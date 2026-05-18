Treino para emagrecer: o que realmente acelera os resultados?

O fator mais importante para alcançar resultados duradouros é escolher uma atividade que faça sentido na rotina (Imagem: Budimir Jevtic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quando o assunto é emagrecimento, muitas pessoas que começam uma rotina de exercícios ficam em dúvida sobre qual treino pode trazer mais resultados. Caminhada, corrida, musculação, HIIT e atividades físicas mais longas aparecem entre as opções mais buscadas por quem deseja perder gordura e melhorar o condicionamento físico.

Segundo o educador físico e especialista em Fisiologia do Exercício Alexandre Rocha, não existe fórmula mágica quando o objetivo é perder gordura de forma saudável e duradoura. “Não existe treino milagroso. O emagrecimento sustentável acontece por meio da combinação entre gasto calórico, preservação de massa muscular, melhora metabólica e, principalmente, constância”, explica.

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Emagrecer vai além da balança

De acordo com Alexandre Rocha, emagrecer não significa apenas perder peso, mas reduzir gordura corporal sem comprometer a massa muscular. “A massa muscular participa diretamente do metabolismo energético. Quanto mais músculo a pessoa preserva durante o processo de emagrecimento, melhor tende a ser o funcionamento metabólico e o gasto calórico diário”, afirma.

Por isso, a musculação aparece como uma aliada nesse processo. “Os treinos resistidos ajudam a preservar, e muitas vezes aumentar, a massa muscular durante o emagrecimento, favorecendo uma melhora importante na composição corporal”, destaca.

Exercícios aeróbicos seguem importantes

Atividades como caminhada acelerada, corrida, bicicleta e elíptico continuam sendo grandes ferramentas para quem busca redução de gordura corporal. “Os exercícios aeróbicos aumentam o gasto energético e ainda promovem benefícios importantes para a saúde cardiovascular e metabólica”, explica Alexandre Rocha.

Além disso, segundo ele, a regularidade faz toda a diferença nos resultados. “Os estudos mostram que pessoas que conseguem manter frequência semanal de exercícios tendem a apresentar melhores respostas no emagrecimento e na saúde como um todo”, pontua.

O HIIT ajuda a reduzir a gordura visceral, especialmente em pessoas com excesso de peso (Imagem: antoniodiaz | Shutterstock)

HIIT pode ser uma estratégia prática

O treino intervalado de alta intensidade, conhecido como HIIT, ganhou popularidade principalmente por oferecer sessões mais rápidas. “O HIIT pode gerar bons resultados na melhora metabólica e na redução de gordura visceral, especialmente em pessoas com excesso de peso”, afirma o especialista.

No entanto, ele faz um alerta: “Muita gente acredita que o HIIT é obrigatoriamente superior a qualquer outro treino para emagrecer, mas isso não é verdade. Quando o volume de treino é semelhante, os resultados podem ser bastante parecidos. O grande diferencial do HIIT muitas vezes é a praticidade”.

O que realmente acelera os resultados?

Segundo Alexandre Rocha, alguns fatores são determinantes para acelerar o processo de emagrecimento de forma saudável:

Combinação de treinos: associação entre musculação e exercícios aeróbicos costuma trazer excelentes resultados porque une estímulo muscular, gasto calórico e melhora metabólica.

associação entre musculação e exercícios aeróbicos costuma trazer excelentes resultados porque une estímulo muscular, gasto calórico e melhora metabólica. Frequência e constância: treinar entre três e cinco vezes por semana de forma consistente costuma ser mais eficiente do que fazer treinos muito intensos de maneira esporádica.

treinar entre três e cinco vezes por semana de forma consistente costuma ser mais eficiente do que fazer treinos muito intensos de maneira esporádica. Progressão dos estímulos: o corpo se adapta rapidamente. Por isso, é importante ajustar intensidade, carga ou volume ao longo do tempo.

o corpo se adapta rapidamente. Por isso, é importante ajustar intensidade, carga ou volume ao longo do tempo. Alimentação equilibrada: não existe emagrecimento consistente sem alinhamento alimentar. Exercício e nutrição precisam caminhar juntos.

O principal segredo é a aderência

Para o especialista, o fator mais importante para alcançar resultados duradouros é escolher uma atividade que faça sentido na rotina. “O melhor treino é aquele que a pessoa consegue manter por meses e até anos. Quando o exercício se torna sustentável e prazeroso, os resultados aparecem de forma muito mais consistente”, finaliza Alexandre Rocha.

Por Daiane Bombarda