Brasília recebe Semana Fashion Revolution 2026 com foco em moda sustentável

A Semana Fashion Revolution 2026 transforma o Brasil, de 22 a 28 de abril, em um grande território de debate, criação e ativismo em torno da moda. Considerado o maior movimento global voltado para a conscientização da indústria têxtil, o Fashion Revolution surgiu após o Desabamento do Rana Plaza, tragédia que expôs as condições precárias de trabalho no setor e impulsionou uma mobilização internacional por mudanças estruturais. Em 2026, o tema “Fortalecer ecossistemas da moda” amplia esse debate ao propor conexões entre quem cria, produz e consome, incentivando práticas mais justas, seguras e ambientalmente responsáveis.

Em Brasília, a programação se destaca pela densidade crítica e pelo olhar voltado às margens como centros de inovação. As atividades acontecem ao longo da semana em vários espaços culturais e educativos do Distrito Federal, com endereços e inscrições disponíveis no site oficial Fashion Revolution Brasil, que centraliza a agenda completa.

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Programação em Brasília

A abertura, realizada na quarta-feira (22/4), das 14h30 às 17h30, propôs uma reflexão sobre território e criação com o encontro “A moda não nasce no centro”. A atividade incluiu a exibição do documentário Favela é Fashion e convidou o público a repensar a ideia de periferia, destacando esses espaços como polos criativos fundamentais para a identidade da moda brasileira.

Nesta quinta-feira (23/4), das 18h às 21h30, o “Dia do Reparo” transforma teoria em prática ao reunir participantes interessados em aprender técnicas de conserto e manutenção de roupas. A proposta é simples e potente: prolongar o ciclo de vida das peças e questionar a lógica do descarte acelerado.

A programação de sexta-feira (24/4) mergulha no fazer manual como ferramenta de resistência. Das 15h às 16h20, acontece “Tudo vira fio: Processos coletivos e criação têxtil”, com exibição de documentário do coletivo Centopeia Têxtil seguida de debate. Logo depois, das 16h30 às 18h, o público participa da oficina-intervenção conduzida pelo grupo, explorando a criação coletiva a partir de resíduos têxteis.

Um dos momentos mais aguardados ocorre neste domingo (26/40), das 10h às 11h30, com uma transmissão ao vivo da jornalista Iara Vidal diretamente da China. A conversa aborda política, tecnologia e os bastidores da cadeia produtiva global, ampliando o olhar sobre os impactos da indústria da moda em escala internacional.

Na próxima segunda-feira (27/4), das 9h às 11h30, a oficina de upcycling de acessórios propõe a criação de novos itens a partir de materiais reaproveitados, conectando design e sustentabilidade de forma prática e acessível.



O encerramento, em 28 de abril, das 14h30 às 17h30, reúne tradição e futuro em “Crochê + Rodas do futuro: Tecendo possibilidades”. A atividade combina a prática manual do crochê com rodas de conversa sobre caminhos possíveis para a moda brasileira, articulando saberes ancestrais e perspectivas contemporâneas.

Evento nacional

Além de Brasília, a Semana Fashion Revolution se espalha por diversas cidades do país. Em São Paulo, a programação inclui oficinas de estamparia ancestral, cinedebates no IED, feiras de troca no Senai e a Trocaderia de livros e roupas. No Rio de Janeiro, rodas de fuxico, desfiles e discussões sobre moda inclusiva e decolonização ganham destaque. Na região Sul, oficinas de upcycling em jeans e debates sobre biotecnologia e biopigmentos dialogam com o tradicional hasteamento da bandeira de retalhos, em Brusque. Já no Nordeste e no Norte, o foco recai sobre saberes ancestrais e a relação entre moda e território, com destaque para técnicas como renda de bilro, grafismos indígenas e moda amazônica contemporânea.

A participação é aberta ao público e reforça o caráter coletivo do movimento. Assistir a filmes, participar de oficinas, consertar peças ou integrar feiras de troca são formas de engajamento que conectam o indivíduo a uma transformação maior. Para conferir os endereços exatos dos eventos em Brasília, horários atualizados e garantir vaga nas atividades, o acesso deve ser feito pelo site oficial do evento.