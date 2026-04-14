Marcas brasileiras se destacam na Rio Fashion Week

O Rio Fashion Week começa nesta terça-feira (14/4) e marca o retorno de um dos eventos mais simbólicos da moda nacional. Até 18 de abril, o Rio de Janeiro recebe uma programação que combina desfiles, encontros e ativações em diferentes pontos da cidade, celebrando o tema “Amanhecer”, uma metáfora para o novo momento da capital carioca no cenário fashion.

O principal polo do evento será o Pier Mauá, que abriga três galpões dedicados às apresentações e experiências. No entanto, a proposta descentralizada leva a moda para espaços emblemáticos: a Osklen abre a semana com desfile no Palácio da Cidade; a Misci ocupa o Sambódromo da Marquês de Sapucaí; e o encerramento fica por conta da Lenny Niemeyer, no Museu do Amanhã.

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Ao todo, 20 marcas e criadores integram o line-up, refletindo a diversidade e a potência da moda brasileira contemporânea. Entre as estreias, a mineira Hisha aposta em bordados e superfícies texturizadas como linguagem central, enquanto a Argalji traz uma abordagem técnica e experimental, resultado de sua formação internacional.

A programação também destaca nomes em ascensão e conexões globais. A brasileira radicada em Londres Karoline Vitto desfila pela primeira vez no país, após conquistar espaço em semanas internacionais com uma proposta centrada em inclusão e liberdade estética. Já a Adidas Originals Brasil apresenta um desfile assinado por Rafaela Pinah, conectando esporte e cultura urbana. Colaborações também marcam presença, como a parceria entre a Piet e a Pool, inspirada no universo do futebol.

Mais do que passarela, o evento se posiciona como plataforma de negócios e reflexão. O público terá acesso a talks sobre a indústria da moda e oportunidades de mercado, além de diferentes modalidades de ingressos, que vão desde experiências mais acessíveis até pacotes premium com benefícios exclusivos.

E, como tradição, a programação se estende para além dos desfiles. Festas e encontros movimentam a cidade, como a celebração da Handred em Santa Teresa e as after parties no Pier Mauá, que incluem apresentações como a bateria da Acadêmicos do Viradouro e o Baile Essencial, promovido pela Dendezeiro.

Programação de desfiles

14/04 (terça):

18h00 – Osklen (Externo)

15/04 (quarta):

15h00 – Aluf (Pier Mauá)

18h00 – Normando (Pier Mauá)

19h30 – Salinas (Pier Mauá)

21h00 – Piet + Pool (Pier Mauá)

16/04 (quinta):

15h00 – Patricia Viera (Pier Mauá)

18h00 – Hisha (Pier Mauá)

19h30 – Handred (Pier Mauá)

21h30 – Blue Man (Pier Mauá)

17/04 (sexta):

15h00 – Angela Brito (Pier Mauá)

16h30 – Karoline Vitto (Pier Mauá)

18h00 – Apto 03 (Pier Mauá)

19h30 – Helô Rocha (Pier Mauá)

20h30 – Adidas (Pier Mauá)

21h30 – Misci (Externo)

18/04 (sábado):

14h30 – Argalji (Pier Mauá)

16h00 – Isabela Capeto (Pier Mauá)

18h30 – Lucas Leão (Pier Mauá)

20h00 – Dendezeiro (Pier Mauá)

21h30 – Lenny Niemeyer (Externo)

Com cenografia assinada pela arquiteta Bel Lobo e pela cenógrafa Dina Salém Levy, o Rio Fashion Week aposta em uma estética que traduz o espírito carioca e reforça sua proposta: mais do que um evento, um movimento de transformação para a moda brasileira.