Agachamento búlgaro: 5 motivos para incluir o exercício na sua rotina

O agachamento búlgaro é um dos exercícios mais completos para membros inferiores. Feito de forma unilateral, uma perna por vez, ele vai muito além do fortalecimento básico, ajudando no equilíbrio, na postura e até na prevenção de lesões. Ao exigir controle, estabilidade e consciência corporal, o movimento também contribui para um desenvolvimento mais eficiente da musculatura e para a melhora do desempenho em diferentes tipos de treino.

A seguir, veja 5 motivos para incluir esse exercício na sua rotina de treinos!

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1. Trabalha uma perna de cada vez

Diferentemente do agachamento tradicional, o exercício unilateral ajuda a corrigir desequilíbrios musculares entre os lados do corpo, algo muito comum. Isso contribui para um desenvolvimento mais uniforme da força, já que cada lado é estimulado de forma independente. Ao longo do tempo, essa característica favorece uma execução mais equilibrada e reduz a tendência de sobrecarga em apenas um dos lados do corpo.

2. Ativa mais os glúteos

A posição com o pé apoiado atrás faz com que os glúteos trabalhem com mais intensidade durante o movimento. Por isso, o exercício é uma boa escolha para quem quer fortalecer e dar mais firmeza à região. Além de ajudar na aparência, esse esforço extra contribui para melhorar a sustentação do corpo no dia a dia.

3. Aumenta a mobilidade do quadril

A execução do agachamento búlgaro, com uma perna posicionada atrás, permite que a região do quadril seja mais exigida ao longo do exercício. Isso ajuda a deixar os movimentos mais soltos e naturais com o tempo, além de contribuir para uma maior facilidade ao realizar atividades do dia a dia. Com a prática frequente, também é possível perceber melhora na flexibilidade e no conforto ao se movimentar.

O agachamento búlgaro contribui para uma postura mais firme e equilibrada (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Fortalece o core

Para manter o corpo alinhado durante o exercício, a região do abdômen e da lombar precisam trabalhar de forma constante. Esse esforço ajuda a sustentar melhor a postura e a proteger a coluna ao longo dos movimentos. Com o tempo, essa base mais firme facilita a realização de outros exercícios e contribui para um corpo mais estável no dia a dia.

5. Melhora o desempenho em outros exercícios

Ao fortalecer pernas e músculos estabilizadores, o agachamento búlgaro contribui para a evolução em movimentos como agachamento livre, levantamento terra e corrida. Com mais força, controle e estabilidade, a execução desses exercícios tende a se tornar mais eficiente e segura. Isso permite progressões mais consistentes ao longo do tempo, com menor risco de compensações que possam limitar o desempenho.

Como fazer o agachamento búlgaro

Para realizar o agachamento búlgaro:

Fique em pé, de costas para um banco ou cadeira; Dê um passo mais longo à frente, mantendo o pé firme no chão; Apoie o peito de um pé de trás no banco ou na cadeira; Contraia o abdômen e inicie a descida, flexionando o joelho da frente enquanto o de trás se aproxima do chão; Desça de forma controlada até a coxa da perna da frente ficar próxima de 90°; Empurre o chão com o calcanhar da frente para subir, retornando à posição inicial sem estender totalmente o joelho; Repita o movimento pelo número de repetições desejado.

Ao finalizar, troque a posição das pernas e repita o processo do outro lado.





