Brasileiros apostam em identidade na première de O Diabo Veste Prada 2

Malu Borges utilizou vestido assinado por estudante brasileira e evento de O diabo veste Prada - (crédito: Getty Images via AFP)

A première mundial de O Diabo Veste Prada 2, realizada nessa segunda-feira (20/4), em Nova York, reuniu nomes brasileiros que transformaram o tapete vermelho em uma vitrine de estilos marcados por personalidade, estratégia e referências diretas ao universo fashion retratado no longa.

Entre os destaques, a influenciadora Malu Borges chamou atenção ao unir moda autoral e brasilidade. Convidada para o evento, ela vestiu um look assinado pela estudante Duda Alves, da FAAP, apostando em uma silhueta volumosa e estruturada com forte apelo artístico. O ponto alto foi a escolha de uma Havaianas vermelha em colaboração com o filme. A decisão funcionou como um gesto de identidade e marketing, deslocando o acessório casual para o centro de um evento de alta moda.

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Malu Borges utilizou vestido assinado por estudante brasileira e evento de O diabo veste Prada (foto: Getty Images via AFP)

Josy Ramos seguiu um caminho mais clássico, mas sem abrir mão de informação de moda. Com um look da PatBo, ela investiu na combinação preto e branco, atualizada por uma camisa desestruturada, usada de forma mais solta nos ombros, trazendo leve sensualidade. A saia com volume lateral reforçou a dramaticidade da produção, equilibrando elegância e modernidade.

Josy Ramos de PatBo na premiere de O diabo veste Prada 2 (foto: Reprodução/Instagram)

Já Theodoro construiu uma narrativa visual alinhada ao imaginário editorial do filme. Com terno risca-de-giz combinado a um trench coat bege, o influenciador apostou em uma estética nova-iorquina atemporal. Os acessórios, como a maleta de pegada vintage e os sapatos de sola tratorada, deram contemporaneidade ao visual, afastando-o de um figurino óbvio.

Felipe Theodoro na premiere do filme em Nova York (foto: Getty Images via AFP)

No registro do luxo, Gabb investiu em proporções ousadas e sobreposições, com alfaiataria desconstruída e tecidos de textura marcante. O resultado foi um look que dialoga diretamente com o glamour exagerado da indústria da moda, evocando o universo das grandes maisons e reforçando uma imagem de sofisticação urbana.

Gabb na premiere do filme (foto: Reprodução/Instagram)

Encerrando os destaques, Monica Mamudo surgiu com um vestido sob medida da Vellachor, em cetim de seda verde-esmeralda. A peça combinou um decote profundo com ombros desconstruídos e uma saia volumosa de caimento preciso. O diferencial ficou por conta da fenda lateral adornada com flores artesanais em relevo, que adicionaram dimensão artística ao visual e criaram um contraste entre a delicadeza botânica e a imponência do tecido.

Monica Mamudo escolheu Vellachor para o lançamento do filme (foto: Reprodução/Instagram)











