em todo o mundo, o chá de dong quai promete facilitar a circulação sanguínea. Mulheres no pós-parto (com orientação médica), durante a menstruação, na menopausa e aquelas com cólicas incapacitantes são beneficiadas com o chá de dong quai, também conhecido como o “ginseng feminino”.

“A Radix Angelica Sinensis, comumente conhecida como Angelica sinensis ou dong quai, contém uma variedade de compostos, incluindo ácidos orgânicos, polissacarídeos e flavonas, que são conhecidos por suas propriedades benéficas, como facilitar a circulação sanguínea, aliviar dores e tratar desordens menstruais”, finaliza Paula Molari Abdo.

Por Flávia Vargas