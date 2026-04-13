Guaraná: 6 benefícios para a saúde e como usar a planta corretamente

Originário da Amazônia, o guaraná (Paullinia cupana) é uma planta amplamente valorizada por suas propriedades energéticas e terapêuticas. Apesar de ser tradicionalmente utilizado na fabricação de refrigerantes e sucos, ele é rico em nutrientes como cafeína, taninos, saponinas e antioxidantes, que promovem a saúde geral do organismo, destacando-se por reduzir a fadiga e aumentar a disposição. No entanto, seus benefícios vão muito além.

A seguir, descubra outros benefícios do guaraná para o corpo e maneiras de incluí-lo no dia a dia!

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1. Aumenta a energia e reduz o cansaço

O guaraná é conhecido por sua capacidade de aumentar a energia e reduzir o cansaço devido à alta concentração de cafeína em sua composição. Esse composto atua diretamente no sistema nervoso central, estimulando o estado de alerta e diminuindo a sensação de fadiga, tanto física quanto mental. Por isso, o consumo de guaraná pode ser uma alternativa natural para quem precisa de mais disposição ao longo do dia, seja para atividades de trabalho, estudo ou exercícios físicos.

2. Ajuda a emagrecer

Por conter cafeína, o guaraná possui ação termogênica, o que significa que ele ajuda a acelerar o metabolismo e a estimular o gasto energético do organismo. Esse efeito faz com que o corpo aumente a queima de gorduras, contribuindo para a perda de peso e o controle do índice de massa corporal (IMC). No entanto, para os resultados serem efetivos e saudáveis, é essencial associar o consumo do guaraná a uma dieta equilibrada e à prática regular de exercícios físicos.

3. Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares

A pesquisa “Bioacessibilidade, biodisponibilidade e atividade antioxidante de compostos fenólicos do Guaraná (Paullinia cupana) in vitro e in vivo“, realizada por pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), revelou que o guaraná tem um alto potencial na prevenção de doenças cardiovasculares.

De acordo com o estudo, as catequinas (fitonutriente com ação antioxidante) presentes no guaraná, quando devidamente absorvidas, reduzem o estresse oxidativo no organismo, fator associado ao surgimento de doenças neurodegenerativas e cardiovasculares. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores realizaram testes durante um mês com voluntários saudáveis, mas com sobrepeso e risco cardiovascular.

O experimento foi dividido em duas etapas: nos primeiros 15 dias, os participantes seguiram uma dieta controlada sem consumir guaraná; nos 15 dias seguintes, ingeriram diariamente 3 g de guaraná em pó dissolvidos em 300 ml de água, em jejum. Os resultados entusiasmaram os cientistas, mostrando que a concentração e a biodiversidade das catequinas no guaraná são iguais ou até superiores às encontradas em alimentos como chá verde, cacau e chocolate.

O guaraná tem compostos que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce (Imagem: eliscora | Shutterstock)

4. Auxilia contra o envelhecimento precoce

As catequinas, combinadas com taninos (polifenóis com ação antioxidante), também ajudam a combater os radicais livres, que são os principais responsáveis pelo envelhecimento precoce das células. Esses compostos, como dito anteriormente, atuam reduzindo o estresse oxidativo no organismo, prevenindo danos às células da pele, dos órgãos e dos tecidos. Além disso, os antioxidantes presentes no guaraná estimulam a renovação celular e favorecem a produção de colágeno, substância essencial para manter a firmeza, elasticidade e saúde da pele.

5. Melhora a concentração

Além de ajudar no emagrecimento, a cafeína presente no guaraná bloqueia a ação da adenosina, uma substância que induz o cansaço, promovendo um estado de alerta e foco mental. A planta também contém teobromina e teofilina, compostos bioativos que atuam nas áreas do cérebro relacionadas com a atenção e o foco.

6. Melhora o desempenho físico

O guaraná também pode contribuir para a melhora do desempenho físico, principalmente por conta de seu efeito estimulante. A cafeína presente na planta ajuda a aumentar a resistência, reduzir a percepção de esforço e retardar o cansaço durante a prática de exercícios. Com isso, a pessoa tende a ter mais disposição e conseguir manter a atividade por mais tempo, o que favorece tanto treinos mais intensos quanto a regularidade nas atividades físicas.

Como utilizar o guaraná

O guaraná em pó é a forma mais comum de consumo e pode ser diluído em água, sucos, leite ou vitaminas. Porém, a planta também é utilizada das seguintes formas: cápsulas, para quem busca praticidade no dia a dia; xaropes, muito usados na preparação de bebidas energéticas; e extratos líquidos, que podem ser adicionados a chás ou outras receitas.

Apesar dos inúmeros benefícios associados ao guaraná, é importante utilizá-lo com cautela. O consumo excessivo ou inadequado pode causar efeitos indesejados, especialmente em pessoas com condições de saúde específicas ou que fazem uso de medicamentos. Além disso, ele não deve ser utilizado como substituto para orientações médicas ou tratamentos prescritos. Sempre consulte um profissional de saúde antes de incorporar plantas medicinais à sua rotina, garantindo o uso seguro e eficaz.