Meditação por 10 minutos ao dia ajuda a baixar o cortisol

Várias doenças dermatológicas têm origem no descontrole emocional. Por isso, tente conter a ansiedade e o nervosismo com atividades que ajudem a acalmar no dia a dia: exercícios físicos, música, meditação, leitura, etc. - (crédito: Youtube/ Zenws)

Estudos científicos demonstram que dedicar apenas 10 minutos do dia à meditação pode ser uma ferramenta poderosa para reduzir os níveis de cortisol, conhecido como o “hormônio do estresse”. Em um cenário de rotinas aceleradas e pressão constante, a prática se destaca como uma estratégia acessível e eficaz para restaurar o equilíbrio do corpo e da mente, atuando diretamente na resposta fisiológica ao estresse.

O cortisol é liberado pelas glândulas adrenais em situações de perigo ou pressão, preparando o organismo para reagir. Esse mecanismo, essencial para a sobrevivência, torna-se prejudicial quando ativado de forma crônica. Níveis elevados e constantes do hormônio estão associados a problemas como ansiedade, ganho de peso, dificuldade de concentração e enfraquecimento do sistema imunológico.

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A vida moderna, com suas demandas contínuas de trabalho e excesso de informações, mantém muitas pessoas em um estado de alerta permanente. Isso faz com que o corpo produza cortisol de maneira desregulada, gerando um ciclo vicioso de estresse que impacta diretamente a saúde e o bem-estar geral.

Como a meditação atua no cérebro?

A prática da meditação, especialmente técnicas como o mindfulness (atenção plena), funciona como um interruptor para essa resposta automática ao estresse. Pesquisas indicam que, ao focar a atenção na respiração e nas sensações do momento presente, a atividade cerebral se modifica. A região do cérebro responsável pelo medo e reações impulsivas, a amígdala, diminui sua atividade.

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Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, área ligada ao planejamento, à tomada de decisões e ao controle emocional, é fortalecido. Essa mudança neurológica ajuda a regular a produção de cortisol. Em vez de reagir exageradamente a cada gatilho, o cérebro aprende a processar os estímulos com mais calma, enviando ao corpo o sinal de que está tudo bem.

Passo a passo para começar agora

Incorporar a meditação na rotina não exige equipamentos ou grande investimento de tempo. Dez minutos diários são suficientes para começar a sentir os benefícios. Para iniciar, siga estes passos simples:

Encontre um lugar tranquilo: sente-se em um local onde você não será interrompido. Pode ser uma cadeira ou uma almofada no chão. Ajuste a postura: mantenha a coluna ereta, mas relaxada. Apoie as mãos sobre as coxas e feche os olhos suavemente. Concentre-se na respiração: preste atenção ao ar que entra e sai pelo nariz. Sinta o movimento do seu abdômen ou peito a cada inspiração e expiração. Não tente controlar, apenas observe. Observe os pensamentos: sua mente vai divagar, e isso é normal. Quando perceber que um pensamento surgiu, apenas observe-o sem julgamento e, gentilmente, traga sua atenção de volta para a respiração. Seja consistente: a chave é a regularidade. Praticar por poucos minutos todos os dias gera um efeito cumulativo, com benefícios mensuráveis surgindo em poucas semanas de prática contínua, treinando o cérebro para gerenciar o estresse de forma mais eficiente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.