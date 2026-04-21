Brasileiros apostam em identidade na première de O Diabo Veste Prada 2

A première mundial de O Diabo Veste Prada 2, realizada nessa segunda-feira (20/4), em Nova York, reuniu nomes brasileiros que transformaram o tapete vermelho em uma vitrine de estilos marcados por personalidade, estratégia e referências diretas ao universo fashion retratado no longa.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Entre os destaques, a influenciadora Malu Borges chamou atenção ao unir moda autoral e brasilidade. Convidada para o evento, ela vestiu um look assinado pela estudante Duda Alves, da FAAP, apostando em uma silhueta volumosa e estruturada com forte apelo artístico. O ponto alto foi a escolha de uma Havaianas vermelha em colaboração com o filme. A decisão funcionou como um gesto de identidade e marketing, deslocando o acessório casual para o centro de um evento de alta moda.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Bolsas dominam as passarelas da Rio Fashion Week
- Leia também: 'O Diabo Veste Prada 2': a mudança que Miranda Priestly sofre no filme
Josy Ramos seguiu um caminho mais clássico, mas sem abrir mão de informação de moda. Com um look da PatBo, ela investiu na combinação preto e branco, atualizada por uma camisa desestruturada, usada de forma mais solta nos ombros, trazendo leve sensualidade. A saia com volume lateral reforçou a dramaticidade da produção, equilibrando elegância e modernidade.
Já Theodoro construiu uma narrativa visual alinhada ao imaginário editorial do filme. Com terno risca-de-giz combinado a um trench coat bege, o influenciador apostou em uma estética nova-iorquina atemporal. Os acessórios, como a maleta de pegada vintage e os sapatos de sola tratorada, deram contemporaneidade ao visual, afastando-o de um figurino óbvio.
No registro do luxo, Gabb investiu em proporções ousadas e sobreposições, com alfaiataria desconstruída e tecidos de textura marcante. O resultado foi um look que dialoga diretamente com o glamour exagerado da indústria da moda, evocando o universo das grandes maisons e reforçando uma imagem de sofisticação urbana.
Encerrando os destaques, Monica Mamudo surgiu com um vestido sob medida da Vellachor, em cetim de seda verde-esmeralda. A peça combinou um decote profundo com ombros desconstruídos e uma saia volumosa de caimento preciso. O diferencial ficou por conta da fenda lateral adornada com flores artesanais em relevo, que adicionaram dimensão artística ao visual e criaram um contraste entre a delicadeza botânica e a imponência do tecido.