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Nem todo atraso global do desenvolvimento é autismo: como diferenciar os quadros na infância

Diagnóstico correto é essencial para definir cuidados e intervenções adequadas

O Transtorno do Espectro Autista e o atraso global do desenvolvimento são condições distintas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O Transtorno do Espectro Autista e o atraso global do desenvolvimento são condições distintas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nos últimos anos, com o aumento de diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA), tornou-se mais comum a dúvida, tanto entre famílias quanto entre profissionais de saúde, sobre a relação entre atrasos no desenvolvimento infantil e o transtorno.

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Embora alguns sinais possam se sobrepor, o Transtorno do Espectro Autista e o atraso global do desenvolvimento são condições distintas, e entender essa diferença é fundamental para um diagnóstico mais preciso e um plano de cuidado adequado.

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De acordo com a médica e pesquisadora Gabriela Guimarães, que atua na área de neurodesenvolvimento infantil, o atraso no desenvolvimento não deve ser automaticamente interpretado como autismo. “São quadros que podem até coexistir, mas têm características e trajetórias diferentes”, explica.

Diferenças entre atraso global do desenvolvimento e autismo

O atraso global do desenvolvimento é caracterizado por um comprometimento mais amplo, que afeta diversas áreas ao mesmo tempo, como linguagem, cognição, motricidade e habilidades sociais. Segundo Gabriela Guimarães, nesses casos, a criança costuma apresentar um ritmo mais lento desde o início da vida. “É comum que essas crianças já apresentem dificuldades precoces, com atraso para sentar, engatinhar, falar e interagir”, afirma.

O autismo, por outro lado, é um transtorno do neurodesenvolvimento definido principalmente por dificuldades na comunicação e interação social, além de padrões repetitivos de comportamento. De acordo com a médica, uma diferença importante é que nem toda criança com autismo apresenta atraso global. “Há crianças com autismo que desenvolvem linguagem e outras habilidades, mas apresentam dificuldades específicas na comunicação social e comportamentos repetitivos”, explica.

Regressão de habilidades exige atenção

Um dos sinais que exige atenção especial é a regressão, quando a criança perde habilidades que já havia adquirido. De acordo com Gabriela Guimarães, esse é um ponto que não deve ser ignorado. “Se a criança falava, interagia e, em algum momento, perde essas habilidades, estamos diante de um evento clínico que precisa ser investigado”, alerta.

Médica com cabelo amarrado em rabo de cavalo usando camisa azul e calça jeans avaliando fala de menino usando camiseta listrada em verde e branco em consultório
Sintomas semelhantes exigem avaliação cuidadosa para evitar confusões (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Por que os quadros podem ser confundidos?

A confusão entre autismo e atraso global do desenvolvimento acontece porque ambos podem apresentar sinais semelhantes, como atraso na fala, dificuldade de interação e menor resposta a estímulos sociais. No entanto, segundo a especialista, o problema está na generalização. “Quando usamos um único rótulo para situações diferentes, perdemos precisão e deixamos de considerar aspectos importantes sobre a origem do quadro”, afirma.

Para diferenciar os quadros, a avaliação médica leva em consideração fatores como o histórico do desenvolvimento, a presença de comportamentos repetitivos, a qualidade da interação social e a evolução ao longo do tempo. Segundo Gabriela Guimarães, esse processo deve ser feito por uma equipe qualificada. “Mais do que rotular, é fundamental compreender o perfil da criança e suas necessidades específicas”, destaca.

Quando investigar além do diagnóstico

O diagnóstico comportamental não deve encerrar a investigação clínica. De acordo com Gabriela Guimarães, algumas condições podem apresentar sintomas semelhantes ao autismo, como síndromes genéticas, epilepsia, doenças metabólicas e transtornos de linguagem. “Identificar a causa, quando possível, ajuda a direcionar melhor o acompanhamento e orientar as famílias com mais clareza”, explica.

Diagnóstico preciso impacta o cuidado

Entender se a criança tem autismo, atraso global do desenvolvimento ou outra condição não é apenas uma questão de nomenclatura. Isso pode influenciar diretamente o tipo de intervenção e o suporte oferecido.

De acordo com Gabriela Guimarães, as famílias buscam respostas mais completas. “Elas querem entender o que está acontecendo, por que aconteceu e quais são as possibilidades daqui para frente”, finaliza a especialista.

Por Daiane Bombarda

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    Por Redação EdiCase
    postado em 05/05/2026 18:31
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