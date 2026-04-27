Fim de semana em Brasília: 4 passeios para quem quer 'fugir' para perto da água

O Salto do Itiquira, um dos destinos próximos a Brasília para se divertir - (crédito: Divulgação)

Para quem vive em Brasília, a ausência de praia não significa que o fim de semana precisa ser longe da água. Com o calor típico do Planalto Central, o Lago Paranoá e as cachoeiras do Entorno do Distrito Federal surgem como refúgios perfeitos para um passeio rápido ou um dia inteiro de lazer, oferecendo um alívio refrescante a poucos quilômetros do centro da cidade.

As opções vão desde atividades náuticas no coração da capital até trilhas que levam a quedas d'água cristalinas. Organizar um roteiro é simples e garante uma experiência revigorante, seja para relaxar em família, praticar esportes ou apenas curtir a natureza. A maioria dos destinos é ideal para um bate e volta, sem a necessidade de longos planejamentos.

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Roteiros para se refrescar perto de Brasília

Se a ideia é recarregar as energias em contato com a água, explore estas quatro sugestões que combinam natureza e diversão.

Lago Paranoá: o mar de Brasília

O ponto mais acessível para atividades aquáticas. É possível alugar pranchas de stand-up paddle (SUP) e caiaques em diversos pontos da orla, como no Pontão do Lago Sul ou no Parque das Garças. Passeios de barco e lancha também são populares, oferecendo uma vista única da Ponte JK e dos monumentos da cidade. Cachoeira do Tororó

Localizada a cerca de 35 km da Rodoviária do Plano Piloto, na região de Santa Maria, é uma das favoritas para um passeio rápido. A queda d'água forma um poço ideal para banho. A trilha para chegar é curta e de nível fácil, tornando o programa perfeito para famílias com crianças. Salto do Itiquira

Um pouco mais distante, em Formosa (GO), a aproximadamente 115 km de Brasília, fica uma das maiores quedas d'água acessíveis do Brasil, com 168 metros de altura. O parque municipal oferece estrutura com trilhas bem sinalizadas e seguras. Embora não seja permitido nadar no poço principal, a força da água cria uma névoa que refresca todos os visitantes. Chapada Imperial

Para quem busca uma imersão completa na natureza, esta reserva ecológica particular, a 50 km de Brasília, é a escolha certa. O local oferece trilhas guiadas que passam por diversas cachoeiras. Os passeios incluem transporte interno e, em alguns pacotes, almoço com comida típica da fazenda. É preciso agendar a visita com antecedência.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.